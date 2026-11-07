Cao Bằng đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11

Huy động các cơ sở y tế, tổ chức khám sức khỏe lưu động

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành Y tế tỉnh Cao Bằng đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn.

Các cơ sở y tế chủ động huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, tổ chức các đoàn khám đến từng xã, phường, ưu tiên bảo đảm người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Y tế Cao Bằng, riêng ngày 5/11, nhiều cơ sở y tế đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho người dân tại các địa phương.

Bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám sức khỏe cho người dân tại xóm Dẩn Tờ, xã Sơn Lộ. Ảnh: Trọng Thụ.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khám cho 683 người tại xã Sơn Lộ; Bệnh viện Lão khoa khám cho 376 người tại xã Phan Thanh; Bệnh viện Bảo Lâm phối hợp với xã Nam Quang khám cho 336 người.

Bệnh viện Nguyên Bình tổ chức khám cho 138 người tại xã Nguyên Bình và 370 người tại xã Tĩnh Túc. Bệnh viện Quảng Uyên khám cho 1.450 người tại xã Quảng Uyên; Bệnh viện Phục Hòa khám cho 172 người tại xã Bế Văn Đàn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám cho 278 người tại phường Tân Giang.

Tại các địa bàn khác, Bệnh viện Bảo Lạc khám cho 360 người tại xã Cô Ba, 59 người tại xã Bảo Lạc và 365 người tại xã Hưng Đạo. Bệnh viện Thông Nông khám cho 228 người tại xã Cần Yên; Bệnh viện Trùng Khánh khám cho 476 người tại xã Đoài Dương và 234 người tại xã Đàm Thủy; Bệnh viện Hòa An khám cho 760 người tại xã Khánh Xuân.

24 xã, phường đã hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Đến nay, toàn tỉnh Cao Bằng có 24 xã, phường hoàn thành công tác khám sức khỏe toàn dân. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của ngành Y tế và chính quyền các cấp trong việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân.

Đặc biệt, việc tổ chức các đoàn khám lưu động tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực đối với người dân ở những địa bàn xa trung tâm, còn gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Qua khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc, các bệnh lý có thể được phát hiện sớm, giúp người dân chủ động theo dõi, điều trị và quản lý sức khỏe.

Trạm Y tế xã Thành Công khám sức khỏe cho người dân tại nhà văn hóa xóm Bành Tổng. Ảnh: Trần Hòa.

Trong thời gian tới, ngành Y tế Cao Bằng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, cập nhật danh sách những người chưa được khám; chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Ngành Y tế tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11 sắp tới. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.