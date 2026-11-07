Quỹ Phòng bệnh lan tỏa thông điệp chủ động phòng bệnh tại giải chạy Di sản Hà Nội 2026

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 từ 6-8/11 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) là sự kiện thể thao quy mô lớn, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, kết nối cộng đồng và lan tỏa lối sống lành mạnh.

TS.BS. Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh cho hay, thông qua việc đồng hành cùng giải chạy, Quỹ Phòng bệnh mong muốn thông điệp chủ động phòng bệnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh sẽ được lan toả rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

TS.BS. Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh tại lễ khai mạc giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026. Ảnh: LH

Trước những thách thức từ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp mạn tính, Quỹ Phòng bệnh nhấn mạnh vai trò của việc duy trì vận động thể chất, dinh dưỡng hợp lý, không sử dụng thuốc lá, hạn chế rượu bia và chủ động theo dõi sức khỏe nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mắc bệnh.

Trong năm thứ hai đồng hành cùng giải chạy, điểm nhấn trong hoạt động truyền thông năm nay là thông điệp "Giải chạy không thuốc lá", được Quỹ Phòng bệnh phối hợp cùng Ban Tổ chức triển khai nhằm xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, không khói thuốc; đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới.

Thông qua giải chạy, Quỹ Phòng bệnh mong muốn khuyến khích cộng đồng chuyển từ nhận thức sang hành động, bắt đầu từ những lựa chọn tích cực hằng ngày. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn bản thân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Trong ba ngày, từ 6–8/11, Quỹ Phòng bệnh tổ chức gian hàng truyền thông tại khu vực Triển lãm Expo của Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026.

Khách tham quan check in tại gian truyền thông với thông điệp "Chủ động phòng bệnh từ những việc đơn giản" của Quỹ Phòng bệnh. Ảnh: LH

Với mong muốn đưa kiến thức phòng bệnh đến gần hơn với cộng đồng bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận, gian hàng của Quỹ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác và những phần quà hấp dẫn dành cho vận động viên, người dân và khách tham quan.

Tại đây, người tham gia có cơ hội thử sức với các câu hỏi tìm hiểu kiến thức về phòng bệnh, nhận diện những yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, tham gia các hoạt động sáng tạo thông điệp sống khỏe và giao lưu, nhận quà từ Quỹ Phòng bệnh.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trải nghiệm, giải trí và cung cấp kiến thức, giúp người tham gia tiếp cận thông tin sức khỏe một cách gần gũi, dễ nhớ và có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, gian hàng hướng tới sự tham gia của nhiều nhóm tuổi, góp phần khuyến khích các gia đình, thanh thiếu niên và cộng đồng cùng quan tâm đến việc phòng bệnh từ sớm.

Thông qua việc đồng hành cùng Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026, Quỹ Phòng bệnh kỳ vọng góp phần xây dựng nhận thức rằng chủ động phòng bệnh chính là đầu tư cho sức khỏe và tương lai. Từ những bước chạy trên đường đua đến những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.