Tiểu đêm, người đàn ông phát hiện phì đại tuyến tiền liệt gấp hai lần

Tiểu đêm nhiều lần, phát hiện phì đại tuyến tiền liệt 56 ml

Tình trạng tiểu đêm kéo dài nhiều năm do phì đại tuyến tiền liệt khiến ông Nam từng điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới nhưng triệu chứng không cải thiện. Gần đây, ông phải thức dậy 5-6 lần mỗi đêm, dòng tiểu yếu, phải rặn mới đi được, gây mất ngủ kéo dài và ảnh hưởng sinh hoạt.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Trưởng khoa Tiết niệu B, Trưởng đơn vị Ung thư Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết quả khám và siêu âm ghi nhận tuyến tiền liệt của ông Nam có thể tích 56 ml, lớn khoảng gấp hai lần thông thường. Thùy giữa tuyến tiền liệt lồi vào lòng bàng quang, gây cản trở đường tiểu.

Kết quả đo niệu dòng cho thấy tốc độ dòng tiểu tối đa của người bệnh chỉ còn 8,9 ml/giây, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng bình thường trên 15 ml/giây. Các kết quả này phù hợp với tình trạng tắc nghẽn đường tiểu do phì đại tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Cương, điều trị nội khoa không còn mang lại hiệu quả như mong muốn nên người bệnh được cân nhắc can thiệp. Do tuổi cao và lo ngại các ảnh hưởng lâu dài của phẫu thuật, bác sĩ lựa chọn liệu pháp hơi nước Rezum, một phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 15 phút. Ông Nam được xuất viện sau một ngày và rút ống thông tiểu sau 7 ngày.

Sau một tháng, người bệnh tái khám và cho biết giấc ngủ ban đêm cải thiện rõ rệt, số lần tiểu đêm giảm còn 1-2 lần. Dòng tiểu cũng mạnh hơn, việc đi tiểu thuận tiện và thoải mái hơn trước.

Phì đại tuyến tiền liệt có thể gây tiểu đêm, tiểu yếu

Phì đại tuyến tiền liệt hay tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt tăng kích thước theo tuổi, có thể chèn ép niệu đạo và gây ra các triệu chứng đường tiểu dưới.

Bệnh có thể khiến nam giới tiểu đêm nhiều lần, tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu gấp, tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu ngắt quãng hoặc có cảm giác tiểu không hết. Mức độ triệu chứng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với kích thước tuyến tiền liệt, do đó người bệnh cần được đánh giá cụ thể thay vì chỉ dựa vào thể tích tuyến.

Theo bác sĩ Cương, phì đại tuyến tiền liệt gây tiểu đêm kéo dài không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ mà còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Ở người lớn tuổi, việc phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm cũng có thể làm tăng nguy cơ té ngã.

Nếu tình trạng tắc nghẽn đường tiểu kéo dài và không được điều trị phù hợp, người bệnh có thể gặp các biến chứng như bí tiểu cấp, nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát và ảnh hưởng đến chức năng đường tiết niệu trên.

Dấu hiệu phì đại tuyến tiền liệt

Phì đại tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Theo bác sĩ Cương, tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 50% nam giới trong độ tuổi 60-70 và có thể gặp ở tới 90% nam giới trên 80 tuổi.

Ở mức độ nhẹ đến trung bình, người bệnh có thể được theo dõi, điều chỉnh lối sống và điều trị bằng thuốc. Khi triệu chứng nặng, đáp ứng kém với thuốc sau thời gian điều trị hoặc xuất hiện biến chứng, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp.

Bác sĩ Cương khuyến cáo nam giới từ 50 tuổi, đặc biệt khi xuất hiện tình trạng tiểu đêm, tiểu yếu, tiểu khó kéo dài, nên đi khám chuyên khoa Tiết niệu để xác định nguyên nhân và mức độ bệnh.

Không phải mọi trường hợp tiểu đêm đều do phì đại tuyến tiền liệt. Vì vậy, người bệnh không nên tự mua thuốc điều trị hoặc chịu đựng triệu chứng kéo dài mà cần được bác sĩ đánh giá để loại trừ những nguyên nhân khác và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Phát hiện và điều trị phì đại tuyến tiền liệt khi triệu chứng bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.