Sốt xuất huyết tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo thời điểm dễ nguy kịch nhất

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 10 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca mắc sốt xuất huyết và 21 trường hợp tử vong. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025 ghi nhận khoảng 106.000 ca mắc.

Tại TPHCM, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 44 (từ ngày 26/10 đến 1/11), thành phố ghi nhận 1.959 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần 44, TPHCM ghi nhận 44.549 ca mắc.

Trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi sốc sốt xuất huyết nặng

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TPHCM) tiếp nhận và điều trị một bé trai 17 ngày tuổi, ngụ tại xã Tân Vĩnh Lộc, bị sốc sốt xuất huyết với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bé sơ sinh 17 ngày tuổi sốc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Ảnh: BVCC.

Được biết, mẹ bệnh nhi cũng mắc sốt xuất huyết, từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Sau khi mẹ xuất viện, trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt.

Theo bệnh sử, trẻ sốt vừa, không liên tục trong 2 ngày, kèm biểu hiện giật mình khi ngủ và nổi mẩn đỏ trên da. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm mạnh, xét nghiệm kháng nguyên NS1 dương tính với virus Dengue.

Đến ngày thứ 3, tình trạng trẻ chuyển biến nặng với biểu hiện lừ đừ, quấy khóc, mạch nhẹ, tay chân lạnh, huyết áp giảm còn 60/40 mmHg, xuất hiện nhiều chấm xuất huyết trên da. Xét nghiệm ghi nhận tiểu cầu tiếp tục giảm còn 24.000/mm³, men gan tăng cao.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan nặng và rối loạn đông máu. Bệnh nhi được điều trị chống sốc tích cực, truyền dịch, máu, tiểu cầu đậm đặc, albumin, đồng thời hỗ trợ chức năng gan và hô hấp.

Do trẻ còn quá nhỏ, việc thiết lập đường truyền gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình điều trị, trẻ xuất hiện các vết bầm tím tại vị trí chích truyền, nôn dịch màu nâu đen và huyết động chưa ổn định.

Sau 72 giờ điều trị tích cực, tình trạng huyết động và tổn thương gan của trẻ dần cải thiện, không xuất hiện thêm dấu hiệu xuất huyết, trẻ tỉnh táo, bú và tiểu khá.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sốt xuất huyết có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh nhưng biểu hiện đôi khi không điển hình, dễ nhầm lẫn với nhiễm trùng huyết hoặc các bệnh lý khác.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: ĐH.

Sốc sốt xuất huyết ở lứa tuổi này không thường gặp, có thể liên quan đến tình trạng thoát huyết tương, suy cơ tim hoặc nhiễm trùng huyết.

Vì vậy, khi trẻ sơ sinh có biểu hiện sốt hoặc bất thường về sức khỏe, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa sơ sinh để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Hết sốt không đồng nghĩa đã khỏi bệnh

Theo BS.CKI Nguyễn Hữu Trí - khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, sốt xuất huyết thường diễn tiến qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, đặc biệt vào ngày thứ 4-5, khi trẻ bắt đầu hạ sốt hoặc hết sốt.

BS.CKI Nguyễn Hữu Trí cho biết, giai đoạn hết sốt là thời điểm người bệnh có nguy cơ thoát huyết tương, dẫn đến sốc, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Trí lưu ý, kết quả xét nghiệm cần được đánh giá theo ngày bệnh và kết hợp với biểu hiện lâm sàng. Trong những ngày đầu, công thức máu có thể chưa thay đổi rõ rệt, trong khi số lượng tiểu cầu giảm dần theo diễn tiến bệnh.

Do đó, trẻ mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát ngay từ những ngày đầu của bệnh, tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm.

Không riêng trẻ em, người lớn cũng có nguy cơ diễn tiến nặng khi mắc sốt xuất huyết.

BS.CKII Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, người lớn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số ca mắc sốt xuất huyết, có thể lên đến hơn hai phần ba số trường hợp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan, cho rằng sốt xuất huyết không nguy hiểm hoặc hết sốt đồng nghĩa với khỏi bệnh. Thực tế, không ít bệnh nhân nhập viện khi đã xuất hiện sốc sâu, xuất huyết nặng hoặc suy đa tạng.

BS.CKII Nguyễn Thanh Phong cảnh báo, khi sốt cao liên tục 3 ngày, người dân cần nghĩ đến nguy cơ mắc sốt xuất huyết và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, điều trị phù hợp. Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn liên tục, lừ đừ, mệt lả, tay chân lạnh, khó thở, chảy máu bất thường hoặc tiểu ít, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, kể cả khi đã hạ sốt.

Các bác sĩ khuyến cáo, người nghi mắc sốt xuất huyết nên bổ sung đủ nước, sử dụng dung dịch oresol theo hướng dẫn của nhân viên y tế, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu và nghỉ ngơi hợp lý. Tuyệt đối không tự ý dùng ibuprofen, aspirin hoặc các thuốc kháng viêm giảm đau khác do nguy cơ làm tăng chảy máu. Đồng thời, không tự ý truyền dịch tại nhà.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, việc tự ý truyền dịch khi mắc sốt xuất huyết tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Truyền dịch không đúng thời điểm hoặc sai chỉ định có thể gây biến chứng và khiến quá trình chống sốc gặp khó khăn.

Để phòng bệnh, người dân cần chủ động diệt muỗi, lăng quăng, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng và phòng tránh muỗi đốt.