Nam thanh niên Iceland trực tiếp xem bác sĩ Việt phẫu thuật khớp gối cho mình

Ngày 10/11, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ của Bệnh viện vừa phẫu thuật khớp gối cho anh F.O.C, 28 tuổi, quốc tịch Iceland. Điểm đặc biệt của ca phẫu thuật là người bệnh có thể trực tiếp theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình trong suốt quá trình can thiệp.

Theo đó, sau chấn thương khoảng một tháng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng khớp gối, sưng nề và thường xuyên có cảm giác kẹt khớp. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Trước chỉ định phẫu thuật, anh F.O.C đã cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc trở về châu Âu hoặc điều trị tại các trung tâm y tế trong khu vực. Sau khi tìm hiểu thông tin và tham khảo ý kiến từ cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, anh quyết định lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, trực tiếp thực hiện. Trong quá trình nội soi, bệnh nhân được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình, đồng thời nghe bác sĩ giải thích về các tổn thương và từng bước can thiệp. Qua đó, người bệnh có thể hiểu rõ hơn tình trạng của mình, phương pháp điều trị cũng như những kỹ thuật được áp dụng trong ca mổ.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, ê-kíp đã tiến hành tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, kết hợp xử lý tổn thương sụn chêm trong. Kỹ thuật được lựa chọn nhằm tối ưu nguồn gân ghép, hạn chế xâm lấn và bảo đảm độ vững chắc của mảnh ghép.

Cụ thể, các bác sĩ sử dụng một gân bán gân của chính người bệnh để tạo hình mảnh ghép đạt độ dày phù hợp. Đường hầm xương được thiết kế ngắn, khoảng 20 mm, kết hợp hệ thống cố định bằng vòng treo điều chỉnh được.

Đối với tổn thương sụn chêm trong, thay vì cắt bỏ phần sụn bị rách, ê-kíp ưu tiên khâu bảo tồn bằng hệ thống dụng cụ chuyên biệt.

Sụn chêm có vai trò quan trọng trong việc giảm xóc, phân phối lực tác động lên khớp gối và góp phần bảo vệ sụn khớp. Vì vậy, bảo tồn phần sụn có khả năng phục hồi là một trong những mục tiêu đáng chú ý trong điều trị các tổn thương sụn chêm, đặc biệt ở người bệnh trẻ tuổi có nhu cầu vận động cao.

Sau ca can thiệp thành công, hiện sức khỏe của người bệnh ổn định, tiến triển tốt. Ảnh: BVCC.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và bắt đầu thực hiện các bài tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, việc một bệnh nhân quốc tịch Iceland lựa chọn điều trị tại Việt Nam thay vì trở về nước phẫu thuật là tín hiệu cho thấy sức hút của Y tế Việt Nam đối với người bệnh quốc tế.

Sự tin tưởng của người bệnh nước ngoài không chỉ là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc tại bệnh viện, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh nền Y tế Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.