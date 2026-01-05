'Nửa thân dưới' có 4 dấu hiệu này, coi chừng tuổi thọ bị rút ngắn: Đàn ông tuổi 50 nhất định phải kiểm tra ngay!
GĐXH - Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng có giai đoạn "mãn dục" đầy biến động. Hãy quan sát 4 dấu hiệu ở nửa thân dưới để biết sức khỏe của bạn đang ở cấp độ nào.
Ông V. vừa bước sang tuổi 50, dạo gần đây luôn cảm thấy eo và chân yếu đi rõ rệt. Khi khiêng một thùng hoa quả từ tầng hai xuống tầng một, ông phải nghỉ giữa chừng tới hai lần. Đêm đến, ông phải dậy đi vệ sinh 3-4 lần, còn thắt lưng thì cứ phải nới thêm lỗ mới. Đi khám, ông ngỡ ngàng khi bác sĩ chẩn đoán: "Mãn dục nam".
Bước ngoặt bị lãng quên: Đàn ông cũng có "mãn kinh"?
Khác với phụ nữ, giai đoạn mãn dục ở nam giới (hay còn gọi là hội chứng suy giảm testosterone khởi phát muộn) thường diễn ra thầm lặng hơn nhưng lại gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm sinh lý.
Giáo sư Khương Huy (Bệnh viện Đại học Bắc Kinh) cho biết: Nam giới khi bước vào giai đoạn này thường dễ cáu gắt, huyết áp dao động, rối loạn nội tiết, lười vận động và suy giảm ham muốn. Những biểu hiện này hay bị nhầm lẫn với "khủng hoảng tuổi trung niên" khiến nhiều người bỏ lỡ thời điểm can thiệp tốt nhất.
Những thói quen đẩy nam giới vào vòng nguy hiểm
Thống kê của WHO cho thấy tuổi thọ trung bình của nam giới thường ngắn hơn phụ nữ từ 5-7 năm. Bên cạnh yếu tố di truyền (nam giới có cặp nhiễm sắc thể XY, không có nhiễm sắc thể X dự phòng như nữ giới), lối sống đóng vai trò then chốt:
Lười vận động: Ngồi lâu gây cản trở lưu thông máu chi dưới, dẫn đến nguy cơ huyết khối, tim mạch và tiểu đường.
Lạm dụng rượu bia: Uống quá 40g cồn mỗi ngày liên tục trong 5 năm khiến 60% nam giới bị gan nhiễm mỡ, dẫn đến xơ gan.
Áp lực tâm lý kéo dài: Nam giới sau 40 tuổi chịu áp lực cao có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao gấp 2,8 lần và nhồi máu cơ tim gấp 3,1 lần người bình thường.
Chủ quan với sức khỏe: Đàn ông thường "sĩ diện", ít khi đi khám bệnh. Tỷ lệ nam giới trầm cảm đi điều trị chưa bằng 1/3 nữ giới, nhưng tỷ lệ tự sát thành công lại cao gấp 4 lần.
Nam giới già hay chưa, hãy nhìn vào 4 biểu hiện "nửa thân dưới"
Khác với những nếp nhăn trên mặt, sự thay đổi ở nửa thân dưới phản ánh trung thực nhất tình trạng lão hóa bên trong:
1. Đi tiểu đêm, tiểu khó
Khi tuổi tác tăng lên, tuyến tiền liệt của nam giới trở nên nhạy cảm và dễ tăng sinh (phì đại). Điều này gây chèn ép niệu đạo, dẫn đến các triệu chứng như đi tiểu nhiều lần (đặc biệt về đêm), tiểu gấp hoặc tiểu khó. Nếu bạn vẫn đi tiểu một cách trơn tru, đó là dấu hiệu tuyến tiền liệt còn rất khỏe mạnh.
2. Sức mạnh đôi chân suy giảm
Lão hóa thường bắt đầu từ đôi chân. Bạn sẽ cảm thấy "lực bất tòng tâm" khi thực hiện những vận động vốn trước đây rất dễ dàng. Việc leo cầu thang trở nên khó khăn, bước đi chậm lại là do các sợi cơ bắp chân đang dần bị thoái hóa.
3. Suy giảm chức năng sinh lý
Đây là dấu hiệu đặc trưng nhất của sự sụt giảm nồng độ Testosterone do tuổi tác. Thống kê cho thấy hơn một nửa nam giới sau tuổi 50 gặp các vấn đề về rối loạn cương dương hoặc giảm ham muốn. Nếu phong độ của bạn vẫn ổn định, chúc mừng bạn vì cơ thể đang lão hóa rất chậm.
4. Thay đổi hình dáng vòng ba (mông)
Sự lão hóa còn thể hiện qua hình dáng mông. Nhiều nam giới gặp tình trạng mông bị chảy xệ, bè ra hoặc tích mỡ bất thường. Điều này liên quan đến việc rối loạn chuyển hóa và phân bố mỡ không đều trong cơ thể do quá trình lão hóa gây ra.
Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng quan tâm đến những tín hiệu từ "nửa thân dưới" sẽ giúp bạn nhận diện sớm tình trạng sức khỏe để có biện pháp ứng phó kịp thời. Một lối sống lành mạnh, chăm vận động và tâm thế cởi mở chính là chìa khóa để kéo dài "tuổi trẻ" của phái mạnh.
Theo Sohu
