Thanh niên 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ ba, 19:00 06/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thừa nhận do thiếu hiểu biết về bệnh lý, lơ là không tái khám khi phát hiện bệnh thận, mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo.

Suy thận giai đoạn cuối vì bỏ tái khám

Bệnh nhân T. (20 tuổi) phát hiện bệnh thận mạn tính, hội chứng thận hư khi mới 20 tuổi, từng được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện. Đây là một trong những bệnh lý nền có nguy cơ cao tiến triển thành suy thận nếu không được theo dõi lâu dài.

Sau thời gian ổn định, em được các bác sĩ kê thuốc duy trì và hẹn tái khám định kỳ nhằm kiểm soát chức năng thận, phòng ngừa suy thận mạn tiến triển. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về bệnh lý, gia đình dần lơ là việc theo dõi sức khỏe cho em.

Thanh niên 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần/tuần khi mới tuổi 20. Ảnh: BVCC

Tháng 7/2025, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, mặt phù nề – những triệu chứng cảnh báo suy thận. Gia đình vội đưa em đến Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thăm khám.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt nhiều kèm theo khó thở, đau đầu, tức bụng. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Tú bị thiếu máu nặng, hội chứng urê máu cao, suy thận mạn giai đoạn 5 – giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh lý suy thận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Sau lọc máu, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cải thiện triệu chứng

Êkíp lập tức truyền máu và lọc máu cấp cứu. Sau khi ổn định, để duy trì sự sống cho người bệnh, các bác sĩ tư vấn làm cầu nối động - tĩnh mạch (fistula) và chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần/tuần, cuộc sống buộc gắn liền với bệnh viện. 

Người mẹ Đỗ Thị Lương nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi như sụp đổ, chỉ biết thương con khi tuổi còn quá trẻ, cả tương lai phía trước đang chờ".

Từ giã nhịp sống thường nhật, Tú bước vào hành trình sống phụ thuộc vào máy lọc máu định kỳ để duy trì sự sống, em chia sẻ: "Lúc đầu buồn lắm, nhưng em hiểu căn bệnh này sẽ sống chung với mình. Ăn kiêng, tuân thủ điều trị, tìm sự cân bằng trong lối sống là quan trọng nhất. 

Thanh niên 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Giờ lọc máu xong, em thấy cơ thể nhẹ hơn, hơi thở dễ dàng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Mỗi buổi chạy thận giúp em cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong sức khỏe, như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục sinh hoạt và điều trị."

Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là chương trình "Chạy thận 0 đồng", Tú không mất bất cứ chi phí nào trong quá trình chạy thận, sức khỏe của Tú từng bước phục hồi và cải thiện.

Lời khuyên của bác sĩ với người bệnh suy thận

Bác sĩ Chuyên khoa Nguyễn Văn Huy – Phụ trách Đơn nguyên Thận – Lọc máu cho biết: "Sau hơn 4 tháng điều trị, đến nay tình trạng thiếu máu của Tú đã ổn định, các chỉ số độc tố trong cơ thể giảm đáng kể, ăn ngon miệng, tăng cân và trở lại cuộc sống bình thường".

Lời khuyên của Tú dành cho các bạn trẻ: "Hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, ăn uống khoa học, vận động đều đặn và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc". Bởi "Khi đã phải chạy thận, người đau không chỉ riêng bản thân, mà còn cả gia đình".

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: "Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường"

GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.

GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.


