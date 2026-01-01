Mới nhất
Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người

Thứ năm, 07:16 01/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Từ 1/1/2026, chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 261/2025/QH15.

Chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Tại Điều 3, Nghị quyết nêu rõ chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế. Cụ thể:

1. Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

2. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

3. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như sau:

a) 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;

b) Tối thiểu 70% đối với trường hợp không thuộc điểm a khoản này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2026, chế độ tiền lương và phụ cấp đối với nhân viên y tế sẽ chính thức thay đổi theo quy định mới của Quốc hội. Nhiều nhóm đối tượng được xếp lương khởi điểm cao hơn, phụ cấp ưu đãi nghề tăng mạnh, trong đó có trường hợp được hưởng mức 100%, góp phần cải thiện thu nhập và thu hút nhân lực cho ngành y.

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người - Ảnh 2.

Từ 1/1/2026, chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế được thực hiện theo Nghị quyết số 261/2025/QH15. Ảnh minh họa: TL

Xâm phạm thân thể, xúc phạm nhân viên y tế bị xử lý theo luật định

Tại Điều 4 Nghị quyết số 261/2025/QH15, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế được quy định như sau:

Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ thì bị xử lý như sau:

1. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

2. Buộc phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi người đó cư trú hoặc tại nơi người đó làm việc hoặc tại cơ sở nơi nhân viên y tế làm việc.

Theo đó, trường hợp xâm phạm thân thể, sức khỏe, hoặc xúc phạm danh dự, nhân viên y tế sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật.

Ngoài ra, phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc nơi người đó cư trú, làm việc.

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người - Ảnh 3.Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

GĐXH - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y bác sĩ, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh y sĩ và tăng hệ số lương nhiều chức danh nghề nghiệp với y bác sĩ.

Thay đổi lớn về tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người - Ảnh 4.Từ 01/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thế nào?

GĐXH - Theo Nghị quyết 27-NQ-TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương, toàn bộ bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được thiết kế dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết.

Tin liên quan

Nghề nào trả lương cao nhất cho sinh viên mới ra trường?

Nghề nào trả lương cao nhất cho sinh viên mới ra trường?

Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2024, sau khi áp dụng mức lương mới

Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2024, sau khi áp dụng mức lương mới

Bảng lương mới của viên chức ngành y tế từ 1/7/2024

Bảng lương mới của viên chức ngành y tế từ 1/7/2024

Từ 01/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thế nào?

Từ 01/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thế nào?

Cùng chuyên mục

Ngày sinh Âm lịch của người có phúc lớn: Tiền bạc vượng phát, Thần Tài thường xuyên ghé thăm

Ngày sinh Âm lịch của người có phúc lớn: Tiền bạc vượng phát, Thần Tài thường xuyên ghé thăm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây được cho là có vận số giàu sang, Thần Tài không ngừng gõ cửa nếu biết nắm bắt cơ hội.

Danh sách địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Danh sách địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Khởi đầu như ý: 4 cung hoàng đạo đón vận may bùng nổ ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Khởi đầu như ý: 4 cung hoàng đạo đón vận may bùng nổ ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Thời khắc năm mới 2026 vừa điểm cũng là lúc vòng quay định mệnh gõ cửa, mang theo chuỗi tin vui liên tiếp cho những cung hoàng đạo may mắn. Từ chốn công sở đến thương trường, 4 chòm sao dưới đây sẽ có bước khởi đầu "đỉnh của chóp", hứa hẹn một năm mới rực rỡ và thành công vang dội.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.

Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, dịp Tết Nguyên đán 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người.

Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướng

Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Cùng một cơ hội, có người đổi đời, có người dậm chân tại chỗ. Sự khác biệt không ở may mắn, mà ở tư duy.

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Đời sống - 13 giờ trước

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Đêm giao thừa, khi dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm chờ countdown, giá trông giữ xe tại nhiều điểm quanh phố đi bộ bất ngờ tăng vọt, có nơi gấp nhiều lần ngày thường. Thực trạng này lặp lại hằng năm, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy luật cung – cầu và việc thực thi quy định quản lý giá dịch vụ..

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Đời sống - 14 giờ trước

Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Xem nhiều

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Đời sống
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống
Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Đời sống
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống

Tòa soạn Quảng cáo
Top