Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ ba, 10:00 06/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày và ung thư đại tràng nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, gầy sút cân và mệt mỏi.

Phát hiện ung thư dạ dày và đại tràng từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa

Bệnh viện 19/8, Bộ Công an vừa phẫu thuật thành công một trường hợp ung thư nguyên phát đồng thời tại hai vị trí đường tiêu hóa gồm ung thư dạ dày và ung thư đại tràng. Đây là tình huống lâm sàng hiếm gặp, có mức độ phức tạp cao, đòi hỏi chẩn đoán chính xác và chiến lược điều trị toàn diện theo đúng nguyên tắc ung thư học.

Ca bệnh là nam giới (67 tuổi), nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, gầy sút cân và mệt mỏi. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các phương tiện cận lâm sàng hiện đại như nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh, các bác sĩ xác định người bệnh có hai khối u ác tính nguyên phát độc lập tại dạ dày và đại tràng, không phải tổn thương di căn. Việc xác định đúng bản chất tổn thương đóng vai trò quyết định trong lựa chọn hướng điều trị.

Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cắt triệt căn 2 khối u theo đúng nguyên tắc ung thư học

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên ngành Ngoại tiêu hóa, Ung bướu, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh nhằm xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo đảm an toàn phẫu thuật và tiên lượng lâu dài cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được tiến hành thành công, thực hiện cắt triệt căn đồng thời hai khối u theo đúng nguyên tắc ung thư học, kết hợp nạo vét hạch đầy đủ, kiểm soát tốt cuộc mổ, hạn chế tối đa biến chứng và bảo tồn chức năng tiêu hóa.

Cảnh giác với ung thư đường tiêu hóa

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực, diễn biến hậu phẫu thuận lợi, tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được điều trị bổ trợ theo phác đồ chuyên khoa.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng triển khai các kỹ thuật điều trị ung thư tiêu hóa phức tạp của Bệnh viện 19-8, với sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư đường tiêu hóa thường tiến triển âm thầm, dễ bỏ sót ở giai đoạn sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ, nội soi tiêu hóa khi có triệu chứng bất thường là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thưĂn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thư

GĐXH - Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần tránh lạm dụng các loại cá giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư và duy trì sức khỏe lâu dài.

