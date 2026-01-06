6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

6 thực phẩm được ví như 'kháng sinh tự nhiên' giúp giảm cảm cúm, viêm họng an toàn

Cảm cúm và viêm họng là những bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi. Thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung các thực phẩm có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và tăng cường miễn dịch tự nhiên. Một số loại thực phẩm quen thuộc trong gian bếp như tỏi, gừng, mật ong, nghệ, hành và chanh không chỉ giúp làm dịu cổ họng, giảm triệu chứng cảm cúm mà còn hỗ trợ cơ thể phục hồi an toàn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi và người có sức đề kháng kém.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)