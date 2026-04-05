Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội
Rạng sáng 5/4, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TPHCM) khiến hai người mắc kẹt bên trong. Lực lượng công an đã cắt cửa cuốn, triển khai xe thang và tiếp cận từ nhiều hướng để dập đám cháy, giải cứu nạn nhân.
Rạng sáng 4/5, vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 173 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TPHCM khiến 2 người bị mắc kẹt bên trong.
Nhận tin báo lúc 1 giờ 45, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, đồng thời huy động thêm Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 chi viện.
Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát ở khu vực tầng trệt, cản trở lối thoát hiểm của người trong nhà. Lực lượng chức năng đã chia hướng tiếp cận, cắt cửa cuốn để khống chế đám cháy, đồng thời tiếp cận tầng 6 bằng cả thang bộ lẫn xe thang để tìm kiếm nạn nhân.
Chỉ sau 9 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hai người mắc kẹt được phát hiện và hướng dẫn thoát nạn an toàn. Nhờ xử lý nhanh chóng, lực lượng PCCC đã bảo vệ được hơn 90% diện tích căn nhà.
Lực lượng chức năng khuyến cáo, các vụ cháy ban đêm thường đặc biệt nguy hiểm do khó phát hiện sớm, ít người hỗ trợ và ngọn lửa dễ lan nhanh. Người dân cần chủ động kiểm tra, tắt thiết bị điện trước khi ngủ, chú ý nguồn nhiệt, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị thiết bị báo cháy tự động nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.
