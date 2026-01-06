Thanh niên 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thừa nhận do thiếu hiểu biết về bệnh lý, lơ là không tái khám khi phát hiện bệnh thận, mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo.
Suy thận giai đoạn cuối vì bỏ tái khám
Bệnh nhân T. (20 tuổi) phát hiện bệnh thận mạn tính, hội chứng thận hư khi mới 20 tuổi, từng được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện. Đây là một trong những bệnh lý nền có nguy cơ cao tiến triển thành suy thận nếu không được theo dõi lâu dài.
Sau thời gian ổn định, em được các bác sĩ kê thuốc duy trì và hẹn tái khám định kỳ nhằm kiểm soát chức năng thận, phòng ngừa suy thận mạn tiến triển. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về bệnh lý, gia đình dần lơ là việc theo dõi sức khỏe cho em.
Tháng 7/2025, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, mặt phù nề – những triệu chứng cảnh báo suy thận. Gia đình vội đưa em đến Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thăm khám.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt nhiều kèm theo khó thở, đau đầu, tức bụng. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Tú bị thiếu máu nặng, hội chứng urê máu cao, suy thận mạn giai đoạn 5 – giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh lý suy thận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Sau lọc máu, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cải thiện triệu chứng
Êkíp lập tức truyền máu và lọc máu cấp cứu. Sau khi ổn định, để duy trì sự sống cho người bệnh, các bác sĩ tư vấn làm cầu nối động - tĩnh mạch (fistula) và chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần/tuần, cuộc sống buộc gắn liền với bệnh viện.
Người mẹ Đỗ Thị Lương nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi như sụp đổ, chỉ biết thương con khi tuổi còn quá trẻ, cả tương lai phía trước đang chờ".
Từ giã nhịp sống thường nhật, Tú bước vào hành trình sống phụ thuộc vào máy lọc máu định kỳ để duy trì sự sống, em chia sẻ: "Lúc đầu buồn lắm, nhưng em hiểu căn bệnh này sẽ sống chung với mình. Ăn kiêng, tuân thủ điều trị, tìm sự cân bằng trong lối sống là quan trọng nhất.
Giờ lọc máu xong, em thấy cơ thể nhẹ hơn, hơi thở dễ dàng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Mỗi buổi chạy thận giúp em cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong sức khỏe, như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục sinh hoạt và điều trị."
Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là chương trình "Chạy thận 0 đồng", Tú không mất bất cứ chi phí nào trong quá trình chạy thận, sức khỏe của Tú từng bước phục hồi và cải thiện.
Lời khuyên của bác sĩ với người bệnh suy thận
Bác sĩ Chuyên khoa Nguyễn Văn Huy – Phụ trách Đơn nguyên Thận – Lọc máu cho biết: "Sau hơn 4 tháng điều trị, đến nay tình trạng thiếu máu của Tú đã ổn định, các chỉ số độc tố trong cơ thể giảm đáng kể, ăn ngon miệng, tăng cân và trở lại cuộc sống bình thường".
Lời khuyên của Tú dành cho các bạn trẻ: "Hãy chủ động khám sức khỏe định kỳ, ăn uống khoa học, vận động đều đặn và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc". Bởi "Khi đã phải chạy thận, người đau không chỉ riêng bản thân, mà còn cả gia đình".
Người đàn ông nhập viện vì bệnh lao phổi thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh lao phổi thừa nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, trung bình khoảng một bao mỗi ngày, đồng thời sử dụng rượu bia thường xuyên từ khi còn trẻ.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiếtY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.
Tế bào ung thư 'thích' nhất 5 vị trí này trên cơ thể, người Việt nên biết để phòng ngừa từ sớmSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Điều đáng lo ngại là các vị trí tế bào ung thư hình thành thường khó phát hiện sớm do ít triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh chỉ được chẩn đoán khi ung thư đã tiến triển.
6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốcSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào bị cảm cúm, viêm họng cũng cần dùng kháng sinh. Một số thực phẩm quen thuộc có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm và tăng đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể hồi phục an toàn hơn nếu dùng đúng cách.
Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày và ung thư đại tràng nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, gầy sút cân và mệt mỏi.
Người bị gout vẫn cần đạm: 4 thực phẩm ăn đúng không lo tăng axit uricSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều người bị gout sợ đạm đến mức “kiêng sạch”, nhưng đây lại là sai lầm dễ khiến cơ thể suy nhược. Thực tế, chọn đúng loại thực phẩm giàu đạm không chỉ an toàn mà còn giúp người bệnh duy trì sức khỏe và hạn chế tái phát cơn gout.
8 thực phẩm 'vàng' giúp giảm cholesterol rõ rệt, áp dụng sớm để thấy hiệu quả trong năm 2026Sống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Cholesterol cao không chỉ đến từ ăn uống nhiều dầu mỡ. Lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày có thể giúp hạ mỡ máu an toàn, cải thiện tim mạch rõ rệt nếu áp dụng sớm và đều đặn.
'Nửa thân dưới' có 4 dấu hiệu này, coi chừng tuổi thọ bị rút ngắn: Đàn ông tuổi 50 nhất định phải kiểm tra ngay!Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng có giai đoạn "mãn dục" đầy biến động. Hãy quan sát 4 dấu hiệu ở nửa thân dưới để biết sức khỏe của bạn đang ở cấp độ nào.
5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Có những loại dầu nếu dùng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, hỗ trợ tim mạch và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Dưới đây là 5 loại dầu được chuyên gia khuyến nghị cùng cách chế biến đơn giản, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày.
Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịchY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe
GĐXH - Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần tránh lạm dụng các loại cá giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư và duy trì sức khỏe lâu dài.