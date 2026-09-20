Người đàn ông 30 tuổi hôn mê sâu, đường huyết tăng vọt: 3 sai lầm trong thực đơn bữa sáng

Bệnh tiểu đường diễn biến nặng, đường huyết lên 35 mmol/L

Anh Vương bất ngờ rơi vào hôn mê sâu khi đang làm việc tại văn phòng, sau đó được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, người bệnh đã mất ý thức sâu.

Kết quả chụp CT não không phát hiện tổn thương hay xuất huyết bất thường. Tuy nhiên, xét nghiệm cấp cứu ghi nhận đường huyết lên tới 35 mmol/L, cao hơn nhiều so với mức đường huyết thông thường. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, anh Vương vẫn không thể qua khỏi.

Khi khai thác tiền sử và thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện anh Vương duy trì một thực đơn bữa sáng không hợp lý trong thời gian dài. Gần như mỗi sáng trong khoảng 10 năm, anh thường uống các loại nước ngọt, ăn đồ chiên rán và bánh mì kẹp thịt.

Ảnh minh họa.

Theo các bác sĩ, việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường, thực phẩm chiên rán và các sản phẩm từ bột mì tinh luyện có thể làm tăng lượng năng lượng và đường hấp thu vào cơ thể, đặc biệt khi khẩu phần thiếu rau, chất xơ và các nguồn protein phù hợp.

Nếu kéo dài, chế độ ăn không cân đối có thể góp phần làm tăng cân, rối loạn chuyển hóa và kháng insulin, từ đó làm tăng nguy cơ mắc hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường kém.

3 thực phẩm không nên ăn nhiều vào buổi sáng

Đồ uống có đường

Nhiều người có thói quen uống nước ngọt hay đồ uống có đường vào buổi sáng để giải khát và bổ sung năng lượng nhanh chóng. Tuy nhiên, lượng đường hấp thu nhanh có thể khiến đường huyết tăng mạnh, đồng thời làm tăng nhu cầu tiết insulin của cơ thể. Thường xuyên uống sinh tố thêm đường hay sữa lắc vào buổi sáng có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào, từ đó ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết và chuyển hóa nếu kéo dài.

Các món chiên rán

Quẩy nóng, bánh rán hay gà chiên thường chứa nhiều năng lượng và chất béo, đặc biệt khi được sử dụng thường xuyên với khẩu phần lớn. Việc ăn nhiều đồ chiên rán trong thời gian dài có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào, góp phần tăng cân, rối loạn chuyển hóa và kháng insulin, từ đó làm tăng nguy cơ mắc và biến chứng của bệnh tiểu đường.

Bánh mì trắng và bánh ngọt

Bánh mì trắng, donut hay pastry làm từ bột mì tinh luyện thường chứa ít chất xơ và có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn. Khi sử dụng thường xuyên với khẩu phần lớn, những thực phẩm này có thể làm tăng lượng carbohydrate và năng lượng nạp vào, ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường. Chế độ ăn nhiều thực phẩm tinh luyện trong thời gian dài cũng có thể góp phần làm tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn gì trong bữa sáng?

Một bữa sáng phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường không chỉ phụ thuộc vào một món ăn mà cần được cân đối về tổng lượng carbohydrate, chất xơ, protein và năng lượng. Việc lựa chọn thực phẩm ít đường thêm vào, hạn chế đồ uống có đường và giảm các món chiên rán có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Người bệnh cũng nên theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ, sử dụng thuốc đúng chỉ định và duy trì vận động phù hợp. Những người thừa cân, béo phì hoặc có các yếu tố nguy cơ chuyển hóa càng cần chú ý đến khẩu phần và chất lượng thực phẩm trong từng bữa ăn.

Trường hợp anh Vương cho thấy việc duy trì một chế độ ăn nhiều đường và năng lượng trong thời gian dài có thể đi kèm với những vấn đề chuyển hóa nghiêm trọng. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào thực đơn bữa sáng để kết luận đây là nguyên nhân trực tiếp khiến một người tử vong; tình trạng hôn mê và biến chứng ở người bệnh tiểu đường cần được đánh giá dựa trên toàn bộ bệnh sử và kết quả xét nghiệm lâm sàng.