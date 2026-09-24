Nano Growth Habit EX và hành trình hỗ trợ con trẻ phát triển mỗi ngày

Nỗi lo mang tên "chiều cao của con" và thực trạng dinh dưỡng học đường

Giống như hàng ngàn các mẹ ngoài kia, chị Thanh Vân (32 tuổi) từng trải qua một khoảng thời gian dài đối mặt với áp lực vô hình mang tên "tầm vóc của con". Chị Vân tâm sự, giai đoạn Ngọc Vũ bắt đầu bước vào lớp 1 là lúc gia đình rơi vào khủng hoảng bữa ăn. Nếp sinh hoạt thay đổi đột ngột, con phải làm quen với việc ăn bán trú ở trường, cộng thêm lịch học ngoại khóa khiến thời gian dành cho những bữa ăn gia đình được chuẩn bị kỹ lưỡng ngày càng eo hẹp.

Những khoảnh khắc đời thường bên bàn ăn là lúc để chị Thanh Vân quan sát và hiểu hơn thói quen của con.

"Có những đợt con lười uống sữa, kén ăn thịt cá, mâm cơm dọn ra cứ phải ép uổng, dỗ dành đến mệt mỏi. Trẻ con tuổi này đang ở trong giai đoạn đà phát triển xương khớp mạnh mẽ, nếu thiếu hụt dinh dưỡng bây giờ sẽ làm lỡ mất "giai đoạn vàng" của con. Nhìn bạn bè cùng trang lứa cao lớn phổng phao, còn con mình thì cứ thấp bé, quần áo mặc cả năm không thấy ngắn đi, người làm mẹ như mình thực sự như ngồi trên đống lửa", chị Vân bộc bạch.

Nỗi lo của chị Vân cũng là tiếng lòng chung của rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay. Chúng ta luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho con, nhưng lại bị giới hạn bởi quỹ thời gian ít ỏi và đôi khi là sự bất hợp tác từ chính những đứa trẻ trong từng bữa ăn thường ngày.

Hành trình gian nan đi tìm giải pháp "chọn mặt gửi vàng"

Mong muốn con có nền tảng thể chất tốt hơn, chị Vân từng thử nhiều cách: chú trọng thực phẩm giàu canxi, tăng cường tôm cá, sữa và một số sản phẩm bổ sung. Tuy nhiên, việc ép ăn hay sử dụng những sản phẩm có mùi vị, kích thước không phù hợp lại khiến Ngọc Vũ khó hợp tác và lười duy trì đều đặn.

Với chị Vân, mỗi lựa chọn dành cho con đều bắt đầu từ việc chủ động tìm hiểu và cân nhắc kỹ thông tin.

Giữa lịch làm việc và chăm sóc gia đình, chị nhận ra điều mình cần là một giải pháp bổ sung tiện lợi, an toàn và dễ đưa vào thói quen hằng ngày của con. Vốn là một người mẹ kỹ tính, thường xuyên theo dõi các xu hướng nuôi dạy con khoa học, chị bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng với những bước nhảy vọt về chiều cao trung bình của thế hệ trẻ trong những thập kỷ gần đây. Và đó cũng là cơ duyên đưa chị đến với Nano Growth Habit EX, lựa chọn sản phẩm này như một phần bổ sung bên cạnh chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi của con.

Nano Growth Habit EX - Sản phẩm hỗ trợ quá trình phát triển của cơ thể trẻ giai đoạn tăng trưởng

Nano Growth Habit EX hỗ trợ quá trình phát triển của cơ thể trẻ giai đoạn tăng trưởng.

Theo thông tin được công bố, Nano Growth Habit EX là một giải pháp khoa học được nghiên cứu kỹ lưỡng dành cho trẻ em trong độ tuổi phát triển. Điểm tạo nên sự khác biệt của sản phẩm chính là việc ứng dụng bộ 3 canxi và Vitamin D3, DHA giúp cơ thể của trẻ hấp thu tối đa. Đồng thời sản phẩm còn bổ sung Alpha-GPC, collagen chứa khoáng và các vi chất quan trọng khác hỗ trợ tối ưu quá trình phát triển của cơ thể. Hơn nữa, viên uống có hương vị thơm ngon của cacao, nên rất nhiều trẻ sử dụng và yêu thích.

Mỗi giờ chơi thể thao là thêm một khoảng thời gian để Ngọc Vũ vận động, kết nối với bạn bè và tận hưởng tuổi học đường..

Nano Growth Habit EX được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dải Ngân Hà.

Liên hệ hotline 0854 450 777 hoặc 0376 255 222 để được tư vấn, đặt hàng.

Địa chỉ: Số 3, ngách 134/1144, đường Quang Trung, phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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