Loại quả được ví là 'nhân sâm xanh' đang bán đầy chợ Việt, tốt cho đường huyết và xương khớp

Ăn đậu bắp có tốt không?

Đậu bắp đang là món ăn phổ biến trong thực đơn của người Việt. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn của BSCKI. Vũ Thanh Tuấn cho biết, ngoài các món ăn như nấu canh chua, luộc làm rau chấm hoặc xào thì uống nước ngâm đậu bắp cũng là cách để bổ sung thêm chất nhầy, vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Phương pháp này khá đơn giản và dễ thực hiện.

Ảnh minh họa.

Theo TS. dinh dưỡng Lisa Young, giảng viên Đại học New York (Mỹ), đậu bắp chứa nhiều chất xơ hòa tan có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong ruột, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Ngoài ra, nước đậu bắp ngâm còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin C, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Một lợi ích khác thường được nhắc đến là hỗ trợ tiêu hóa. TS. Michael Greger, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Ai không nên ăn đậu bắp?

Mặc dù có nhiều lợi ích, người có vấn đề về đường ruột, hội chứng ruột kích thích có thể bị đầy hơi, chướng bụng hoặc thay đổi nhu động ruột khi ăn nhiều thực phẩm chứa các loại carbohydrate có khả năng lên men, trong đó có fructan.

Người dùng thuốc chống đông như warfarin cần duy trì lượng vitamin K tương đối ổn định và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng đậu bắp trong chế độ ăn.

Người có tiền sử sỏi thận cũng nên chú ý đến lượng oxalat trong chế độ ăn và tham khảo chuyên gia để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Ảnh minh họa.

Thời điểm uống nước đậu bắp tốt nhất cho sức khỏe

Theo BSCKI. Vũ Thanh Tuấn, thời điểm sử dụng nước đậu bắp tốt nhất là vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút. Mỗi tuần có thể uống nước ngâm đậu bắp 2-3 lần, xen kẽ bổ sung loại rau này trong các bữa ăn.

Không nên lạm dụng nước đậu bắp hoặc sử dụng với lượng quá nhiều. Nếu đang điều trị bất kỳ bệnh nào bằng thuốc, người dùng cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Đối với những người thường xuyên đầy bụng, khó tiêu, không nên sử dụng quá nhiều đậu bắp vì có thể khiến các triệu chứng tiêu hóa khó chịu hơn.