Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Theo đó, ngày 25/12, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 7524/UBND-KGVX, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; UBND phường Bắc Kạn và UBND xã Thanh Mai về việc xác minh, xử lý nội dung phản ánh trên Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Văn bản nêu rõ, ngày 23/12/2025, Gia đình và Xã hội đăng tải bài viết "Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởng", phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi trên tuyến đường này.
Trước nội dung phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức xác minh, kịp thời có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên (nếu có) theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, kèm theo các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2025.
Như trước đó Gia đình và Xã hội đã thông tin, thờ gian qua nhiều hộ dân dọc tuyến đường tỉnh 259, nối các xã ở miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đang phải sống chung với khói bụi, đường sá xuống cấp và nỗi lo mất an toàn giao thông do xe công trình hoạt động dày đặc.
Tại xã Thanh Mai và thôn Khau Dạ, phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) nơi có khu dân cư nằm dọc tuyến đường tỉnh 259. Đây là tuyến đường có mật độ dân cư đông đúc, hằng ngày phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, học tập của hàng trăm hộ dân.
Tuy nhiên, hiện nay, con đường này đang phải "gồng gánh" mật độ dày đặc xe tải trọng lớn chở đất, vật liệu, xe bồn,... phục vụ dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Những chiếc xe tải thùng cao, tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy rầm rộ, khiến tuyến đường vốn nhỏ hẹp, kết cấu không dành cho xe siêu tải nhanh chóng xuống cấp.
Ghi nhận thực tế cho thấy, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, rãnh xói; lớp đất phủ dày; nhiều đoạn bị bong tróc, nứt vỡ. Trời nắng, mỗi khi xe chạy qua, bụi bốc lên như "đám mây", phủ kín không gian. Trời mưa, tuyến đường biến thành bãi bùn lầy trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là với người già và trẻ em.
Hai bên dọc tuyến đường 259, cỏ cây phủ một lớp bụi dày, chuyển màu xám trắng; lá cây quăn lại, không còn màu xanh vốn có. Nhiều hộ dân buộc phải dùng bạt, lưới đen che kín trước cửa nhà, song bụi vẫn theo gió, theo bánh xe cuốn thẳng vào bên trong.
Tại khu vực thôn Khau Dạ, phường Bắc Kạn, hàng loạt xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc chạy rầm rộ trên tuyến đường tỉnh 259. Trung bình khoảng 10 phút lại có một xe đi qua, tạo nên lưu lượng xe công trình dày đặc.
Đáng chú ý, đoạn từ thôn Khau Dạ hướng về xã Thanh Mai (khu vực gần nghĩa trang Phúc Thọ Viên) xuất hiện nhiều xe tải chở đất thùng cao, không che chắn; trong đó có nhiều xe có tên Phương Thành. Mỗi lần xe chạy qua, mặt đường rung lên, bụi đất từ thùng xe và mặt đường tung lên mù mịt, lan rộng ra môi trường xung quanh.
Liên quan đến tình trạng đường tỉnh 259 xuống cấp, khói bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ngày 29/12, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có buổi làm việc với Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng Giao thông (Ban bảo trì) thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên – đơn vị được giao quản lý tuyến đường này.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Vũ, đại diện Ban Bảo trì cho biết, đơn vị đã nắm bắt được phản ánh và nhiều lần tổ chức kiểm tra, làm việc với các nhà thầu thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn.
"Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu cam kết dọn sạch những gì làm rơi vãi ra đường, đồng thời ký quỹ để sau này sử dụng sửa chữa những hư hỏng phát sinh. Tuy nhiên, về bản chất, đây là đường nông thôn, mặt đường hẹp, trong khi xe tải trọng lớn chạy thường xuyên thì việc xuống cấp là khó tránh khỏi. Ban đã lập hàng loạt biên bản kiểm tra liên quan đến vấn đề này", ông Vũ thông tin.
Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục cập nhập thông tin sự việc.
