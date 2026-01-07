Tình trạng sức khỏe ban đầu của 15 trường hợp vụ cháy ngõ 82 Trần Cung, Hà Nội

Nhận thấy đây có thể là trường hợp cấp cứu thảm họa với nhiều người phải cấp cứu, Bệnh viện E thực hiện báo động đỏ toàn Bệnh viện.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã có mặt ở khoa Cấp cứu cùng với các bác sĩ của khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… cùng nhiều chuyên khoa khác đã tập trung tiến hành nhận định, phân loại bệnh nhân theo mức độ thương tổn và đồng thời huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác sơ cấp cứu và xử trí tối ưu cho các nạn nhân. Vì đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh, các thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, người bệnh nhanh chóng chiếu chụp, xét nghiệm cần thiết chỉ trong vài phút ban đầu.

Tất cả các nạn nhân đều được thở oxy để hỗ trợ đường thở. GS.TS Nguyễn Gia Bình- chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh. Hội chẩn với các chuyên gia Viện Bòng quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, có 15 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Qua rà soát và phân loại ban đầu nhận thấy có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy.

Còn lại, các bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da… Các bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp.

Theo lời kể của các nạn nhân, vụ cháy căn nhà 3 tầng ở ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7/1/2026. Đối tượng sống ở căn nhà này chủ yếu là sinh viên và người lao động. Vụ cháy bắt nguồn từ nơi để các phương tiện như xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện… ở tầng 1, tòa nhà, gây ra khói nhiều… Vụ cháy đã được người dân hỗ trợ dập có sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.

Bạn N.T.C (23 tuổi, ở Quảng Ninh), học viên cao học ĐH Điện lực Hà Nội, đang sống ở tầng 2 căn nhà này chia sẻ, khoảng 5 giờ sáng, khi mọi người còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán cháy, em mở cửa chạy ra ngoài nhưng thấy khói quá nhiều, bốc lên từ tầng 1, đã chạy sang phòng có hành lang và được đưa xuống đưới bằng thang. C được các bác sỉ chẩn đoán ban đầu, ngạt do hít khí qua đường hô hấp, theo dõi tại khoa Cấp cứu.

Bạn M. T. M (dân tộc Mông, 22 tuổi, ở Mậu Duệ, Hà Giang (Tuyên Quang), sinh viên trường CĐSP Hà Nội, ở tầng 3 của tòa nhà, sau khi nghe hô hoán cháy đã cùng với 2 bạn ở cùng phòng dùng khăn ướt trùm kín đầu chạy ra ngoài nhưng khói nhiều nên đã hít phải khí độc, gây choáng váng. Nạn nhân chạy ra ban công tầng 2 và được đưa xuống dưới an toàn. Bạn Đ.V.K (21 tuổi, ở Bắc Ninh) do ở tầng 2 nên khi thấy khói nhiều đã liều mình chạy thẳng ra ngoài. Mức độ tổn thương được chẩn đoán ban đầu là ngộ độc khí, khói và hơi, cần theo dõi sát sao tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E…

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.