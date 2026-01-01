Mới nhất
Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Thứ năm, 09:25 01/01/2026 | Đời sống

Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Ngay thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026, tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) chào đón những thiên thần nhỏ, thắp sáng niềm hy vọng và hạnh phúc của nhiều gia đình.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 1.

Gắn bó nhiều năm với bệnh viện, BSCK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết đã nhiều lần trực và trực tiếp đón trẻ sơ sinh ra đời đúng thời khắc giao thừa.

BSCK2 Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết dự kiến ngay thời điểm giao thừa có khoảng 7 sản phụ sinh con tại bệnh viện, gồm 4 ca sinh thường và 3 ca sinh mổ. Đây là những em bé đầu tiên chào đời trong năm mới, mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với gia đình mà còn với đội ngũ y tế trực tiếp đón sinh.

Theo BS Bảo Anh, việc đón trẻ sinh đúng khoảnh khắc giao thừa đã trở thành hoạt động thường niên tại Bệnh viện Từ Dũ.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 2.
Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 3.

Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới dự kiến có 7 ca sinh trong đó 4 ca sinh thường, 3 ca sinh mổ. 

"Tiếng khóc chào đời của các em bé luôn mang đến nguồn năng lượng rất đặc biệt, nhắc nhở chúng tôi về sứ mệnh thiêng liêng của nghề y và tiếp thêm động lực để tiếp tục cống hiến" - ông chia sẻ.

Khoảnh khắc đáng nhớ khi con chào đời

Gắn bó nhiều năm với bệnh viện, BS Bảo Anh cho biết đã nhiều lần trực và trực tiếp đón trẻ sơ sinh ra đời đúng thời khắc giao thừa. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, mỗi lần như vậy đều để lại cảm xúc khó quên, nhất là khi chứng kiến niềm hạnh phúc trọn vẹn của các gia đình trong những phút đầu tiên của năm mới.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho gia đình sản phụ Nguyễn Thị Quỳnh Như

Về công tác chuyên môn, ca trực giao thừa vẫn được triển khai với yêu cầu an toàn nghiêm ngặt như ngày thường. Mỗi ca trực đêm tại Bệnh viện Từ Dũ có gần 40 bác sĩ, xử lý trung bình 60–70 ca, trong đó 30–40 ca phẫu thuật. Trong các dịp lễ, Tết, đội ngũ y tế luôn gác lại niềm riêng để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Cũng theo BS Bảo Anh, các nghị quyết và định hướng phát triển y tế của TPHCM đang tạo điều kiện để ngành y tế tiếp cận nhiều kỹ thuật tiên tiến, cung cấp dịch vụ chuyên môn ngang tầm quốc tế. Điển hình là ca can thiệp tim bào thai thứ 12 vừa được thực hiện thành công, được xem là niềm tự hào của Bệnh viện Từ Dũ và ngành y tế thành phố.

Trong khoảnh khắc giao thừa, vợ chồng anh Nguyễn Bình An Hưng và chị Nguyễn Thị Phụng Nhi (28 tuổi, ngụ phường Minh Phụng, TPHCM) vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con trai ngay thời điểm chuyển giao năm mới. 

Trước đó, chị Nhi dự sinh ngày 30-12 nhưng đến sáng 31-12 mới có dấu hiệu chuyển dạ nên nhập viện. Gia đình dự định đặt tên con là Nguyễn Phúc Thịnh, gửi gắm mong ước về một cuộc sống đủ đầy, may mắn và bền vững trong tương lai.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 5.
Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 6.

Vợ chồng anh Nguyễn Bình An Hưng và chị Nguyễn Thị Phụng Nhi (28 tuổi, ngụ phường Minh Phụng, TPHCM) vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con trai ngay thời điểm chuyển giao năm mới.

Chung niềm vui đặc biệt này, vợ chồng anh Huỳnh Giang Khải và chị Nguyễn Thị Quỳnh Như cũng chào đón con đầu lòng đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ. 

Theo dự sinh, em bé phải đến đầu tháng 1-2026 mới chào đời, nhưng do chuyển dạ sớm nên chị Như nhập viện trong ngày 31-12.

 "Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu đời của con cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong mẹ tròn con vuông" - anh Khải xúc động chia sẻ.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 7.

Vợ chồng anh Huỳnh Giang Khải và chị Nguyễn Thị Quỳnh Như chào đón con đầu lòng đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ

Bên cạnh những ca sinh thuận lợi, đêm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ cũng ghi nhận một ca sinh khó của sản phụ Trương Thị Mây (32 tuổi, ngụ Đồng Nai). Chị Mây cho biết trước đó (ngày 28-12-2025), do thai có dấu hiệu cử động yếu, nên chị nhập viện theo dõi. 

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 8.

Nhờ sự hỗ trợ chuyên môn và theo dõi sát sao của ekip trực, chị Trương Thị Mây đã sinh con an toàn, mang lại niềm vỡ òa hạnh phúc cho gia đình trong thời khắc đầu năm mới.

Sau 3 ngày được theo dõi sát, chị Mây chuyển dạ nhưng quá trình sinh không thuận lợi do thể trạng yếu, không đủ sức rặn. Nhờ sự hỗ trợ chuyên môn và theo dõi sát sao của ekip trực, ca sinh đã diễn ra an toàn, mang lại niềm vỡ òa hạnh phúc cho gia đình trong thời khắc đầu năm mới.

Theo BS Nguyễn Ngọc Yến Oanh, Phó Trưởng Khoa Sản A, nguyên nhân ca sinh khó chủ yếu liên quan đến sức rặn của sản phụ và các yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ. "Khi vượt quá giới hạn cho phép sinh thường, bác sĩ sẽ tư vấn và can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn" - BS Oanh cho biết.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 9.
Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh 10.


Khép lại ca trực giao thừa, với những người khoác áo blouse trắng, phần thưởng ý nghĩa nhất chính là tiếng khóc chào đời, sự an toàn của sản phụ và niềm hạnh phúc trọn vẹn của các gia đình trong giờ phút thiêng liêng mở đầu năm mới.

Tin, ảnh, clip: Hải Yến
