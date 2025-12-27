Một cuộc gọi suýt cuốn sạch 60 triệu của người già
GĐXH - Chỉ một cuộc điện thoại tự xưng "công an", một lời đe dọa về vòng lao lý, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Nghệ An suýt mất trắng 60 triệu đồng. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, người già vẫn là đối tượng dễ bị đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang trước các chiêu lừa tinh vi.
Ngày 27/12, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, giúp một người dân lớn tuổi thoát khỏi nguy cơ mất 60 triệu đồng.
Theo đó, bà N.T.H. (SN 1963, trú khối 6, phường Vinh Hưng) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên viễn thông, thông báo số điện thoại và căn cước công dân của bà đang bị sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng yêu cầu bà chuyển 60 triệu đồng để "đặt cọc phục vụ điều tra", đồng thời đe dọa nếu không hợp tác sẽ bị xử lý hình sự.
Dù người thân đã nhiều lần khuyên can, cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo quen thuộc, song do tâm lý lo lắng, hoang mang, bà H. vẫn tìm cách vay mượn tiền để chuyển theo yêu cầu của đối tượng. Chỉ đến khi công an phường kịp thời nắm thông tin, trực tiếp đến nhà giải thích, phân tích bản chất vụ việc, bà H. mới bình tĩnh và dừng việc chuyển tiền.
Qua vụ việc, lực lượng công an cho biết các đối tượng lừa đảo thường đánh trúng tâm lý sợ hãi, thiếu thông tin và ít tiếp cận công nghệ của người cao tuổi. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần qua loa truyền thanh, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng, không ít người lớn tuổi vẫn dễ rơi vào bẫy khi bị đe dọa liên quan đến pháp luật.
Công an khuyến cáo, các cơ quan chức năng tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền để "xác minh", "đặt cọc". Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, trao đổi với người thân và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Đồng thời, mỗi gia đình cần chủ động nhắc nhở, hướng dẫn cha mẹ, người cao tuổi cách nhận diện các chiêu trò lừa đảo, bởi chỉ một phút hoang mang cũng có thể khiến toàn bộ tài sản tích cóp cả đời "không cánh mà bay".
