Hà Nội ghi nhận 349 ca sốt xuất huyết trong 7 ngày: Người từng mắc bệnh vẫn có thể 'dính' lần nữa

Trong những ngày mưa kéo dài vừa qua khiến môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản ở những nơi có nước đọng. Những ngày mưa kéo dài vừa qua khiến thời tiết ẩm ướt, tạo điều kiện để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản ở những nơi có nước đọng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 11/09 đến ngày 18/09/2026, tại Hà Nội ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã. Một số địa bàn ghi nhận ca bệnh gồm Hà Đông, Dân Hòa, Hồng Vân, Từ Liêm, An Khánh, Bình Minh... Số ca mắc trong tuần giảm 10 trường hợp so với tuần trước đó.

Trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết xuất hiện nhiều, việc chủ động phòng bệnh vẫn rất cần thiết. Đáng chú ý, không ít người vẫn cho rằng một khi đã mắc sốt xuất huyết thì cơ thể sẽ có miễn dịch và không thể mắc lại. Thực tế, theo các chuyên gia, cách hiểu này chưa đúng.

Sau mưa, mọi người đều cần cảnh giác với bệnh sốt xuất huyết, người bị rồi cũng vẫn có nguy cơ bị lại. (Ảnh minh hoạ)

Xuất sốt huyết được lan truyền từ đâu?

Muỗi vằn là tác nhân lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Chúng sở hữu đặc điểm nhận dạng là cơ thể và các chi màu đen xen lẫn những chấm trắng. Loại muỗi này thường đi tìm mồi vào ban ngày, trong đó thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất là lúc sáng sớm và chiều tà.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, trong đó muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh. Khi đốt người nhiễm virus, muỗi có thể mang virus và truyền sang người lành qua những lần đốt tiếp theo. Hai loài muỗi được xác định là tác nhân truyền virus Dengue chủ yếu gồm Aedes aegypti và Aedes albopictus.

Trong không gian sinh hoạt, muỗi vằn thường trú ngụ tại những nơi tối tăm, kín gió như: tủ quần áo, chăn màn hay các vật dụng gia đình để ẩn nấp. Đáng chú ý, ổ đẻ của chúng lại chính là những nguồn nước sạch nằm ngay trong và xung quanh nơi ở, bao gồm bể chứa nước, lu vại, lọ hoa, bát nước cúng cho đến vỏ hộp phế thải ngoài sân vườn. Khi mùa mưa tới, kết hợp với nền nhiệt ấm áp trên 20 độ C, mật độ quần thể muỗi vằn sẽ tăng trưởng phi mã nhờ điều kiện sinh sản lý tưởng này.

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Virus - ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương) cho biết, việc sinh sống, di chuyển và chăm sóc những người bệnh trong khu vực đang có nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết cũng có nguy cơ gây bệnh nếu không thực hiện các biện pháp phòng muỗi.

Muỗi vằn là trung gian truyền virus Dengue gây sốt xuất huyết. (Ảnh minh hoạ)

Vì sao người từng bị mắc sốt xuất huyết vẫn bị trở lại?

Nhiều người cho rằng, khi đã mắc sốt xuất huyết một lần thì cơ thể sẽ có miễn dịch và không thể bị mắc lại. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là một quan điểm không chính xác. Virus Dengue được phân chia thành 4 tuýp huyết thanh khác nhau, bao gồm DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Quá trình nhiễm bệnh chỉ giúp cơ thể hình thành kháng thể bền vững chống lại tuýp virus cụ thể đó. Do không có sự bảo vệ chéo toàn diện giữa các tuýp, một cá nhân hoàn toàn có thể tái mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời bởi các tuýp virus còn lại.

"Quan niệm đã mắc sốt xuất huyết một lần thì không lo bị mắc sốt xuất huyết trở lại là chưa đúng. Sau khi nhiễm một type virus, cơ thể có thể hình thành miễn dịch lâu dài đối với chính type virus đó. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ trước các type Dengue khác không tương đương và không kéo dài như miễn dịch với type đã từng nhiễm. Điều này đồng nghĩa, một người từng mắc sốt xuất huyết vẫn có thể mắc bệnh lần nữa nếu bị muỗi mang một type Dengue khác truyền virus" - BSCKI. Lê Thị Giao Thi - Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, người đã từng mắc sốt xuất huyết chỉ có miễn dịch trọn đời với tuýp virus Dengue đã nhiễm. Do virus Dengue có đến 4 tuýp huyết thanh khác nhau, người bệnh vẫn có thể tái nhiễm các tuýp còn lại. Đáng lưu ý, các trường hợp nhiễm lần thứ hai trở đi thường có nguy cơ tiến triển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm cao hơn so với lần nhiễm đầu tiên.

Người từng mắc sốt xuất huyết vẫn cần chủ động phòng muỗi để giảm nguy cơ nhiễm các type virus Dengue khác. (Ảnh minh hoạ)

Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị nhiễm sốt xuất huyết?

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Virus - ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương) cho biết, việc sinh sống, di chuyển và chăm sóc những người bệnh trong khu vực đang có nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết cũng có nguy cơ gây bệnh nếu không thực hiện các biện pháp phòng muỗi.

Triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện rõ nhất từ sau 3 đến 5 ngày mắc bệnh tuỳ theo mức độ nhiễm bệnh của từng người. Do tình trạng sức khoẻ của mỗi người khác nhau nên các biểu hiện nhiễm bệnh cũng có sự khác biệt. Những dấu hiệu sốt xuất huyết phổ biến nhất bao gồm:

Sốt cao

Sốt cao là một trong những biểu hiện phổ biến nhất mà hầu như ai mắc sốt xuất huyết cũng gặp phải. Người bệnh có thể bị sốt từ 39 - 40 độ C, thậm chí có những người còn bị sốt cao hơn và khó hạ sốt khi tình trạng bệnh đã chuyển nặng. Đặc biệt, sốt xuất huyết có nguyên nhân khác với những bệnh truyền nhiễm thông thường nên khó đáp ứng thuốc hạ sốt, dẫn đến người bệnh phải chịu những cơn sốt cao liên tục nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày và còn gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

Đau đầu

Ngoài biểu hiện sốt cao, người bệnh còn có thể nhận biết dấu hiệu sốt xuất huyết thông qua tình trạng đau dầu dữ dội. Virus Dengue khi xâm nhập vào cơ thể cũng khiến cơ thể bệnh nhân bị nhức mỏi, đau đầu nhiều, đặc biệt là bị đau ở vùng trán, thái dương hoặc nhãn cầu của người bệnh.

Buồn nôn

Buồn nôn hay nôn ói cũng là triệu chứng của sốt xuất huyết. Khi bệnh nhân bị sốt xuất huyết, bệnh nhân có khả năng cao cũng sẽ bị rối loạn tiêu hoá do virus xâm nhập dẫn đến việc đau bụng, cồn cào, buồn nôn, nôn,... mỗi khi ăn hoặc khi uống thuốc.

Xuất huyết

Ngoài ra, khi bị sốt xuất huyết ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng xuất huyết ở một số cơ quan trên cơ thể. Người bệnh có thể bị xuất hiện những chấm nhỏ li ti màu đỏ trên da, chảy máu chân răng, chảy máu cam, đi ngoài ra máu,...

Một số các triệu chứng sốt xuất huyết khác

Ở người bệnh sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng sẽ có một số dấu hiệu như cơ thể mệt mỏi, ngủ li bì, sốt cao dẫn đến hôn mê, mất ý thức, chân tay lạnh run, nhịp tim bất thường, nôn ói nhiều,...Tình trạng này có thể tiến triển thành tụt huyết áp, tổn thương cơ quan nội tạng và tử vong nếu không kịp thời xử lý, điều trị.

Cần làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết?

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết, người bệnh cần được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà. Đặc biệt ở trẻ nhỏ, nếu sốt đi kèm các biểu hiện như chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất hiện chấm xuất huyết, đau bụng hoặc nôn ói, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá và xử trí kịp thời.

Trong quá trình theo dõi bệnh, người mắc sốt xuất huyết không nên tự ý sử dụng kháng sinh hoặc truyền dịch nếu chưa được bác sĩ chỉ định. Việc điều trị và bổ sung dịch cần căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh, bởi xử trí không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trẻ sốt kèm các dấu hiệu bất thường cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời. (Ảnh minh họa)

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, kiểm soát muỗi truyền bệnh vẫn là một trong những biện pháp quan trọng để phòng sốt xuất huyết. Người dân cần chủ động loại bỏ những điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và trú ẩn ngay từ trong gia đình.

Các vật dụng có khả năng chứa nước nên được đậy kín, nước trong bình hoa cần thay thường xuyên. Rác thải, vật phế thải cũng cần được thu gom và xử lý đúng cách, tránh để ngoài môi trường tạo thành những vật chứa nước. Quần áo đã mặc nên được thu dọn, không để bừa bãi tại những vị trí muỗi có thể trú đậu.

Bên cạnh đó, cần giảm tối đa khả năng tiếp xúc với muỗi bằng các biện pháp bảo vệ phù hợp. Người dân nên ngủ màn cả ban ngày và ban đêm, đồng thời duy trì việc diệt muỗi, loại bỏ lăng quăng thường xuyên. Những hành động này không chỉ giúp bảo vệ bản thân và gia đình mà còn góp phần hạn chế sự lây truyền sốt xuất huyết trong cộng đồng.

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