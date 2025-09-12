Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh
3 món ăn này đơn giản, dễ làm lại cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!
Ngày mai, 7 tháng 9, chính là ngày Bạch lộ. Trong dân gian có câu: "Ăn 3 món trắng vào tiết Bạch lộ, tuổi già sẽ không bệnh tật!". Vậy chính xác thì những thành phần kỳ diệu "3 màu trắng" này là gì?
Thực ra, đó chính là củ hoa huệ, củ cải trắng và đậu phụ, những loại nguyên liệu này bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp các chợ! Đừng xem thường chúng nhé. Ăn chúng vào mùa này còn bổ dưỡng hơn cả nhân sâm nữa!
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả công thức nấu ăn cho 3 loại thực phẩm màu trắng này. Chúng đơn giản, dễ làm và cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!
1. Củ hoa huệ - một loại "rau thanh bình" giúp làm ẩm phổi và giảm ho
Ho khan và ngứa họng là những triệu chứng chúng ta thường gặp phải vào mùa thu, và củ hoa huệ chính là một chất làm ẩm phổi tự nhiên! Vị ngọt thanh mát của nó có thể làm dịu cơn khô họng và xoa dịu tâm trí. Ăn thường xuyên củ hoa huệ đặc biệt hiệu quả cho những người gặp vấn đề về giấc ngủ và thường xuyên cảm thấy bồn chồn.
Món ăn gợi ý: Củ hoa huệ xào cần tây
Nguyên liệu: 2 củ hoa huệ tươi (hoặc bạn có thể thay thế bằng 20g hoa loa kèn khô), 1 nhánh cần tây Mỹ (hoặc một nắm nhỏ cây cần tây loại nhỏ), 1 nắm hạt điều, lượng gia vị vừa ăn, dầu ăn, bột nêm.
Cách làm món củ hoa huệ xào cần tây
Bước 1: Củ hoa huệ tươi bạn bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt rễ rồi rửa sạch đất. Sau đó tách từng cánh củ hoa huệ ra, rửa sạch hết bụi bẩn. Bạn có thể rửa với nước có pha bột mì để loại bỏ hết tạp chất. Rau cần tây bạn rửa sạch sau đó cắt thành từng lát chéo, để riêng. Đun sôi nước trong nồi, đổ củ hoa huệ vào chần qua rồi vớt ra để ráo.
Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho hạt điều vào chiên ở mức lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn thêm rau cần tây vào, xào trên lửa lớn trong khoảng 1 phút. Sau đó bạn cho củ hoa huệ vào, xào đều. Nêm gia vị, bột nêm hoặc tinh chất cốt gà, xào cho đến khi củ hoa huệ chuyển màu trong suốt. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.
Thành phẩm: Món ăn này vừa thanh mát vừa ngon miệng, chỉ cần 5 phút là có thể dùng được! Thường xuyên ăn món ăn này sẽ giúp cổ họng bạn sẽ dễ chịu hơn, giấc ngủ ngon hơn và tràn đầy năng lượng!
2. Củ cải trắng - "tiểu nhân sâm" giúp thông khí, tiêu hóa
Dân gian có câu truyền miệng rằng: "Ăn củ cải vào mùa thu đông, quanh năm không cần đơn thuốc!". Củ cải trắng có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, an củ cải sau bữa tiệc thịt cá sẽ giúp làm dịu dạ dày và ruột. Cũng chính bởi những công dụng tuyệt vời của củ cải mà chúng được ví von là "tiểu nhân sâm của người bình dân".
Món ăn gợi ý: Canh củ cải nấu tép biển
Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, một nắm tép biển khô, một ít rau mùi, lượng gia vị thích hợp, bột nêm và bột tiêu vừa phải, một ít kỷ tử.
Cách làm món canh củ cải nấu tép biển
Bước 1: Gọt vỏ củ cải rồi rửa sạch. Sau đó thái củ cải thành lát mỏng rồi xắt sợi. Rau mùi rửa sạch rồi thái nhỏ, để riêng. Tép biển khô bạn rửa sạch rồi để ráo. Kỷ tử rửa sạch rồi ngâm vào bát nước.
Bước 2: Cho một lượng nước vừa phải vào nồi, đun sôi. Sau đó cho củ cải thái nhỏ vào nấu trong khoảng 5 phút. Tiếp theo bạn cho tép biển khô vào, khuấy nhẹ rồi tiếp tục nấu thêm khoảng 2-3 phút. Sau đó bạn nêm gia vị, bột nêm và bột tiêu vào cho vừa ăn, thả kỷ tử vào. Cuối cùng tắt bếp, lấy canh ra tô, rắc thêm rau mùi thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.
Thành phẩm: Món canh này ngọt thanh, ấm bụng. Ăn một bát vào bữa trưa hoặc bữa tối có thể giúp bạn thông khí, giải hơi và làm ấm cơ thể. Bạn sẽ không còn lo bị cảm lạnh suốt mùa thu nữa!
3. Đậu phụ - bổ sung canxi và "thịt thực vật" mạnh mẽ
Đậu phụ là loại thực phẩm quen thuộc, rẻ tiền nhưng rất giàu protein và canxi chất lượng cao. Nó không chỉ thơm ngon, giá cả phải chăng mà khi chế biến món ăn còn phù hợp với mọi lứa tuổi! Ăn đậu phụ vào mùa thu có thể bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe, đặc biệt là trẻ em đang lớn và người cao tuổi bị loãng xương!
Món ăn gợi ý: Đậu phụ hấp thịt băm
Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ non, 100g thịt băm, một ít hành lá thái nhỏ, 2 thìa canh nước tương, một chút gia vị, bột nêm, một chút nước tinh bột năng.
Cách làm món đậu phụ hấp thịt băm
Bước 1: Lấy đậu phụ ra khỏi hộp sau đó rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước để loại bỏ mùi đặc trưng. Sau đó cắt đậu phụ thành những khối vuông kích thước khoảng 2cm. Cho đậu phụ đã cắt vào đĩa sâu lòng. Thịt băm ướp cùng một chút gia vị trong khoảng 15 phút.
Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho hành lá vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho thịt băm vào, xào đều đến khi đổi màu. Sau đó bạn nêm nước tương, gia vị, bột nêm vào, xào đều. Khi thịt chuyển màu vàng nâu thì thêm một chút nước tinh bột năng vào, xào đều để tạo độ sệt rồi tắt bếp. Dùng thìa lấy thịt băm rải đều lên đậu phụ.
Bước 3: Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Sau đó bạn cho đĩa đậu phụ, thịt băm vào xửng, hấp trong vòng 8 phút. Rắc hành lá lên trên rồi lấy đậu phụ hấp thịt băm ra thưởng thức.
Thành phẩm: Đậu phụ mềm và ngon, thịt thơm, giàu canxi và rất hợp với cơm! Lần nào làm món này cũng không đủ cơm ở nhà!
Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'Ăn - 4 giờ trước
Để chọn được những con tôm tươi ngon, chất lượng cho bữa cơm gia đình, mọi người cần ghi nhớ 4 lưu ý dưới đây của người bán hải sản.
Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiệnĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bátĂn - 11 giờ trước
Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!
Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mêĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Hiện quả lựu đang vào mùa ngon nhất, hương vị ngọt thanh, hạt căng mọng và giàu dinh dưỡng. Để chọn lựa được quả lựu thơm ngon, mọng nước và an toàn, mọi người nên biết một số mẹo dưới đây.
'Khi nào nên cho giấm vào sườn chua ngọt?': Đầu bếp chỉ cách làm đúng để có vị chua ngọt đậm đà, ăn là mêĂn - 1 ngày trước
Dưới đây, đầu bếp lâu năm sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện đúng. Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo sườn của bạn có vị chua ngọt hoàn hảo cho gia đình thưởng thức nhé.
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bí đỏ là loại quả quen thuộc, giàu dinh dưỡng đang vào mùa ngon nhất. Nhiều người lại mắc sai lầm khi bảo quản bí đỏ sau khi đã cắt, khiến thực phẩm này nhanh hỏng, mất chất và phải bỏ đi rất lãng phí.
Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Cà tím là một trong những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới. Ở Ấn Độ, chúng được coi là “vua của các loại rau”.
Món hấp này rất dễ làm lại chỉ tốn 15 phút nấu mà cực mềm thơm, ngay cả người khảnh ăn cũng phải khenĂn - 2 ngày trước
Món hấp này được chế biến từ 3 loại nguyên liệu cực quen thuộc, cách làm lại đơn giản. Món ăn không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.
Đám giỗ miền Tây 'lên đời' thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờĂn - 2 ngày trước
Một số gia đình ở miền Tây đã biến đám giỗ truyền thống thành bữa tiệc buffet đúng chuẩn "nhà hàng sân vườn", khiến ai nấy vừa trầm trồ vừa thích thú.
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khenĂn - 3 ngày trước
GĐXH – Món bánh này không chỉ ngon mà còn giúp cải thiện thị lực và ổn định huyết áp. Chỉ bằng những nguyên liệu dễ kiếm cùng loại quả mùa thu này, hãy cùng trổ tài vào bếp và chiêu đãi cả nhà.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.