Nâng tầm thể lực bóng đá Việt Nam từ nền tảng dinh dưỡng khoa học

Với mong muốn mang đến cho các cầu thủ Việt Nam nền tảng dinh dưỡng khoa học, cập nhật theo chuẩn quốc tế, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức chương trình đào tạo "Tối ưu hiệu suất và phục hồi cho cầu thủ thông qua dinh dưỡng thể thao".

Không chỉ là một sự kiện chuyên môn, chương trình lần này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức, bắt đầu từ năm 2021, hướng đến mục tiêu bền vững: trang bị kiến thức dinh dưỡng chuẩn hóa cho hệ thống huấn luyện, từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Julián Álvarez, Thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife – chuyên gia khoa học thể thao người Tây Ban Nha từng làm việc nhiều năm với các đội bóng và vận động viên hàng đầu - buổi đào tạo đã mở ra góc nhìn sâu sắc về mô hình dinh dưỡng theo chu trình vận động, phù hợp với đặc thù môn bóng đá và thực tiễn thi đấu quốc tế.

Nội dung buổi đào tạo bao gồm các chủ đề chính sau:

• Xây dựng chế độ ăn uống dành riêng cho môn bóng đá để tối ưu hóa năng lượng và phục hồi

• Sử dụng thực phẩm bổ sung an toàn và hiệu quả theo tiêu chuẩn NSF và WADA

• Chiến lược bù nước và dinh dưỡng trước, trong và sau khi tập luyện

• Quản lý dinh dưỡng cho vận động viên trong quá trình di chuyển và thi đấu

Đại diện LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký, đánh giá cao chương trình: "Herbalife đã mang đến nguồn kiến thức dinh dưỡng thể thao có giá trị rất lớn từ các chuyên gia quốc tế. Đây là chìa khóa giúp cầu thủ Việt Nam nâng cao sức bền và hiệu suất thi đấu. Sự đồng hành của Herbalife đã góp phần mang đến nguồn kiến thức dinh dưỡng thể thao hữu ích từ các chuyên gia quốc tế. LĐBĐ Việt Nam trân trọng cảm ơn Herbalife Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi đào tạo, giúp trang bị kiến thức dinh dưỡng khoa học và hướng dẫn thực hành hằng ngày, góp phần nâng cao sức bền và hiệu suất thi đấu cho các cầu thủ"

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, khẳng định chương trình là một phần quan trọng trong hợp tác dài hạn giữa hai bên, với mong muốn đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam bằng cả kiến thức, kinh nghiệm và các sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin rằng việc thường xuyên được trang bị những hướng dẫn thực tế về cách áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học trước, trong và sau khi tập luyện và thi đấu sẽ giúp các cầu thủ bóng đá nâng cao thể lực và sức bền, từ đó đạt được hiệu suất tối ưu".

Herbalife Việt Nam trở thành đối tác của LĐBĐVN từ năm 2021, đồng thời là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của thể thao Việt Nam từ năm 2012. Bên cạnh hỗ trợ đội tuyển, công ty còn đồng hành cùng các giải chạy lớn và các hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống năng động.

Buổi đào tạo lần này không chỉ truyền tải kiến thức, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác sâu rộng trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và phục hồi cho các cầu thủ, xây dựng chuẩn dinh dưỡng mới cho bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, dinh dưỡng thể thao là nền móng của thành tích. Với sự hợp tác chiến lược giữa Herbalife Việt Nam và LĐBĐVN, cùng sự góp mặt của chuyên gia quốc tế như Tiến sĩ Julián Álvarez, bóng đá Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ thống khoa học - bài bản - chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là buổi đào tạo, mà là một hành trình xây dựng nền tảng thể lực vững chắc cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

