Nam sinh 16 tuổi nhận kết quả suy thận, phải gắn liền với chạy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Suy thận đến từ dấu hiệu tưởng nhẹ đến chẩn đoán hội chứng thận hư

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về quá trình dẫn đến suy thận của em T.Q.B (16 tuổi) bắt đầu từ năm 2017, khi em xuất hiện các triệu chứng như nặng tức, đau vùng mắt sau khi ngủ dậy. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ bị đau mắt thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm, gia đình quyết định đưa em đến bệnh viện tuyến Trung ương thăm khám.

Kết quả khiến cả nhà bàng hoàng: B. được chẩn đoán hội chứng thận hư – một bệnh lý mạn tính ở trẻ em, có nguy cơ tiến triển nặng nếu điều trị không đáp ứng.

Bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Kháng thuốc kéo dài, bệnh tiến triển thành suy thận

Trong suốt 3 năm đầu, B. tuân thủ các phác đồ điều trị chuẩn nhưng dần xuất hiện tình trạng kháng Corticoid. Khi được chuyển sang thuốc ức chế miễn dịch, hy vọng lại nhen nhóm, song chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm thì cơ thể em tiếp tục đề kháng thuốc.

Bệnh tiến triển âm thầm nhưng dai dẳng. Đến khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, B. chính thức được chẩn đoán suy thận, buộc phải bước vào giai đoạn chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Nhìn con trai gắn liền với những mũi kim truyền, người mẹ không giấu nổi sự nghẹn ngào. Cậu thiếu niên với gương mặt còn nét trẻ thơ nhưng mí mắt phù căng, môi nhợt nhạt, đôi tay hằn vết kim lọc máu – tất cả như nhắc nhở gia đình về một cuộc chiến quá sức với tuổi 16.

Không chỉ là nỗi lo bệnh tật, gánh nặng kinh tế cũng đè nặng lên vai gia đình. Việc phải di chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội 3 lần mỗi tuần để chạy thận khiến chi phí đi lại, ăn ở, điều trị trở thành áp lực kéo dài.

Tìm điểm tựa điều trị ổn định cho bệnh nhân suy thận

Trong quá trình tìm kiếm cơ sở điều trị lâu dài, gia đình B. quyết định lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, em được thăm khám toàn diện và xây dựng phác đồ lọc máu phù hợp với thể trạng.

Theo đại diện bệnh viện, Đơn nguyên Thận – Lọc máu được trang bị hệ thống máy lọc hiện đại, quy trình theo dõi chặt chẽ từng chu kỳ lọc, nhằm giúp người bệnh suy thận ổn định dần các chỉ số sinh hóa và cải thiện thể trạng.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp gia đình yên tâm điều trị là chính sách BHYT thông tuyến. Người bệnh chạy thận không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng quyền lợi như đúng tuyến.

Đáng chú ý, theo bệnh viện, bệnh nhân suy thận lọc máu tại đây không phải chi trả thêm chi phí ngoài phần BHYT, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính – yếu tố then chốt để duy trì điều trị liên tục với các bệnh lý mạn tính.

Với những bệnh nhân suy thận trẻ tuổi, việc điều trị không chỉ nhằm duy trì sự sống mà còn là cơ hội giữ lại nhịp sinh hoạt bình thường. Khi lịch lọc máu được đảm bảo, thể trạng ổn định hơn, B. có thêm điều kiện quay lại trường học, ở bên bạn bè và tiếp tục nuôi dưỡng những dự định còn dang dở.

Hành trình với suy thận vẫn còn dài, nhưng với sự đồng hành của gia đình, đội ngũ y tế và hệ thống hỗ trợ phù hợp, giấc mơ tuổi 16 của cậu bé ấy chưa bao giờ tắt.

Cảnh giác với biến chứng đáng sợ của hội chứng thận hư

Các biến chứng có thể có của hội chứng thận hư bao gồm:

Cholesterol máu và triglyceride máu tăng cao: Khi mức độ protein albumin trong máu giảm, gan tạo ra nhiều albumin hơn. Đồng thời, gan cũng giải phóng nhiều cholesterol và chất béo trung tính.

Suy dinh dưỡng: Mất quá nhiều protein trong máu có thể dẫn đến suy dinh dưỡng. Điều này có thể dẫn đến giảm cân, nhưng có thể khó nhận ra bởi cơ thể bị sưng. Người bệnh cũng có thể bị giảm lượng tế bào hồng cầu (thiếu máu), lượng vitamin D và canxi.

Huyết áp cao: Do tình trạng ứ muối và nước dư thừa trong cơ thể.

Suy thận cấp: Nếu thận mất khả năng lọc máu do tổn thương cầu thận, các chất thải có thể tích tụ nhanh chóng trong máu. Nếu điều này xảy ra, có thể cơ thể sẽ cần lọc máu khẩn cấp - điển hình là với máy thận nhân tạo (máy lọc máu).

Bệnh thận mãn tính: Hội chứng thận hư có thể khiến thận mất dần chức năng theo thời gian. Nếu chức năng thận giảm đủ thấp, bạn có thể phải lọc máu hoặc ghép thận.

Nhiễm trùng: Những người mắc hội chứng thận hư có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

