Có người thân mắc ung thư, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp được phát hiện từ nhân giáp chỉ vài mm

Ý thức được tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến giáp, chị Út duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Cô ruột và chị họ của chị từng mắc bệnh ở giai đoạn muộn, phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật và điều trị i-ốt phóng xạ.

Gần đây, dù cơ thể hoàn toàn bình thường, không xuất hiện triệu chứng bất thường, chị vẫn đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tầm soát ung thư tuyến giáp. Kết quả siêu âm phát hiện một nhân giáp kích thước 5 x 6 x 4 mm ở thùy trái, nằm sát vỏ bao trước của tuyến giáp.

BS.CKI Trần Quốc Hoài, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định nhân giáp ác tính.

Theo bác sĩ, phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị quan trọng đối với ung thư tuyến giáp, tùy loại ung thư, kích thước, vị trí, mức độ lan rộng và các yếu tố nguy cơ của từng người bệnh.

Do nhân giáp của chị Út nằm sát bề mặt tuyến giáp, bác sĩ nhận định cần phẫu thuật để loại bỏ tổn thương an toàn và triệt căn. Thay vì phẫu thuật nội soi, ê-kíp lựa chọn phẫu thuật mở với đường mổ nhỏ khoảng 4 cm theo nếp lằn tự nhiên ở cổ.

Ảnh minh họa.

Ung thư tuyến giáp giai đoạn khu trú, chỉ cần cắt một thùy

Trong quá trình phẫu thuật, mẫu mô chứa tổn thương được gửi đi làm sinh thiết tức thì bằng phương pháp cắt lạnh. Khoảng 30 phút sau, kết quả cho thấy khối u vẫn khu trú trong tuyến giáp.

Từ kết quả này, bác sĩ chỉ tiến hành cắt thùy trái tuyến giáp, bảo tồn thùy phải còn lại. Việc giữ lại phần tuyến giáp lành giúp người bệnh có khả năng duy trì chức năng nội tiết tự nhiên và giảm nguy cơ phải sử dụng hormone tuyến giáp thay thế lâu dài.

Ca phẫu thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ nhằm loại bỏ tổn thương, xử lý các hạch theo chỉ định đồng thời bảo vệ dây thần kinh thanh quản và các tuyến cận giáp. Đây là những cấu trúc quan trọng nằm gần tuyến giáp, nếu bị tổn thương có thể gây khàn tiếng hoặc rối loạn canxi máu.

Sau phẫu thuật, chị Út hồi phục nhanh, ít đau, ăn uống bình thường và xuất viện sau 2 ngày. Nhờ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, người bệnh không cần điều trị bổ trợ bằng i-ốt phóng xạ I-131 và hiện chưa phải sử dụng hormone tuyến giáp thay thế.

Ung thư tuyến giáp có thể không gây triệu chứng

Ung thư tuyến giáp có thể được phát hiện tình cờ qua siêu âm ở những người hoàn toàn không có triệu chứng. Một số trường hợp chỉ xuất hiện nhân hoặc khối nhỏ trong tuyến giáp mà người bệnh không tự sờ thấy.

Tiền sử gia đình là một trong những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp. Người có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con từng mắc ung thư tuyến giáp có nguy cơ cao hơn so với người không có tiền sử gia đình. Tuy nhiên, phần lớn người mắc ung thư tuyến giáp không có người thân từng mắc bệnh.

Ngoài yếu tố gia đình, một số trường hợp có liên quan đến đột biến gene hoặc tiền sử từng xạ trị vùng đầu cổ. Do đó, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được bác sĩ đánh giá để có kế hoạch theo dõi phù hợp.

Theo GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Việt Nam ước tính ghi nhận hơn 10.000 ca ung thư tuyến giáp mới, đứng thứ 6 trong các loại ung thư ở cả hai giới. Ở nữ giới, ung thư tuyến giáp đứng thứ 2 về số ca mắc mới.

Bệnh thường gặp ở nữ giới và có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi. Việc phát hiện nhân giáp qua siêu âm không đồng nghĩa với ung thư, bởi phần lớn nhân giáp là lành tính. Khi phát hiện nhân có đặc điểm nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định FNA hoặc các xét nghiệm cần thiết khác để xác định bản chất tổn thương.

Tầm soát ung thư tuyến giáp ở người có yếu tố nguy cơ

Bác sĩ khuyến cáo những người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp, từng xạ trị vùng đầu cổ hoặc mang đột biến gene liên quan đến các hội chứng ung thư tuyến giáp nên chủ động trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp.

Khi phát hiện nhân giáp, người bệnh không nên quá lo lắng bởi đa số nhân giáp lành tính. Tuy nhiên, những nhân có đặc điểm nghi ngờ trên siêu âm cần được đánh giá thêm, có thể bằng chọc hút tế bào bằng kim nhỏ và các phương pháp cận lâm sàng khác theo chỉ định.

Trường hợp chị Út cho thấy ung thư tuyến giáp có thể được phát hiện khi tổn thương còn rất nhỏ và người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng. Phát hiện sớm giúp bác sĩ có thêm lựa chọn điều trị phù hợp, trong đó có thể cân nhắc phẫu thuật bảo tồn một phần tuyến giáp ở những trường hợp đáp ứng chỉ định.