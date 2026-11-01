Đừng để nỗi sợ che mất lòng nhân ái

| Sống khỏe

Thưa quý vị và các bạn! Có những nỗi sợ giúp chúng ta cẩn trọng hơn. Nhưng cũng có những nỗi sợ bị người khác lợi dụng để dẫn dắt, thao túng.

Tuần qua, sau khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), mạng xã hội ngập trong lo lắng và phẫn nộ. Nỗi lo của người làm cha mẹ là chính đáng và đáng trân trọng. Nhưng có những kẻ không lo lắng, mà khai thác nỗi lo ấy để tung tin giả, kích động mất niềm tin. Chúng ta cần xác định: đâu là đúng, đâu là những suy nghĩ sai lầm, thậm chí là những luận điệu xuyên tạc?

Đừng để nỗi sợ che mất lòng nhân ái

 

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