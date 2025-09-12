Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Ngày mai, 7 tháng 9, chính là ngày Bạch lộ. Trong dân gian có câu: "Ăn 3 món trắng vào tiết Bạch lộ, tuổi già sẽ không bệnh tật!". Vậy chính xác thì những thành phần kỳ diệu "3 màu trắng" này là gì?

Thực ra, đó chính là củ hoa huệ, củ cải trắng và đậu phụ, những loại nguyên liệu này bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp các chợ! Đừng xem thường chúng nhé. Ăn chúng vào mùa này còn bổ dưỡng hơn cả nhân sâm nữa!

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả công thức nấu ăn cho 3 loại thực phẩm màu trắng này. Chúng đơn giản, dễ làm và cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!

1. Củ hoa huệ - một loại "rau thanh bình" giúp làm ẩm phổi và giảm ho

Ho khan và ngứa họng là những triệu chứng chúng ta thường gặp phải vào mùa thu, và củ hoa huệ chính là một chất làm ẩm phổi tự nhiên! Vị ngọt thanh mát của nó có thể làm dịu cơn khô họng và xoa dịu tâm trí. Ăn thường xuyên củ hoa huệ đặc biệt hiệu quả cho những người gặp vấn đề về giấc ngủ và thường xuyên cảm thấy bồn chồn.

Món ăn gợi ý: Củ hoa huệ xào cần tây

Nguyên liệu: 2 củ hoa huệ tươi (hoặc bạn có thể thay thế bằng 20g hoa loa kèn khô), 1 nhánh cần tây Mỹ (hoặc một nắm nhỏ cây cần tây loại nhỏ), 1 nắm hạt điều, lượng gia vị vừa ăn, dầu ăn, bột nêm.

Cách làm món củ hoa huệ xào cần tây

Bước 1: Củ hoa huệ tươi bạn bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt rễ rồi rửa sạch đất. Sau đó tách từng cánh củ hoa huệ ra, rửa sạch hết bụi bẩn. Bạn có thể rửa với nước có pha bột mì để loại bỏ hết tạp chất. Rau cần tây bạn rửa sạch sau đó cắt thành từng lát chéo, để riêng. Đun sôi nước trong nồi, đổ củ hoa huệ vào chần qua rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho hạt điều vào chiên ở mức lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn thêm rau cần tây vào, xào trên lửa lớn trong khoảng 1 phút. Sau đó bạn cho củ hoa huệ vào, xào đều. Nêm gia vị, bột nêm hoặc tinh chất cốt gà, xào cho đến khi củ hoa huệ chuyển màu trong suốt. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm: Món ăn này vừa thanh mát vừa ngon miệng, chỉ cần 5 phút là có thể dùng được! Thường xuyên ăn món ăn này sẽ giúp cổ họng bạn sẽ dễ chịu hơn, giấc ngủ ngon hơn và tràn đầy năng lượng!

2. Củ cải trắng - "tiểu nhân sâm" giúp thông khí, tiêu hóa

Dân gian có câu truyền miệng rằng: "Ăn củ cải vào mùa thu đông, quanh năm không cần đơn thuốc!". Củ cải trắng có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, an củ cải sau bữa tiệc thịt cá sẽ giúp làm dịu dạ dày và ruột. Cũng chính bởi những công dụng tuyệt vời của củ cải mà chúng được ví von là "tiểu nhân sâm của người bình dân".

Món ăn gợi ý: Canh củ cải nấu tép biển

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, một nắm tép biển khô, một ít rau mùi, lượng gia vị thích hợp, bột nêm và bột tiêu vừa phải, một ít kỷ tử.

Cách làm món canh củ cải nấu tép biển

Bước 1: Gọt vỏ củ cải rồi rửa sạch. Sau đó thái củ cải thành lát mỏng rồi xắt sợi. Rau mùi rửa sạch rồi thái nhỏ, để riêng. Tép biển khô bạn rửa sạch rồi để ráo. Kỷ tử rửa sạch rồi ngâm vào bát nước.

Bước 2: Cho một lượng nước vừa phải vào nồi, đun sôi. Sau đó cho củ cải thái nhỏ vào nấu trong khoảng 5 phút. Tiếp theo bạn cho tép biển khô vào, khuấy nhẹ rồi tiếp tục nấu thêm khoảng 2-3 phút. Sau đó bạn nêm gia vị, bột nêm và bột tiêu vào cho vừa ăn, thả kỷ tử vào. Cuối cùng tắt bếp, lấy canh ra tô, rắc thêm rau mùi thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm: Món canh này ngọt thanh, ấm bụng. Ăn một bát vào bữa trưa hoặc bữa tối có thể giúp bạn thông khí, giải hơi và làm ấm cơ thể. Bạn sẽ không còn lo bị cảm lạnh suốt mùa thu nữa!

3. Đậu phụ - bổ sung canxi và "thịt thực vật" mạnh mẽ

Đậu phụ là loại thực phẩm quen thuộc, rẻ tiền nhưng rất giàu protein và canxi chất lượng cao. Nó không chỉ thơm ngon, giá cả phải chăng mà khi chế biến món ăn còn phù hợp với mọi lứa tuổi! Ăn đậu phụ vào mùa thu có thể bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe, đặc biệt là trẻ em đang lớn và người cao tuổi bị loãng xương!

Món ăn gợi ý: Đậu phụ hấp thịt băm

Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ non, 100g thịt băm, một ít hành lá thái nhỏ, 2 thìa canh nước tương, một chút gia vị, bột nêm, một chút nước tinh bột năng.

Cách làm món đậu phụ hấp thịt băm

Bước 1: Lấy đậu phụ ra khỏi hộp sau đó rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước để loại bỏ mùi đặc trưng. Sau đó cắt đậu phụ thành những khối vuông kích thước khoảng 2cm. Cho đậu phụ đã cắt vào đĩa sâu lòng. Thịt băm ướp cùng một chút gia vị trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho hành lá vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho thịt băm vào, xào đều đến khi đổi màu. Sau đó bạn nêm nước tương, gia vị, bột nêm vào, xào đều. Khi thịt chuyển màu vàng nâu thì thêm một chút nước tinh bột năng vào, xào đều để tạo độ sệt rồi tắt bếp. Dùng thìa lấy thịt băm rải đều lên đậu phụ.

Bước 3: Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Sau đó bạn cho đĩa đậu phụ, thịt băm vào xửng, hấp trong vòng 8 phút. Rắc hành lá lên trên rồi lấy đậu phụ hấp thịt băm ra thưởng thức.

Thành phẩm: Đậu phụ mềm và ngon, thịt thơm, giàu canxi và rất hợp với cơm! Lần nào làm món này cũng không đủ cơm ở nhà!