Người cao tuổi sống thọ chưa chắc đã hạnh phúc: Điều đáng quý nhất sau tuổi 70 là điều này

Khi nhắc đến một cụ ông hay cụ bà sống đến tuổi 90, 100, nhiều người thường dành những lời ngưỡng mộ: "Đúng là có phúc lớn mới sống thọ như vậy".

Thế nhưng, phía sau những con số đáng nể ấy đôi khi lại là những câu chuyện ít người biết đến. Có những người cao tuổi sống rất lâu nhưng phải đối mặt với bệnh tật kéo dài, mất khả năng tự chăm sóc bản thân và phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Không chỉ bản thân họ chịu nhiều đau đớn, mà con cháu cũng phải gánh vác áp lực chăm sóc trong thời gian dài.

Điều đó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu sống càng lâu có đồng nghĩa với hạnh phúc hơn?

Điều quan trọng với người già không phải là sống lâu, mà là sống có chất lượng

Tuổi thọ ngày nay đang tăng lên nhờ điều kiện sống, dinh dưỡng và y học phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia lão khoa thường nhấn mạnh rằng tuổi thọ chỉ là một phần của bức tranh sức khỏe. Điều đáng quan tâm hơn là số năm sống khỏe mạnh.

Một người 80 tuổi vẫn tự đi lại, tự nấu ăn, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống thường có chất lượng sống cao hơn nhiều so với người sống lâu hơn nhưng phải nằm một chỗ và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Đối với người cao tuổi, khả năng tự chăm sóc bản thân chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hạnh phúc tuổi già.

Vì sao tuổi càng cao, chất lượng sống càng dễ suy giảm?

Ảnh minh họa

Sự lão hóa của cơ thể là điều khó tránh khỏi

Sau tuổi 60, các cơ quan trong cơ thể bắt đầu suy giảm chức năng rõ rệt hơn.

Khối lượng cơ giảm dần, mật độ xương thấp hơn, hệ tim mạch và miễn dịch cũng hoạt động kém hiệu quả hơn trước. Nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa khớp hay bệnh tim mạch cũng tăng lên theo tuổi tác.

Điều này khiến nhiều người cao tuổi gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Cô đơn cũng là "căn bệnh" của tuổi già

Ngoài sức khỏe thể chất, nhiều người lớn tuổi còn phải đối mặt với cảm giác cô đơn.

Con cháu bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Bạn bè đồng trang lứa ngày một ít đi. Một số người mất bạn đời, ít có cơ hội giao tiếp xã hội.

Sự cô lập kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, làm tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và suy giảm nhận thức.

Vì vậy, tuổi già hạnh phúc không chỉ cần sức khỏe mà còn cần sự kết nối, sẻ chia và cảm giác mình vẫn có giá trị trong gia đình và xã hội.

Sống đến tuổi nào mới được xem là sống thọ?

Theo số liệu công bố những năm gần đây, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã vượt 74 tuổi và tuổi thọ kỳ vọng tiếp tục tăng lên. Nếu xét theo thống kê dân số, những người sống trên 80 tuổi đã được xem là thuộc nhóm tuổi thọ cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không có một con số tuyệt đối nào để định nghĩa hạnh phúc tuổi già.

Điều nhiều người mong muốn nhất không phải là sống thật lâu bằng mọi giá, mà là:

Khi còn sống vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Có thể tự chăm sóc bản thân.

Ít đau đớn vì bệnh tật.

Giữ được sự độc lập và phẩm giá.

Ra đi thanh thản khi tuổi đã cao.

Đó mới là điều được nhiều người xem là một tuổi già viên mãn.

Muốn sống khỏe hơn khi về già, hãy ghi nhớ 3 điều này

1. Chú trọng bữa ăn hơn là phụ thuộc vào thực phẩm chức năng

Nhiều người cao tuổi sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho các loại thực phẩm chức năng nhưng lại xem nhẹ chế độ ăn hằng ngày.

Trong khi đó, nền tảng sức khỏe vẫn đến từ những bữa ăn cân đối.

Người lớn tuổi nên ưu tiên:

Rau xanh và trái cây đa dạng.

Cá, thịt nạc, trứng, sữa. Ngũ cốc nguyên hạt.

Hạn chế đồ ăn quá mặn, quá ngọt hoặc nhiều dầu mỡ.

Nếu sử dụng thực phẩm bổ sung, nên tham khảo ý kiến bác sĩ thay vì nghe theo quảng cáo.

2. Duy trì lối sống lành mạnh

Không có bí quyết trường sinh nào hiệu quả bằng những thói quen đơn giản nhưng bền bỉ:

Ngủ đủ giấc. Vận động thường xuyên. Không hút thuốc. Hạn chế rượu bia. Giữ tinh thần lạc quan. Có sở thích và hoạt động xã hội phù hợp.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những yếu tố này góp phần quan trọng vào việc kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

3. Đừng né tránh bác sĩ khi cơ thể có dấu hiệu bất thường

Một sai lầm khá phổ biến ở người lớn tuổi là ngại đi khám bệnh.

Không ít người cố chịu đựng cơn đau hoặc tự mua thuốc điều trị vì sợ tốn kém hay lo lắng về kết quả khám.

Tuy nhiên, nhiều bệnh lý nếu được phát hiện sớm sẽ có cơ hội điều trị hiệu quả hơn rất nhiều.

Khám sức khỏe định kỳ và chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường là cách bảo vệ sức khỏe thông minh nhất.

Phúc lớn nhất của tuổi già là sống khỏe và sống có chất lượng

Tuổi thọ dài là điều đáng quý, nhưng điều đáng quý hơn là có thể sống những năm tháng cuối đời trong trạng thái khỏe mạnh, minh mẫn và chủ động.

Một tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải kéo dài đến 90 hay 100 tuổi. Đó có thể đơn giản là mỗi ngày vẫn tự đi lại được, ăn ngon miệng, ngủ yên giấc, có người để trò chuyện và giữ được niềm vui sống.

Suy cho cùng, phúc khí lớn nhất của tuổi già không nằm ở việc sống bao lâu, mà ở việc sống khỏe mạnh và thanh thản đến những ngày cuối cùng.

Người có phúc lớn khi về già thường sở hữu 5 dấu hiệu này: Chỉ cần có 1 điều cũng đáng mừng GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già hạnh phúc đồng nghĩa với việc có nhiều tiền, nhà cửa đầy đủ và con cháu thành đạt. Thế nhưng các khảo sát mới cho thấy điều khiến người cao tuổi cảm thấy mãn nguyện lại nằm ở những giá trị rất đời thường, thậm chí không thể đo bằng tiền.