Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người
GĐXH - Từ 1/1/2026, chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 261/2025/QH15.
Chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
Tại Điều 3, Nghị quyết nêu rõ chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế. Cụ thể:
1. Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.
2. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.
3. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau:
a) 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;
b) Tối thiểu 70% đối với trường hợp không thuộc điểm a khoản này.
4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2026, chế độ tiền lương và phụ cấp đối với nhân viên y tế sẽ chính thức thay đổi theo quy định mới của Quốc hội. Nhiều nhóm đối tượng được xếp lương khởi điểm cao hơn, phụ cấp ưu đãi nghề tăng mạnh, trong đó có trường hợp được hưởng mức 100%, góp phần cải thiện thu nhập và thu hút nhân lực cho ngành y.
Xâm phạm thân thể, xúc phạm nhân viên y tế bị xử lý theo luật định
Tại Điều 4 Nghị quyết số 261/2025/QH15, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế được quy định như sau:
Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ thì bị xử lý như sau:
1. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;
2. Buộc phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi người đó cư trú hoặc tại nơi người đó làm việc hoặc tại cơ sở nơi nhân viên y tế làm việc.
Theo đó, trường hợp xâm phạm thân thể, sức khỏe, hoặc xúc phạm danh dự, nhân viên y tế sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật.
Ngoài ra, phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc nơi người đó cư trú, làm việc.
