Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn

Thứ hai, 15:34 01/09/2025 | Thời sự
Trong lúc đi qua đập tràn thuộc xã Ia Hrung (Gia Lai), anh H.R. cùng vợ và con trai bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước xiết, anh chỉ kịp cứu con thoát nạn, còn người vợ không may bị tử vong.

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn xảy ra tại làng Dút 1 (xã Ia Hrung), khiến 1 người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 31/8, anh H.R. (SN 2006, trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô BKS 71X1-105.XX, chở theo vợ là chị Đ.W. (SN 2003) và con trai K. (SN 2023), di chuyển theo hướng từ làng Dút 1 về làng Bui, xã Ia Hrung.

Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn - Ảnh 1.

Sau gần 1 ngày tìm kiếm, thi thể chị Đ.W. được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5 km. Ảnh: CTV

Khi đi qua đập tràn thuộc làng Dút 1 (xã Ia Hrung), cả ba người cùng phương tiện bị nước cuốn trôi. Trong lúc chới với giữa dòng nước xiết, anh H.R. chỉ kịp cứu con trai, còn vợ anh – chị Đ.W. – bị nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng 16 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do trời tối, mưa lớn, nước chảy xiết nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tạm dừng công tác tìm kiếm.

Sáng 1/9, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 10h15 cùng ngày, thi thể chị Đ.W. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5 km.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

