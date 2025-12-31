Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Liên quan đến sự việc, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân xung quanh nhiều năm nay, ngày 24/12, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có buổi trao đổi thông tin với UBND xã Hợp Lý.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Lý cho biết, lò đốt than củi của hộ gia đình ông Phan Văn Tuấn. Vến đề phản ánh đã có từ trước thời điểm sáp nhập, UBND xã Ngọc Mỹ (cũ) và UBND huyện Lập Thạch (cũ) đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu xử lý.

"Lò đốt than không thể tồn tại trong khu dân cư như thế được, thời điểm còn UBND huyện chúng tôi cũng đã có những quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, lúc đó gia đình ông Tuấn lấy lý do đi làm xa, không ở nhà và không chấp hành. Hiện ở xã có mỗi hộ gia đình này đốt than kiểu này, còn lại họ đều có khu riêng để làm.

Thỉnh thoảng họ mới đốt, nhưng mỗi lần như thế khói ứ đọng lại gây ô nhiễm, nhất là vào mùa đông. Các hộ dân sinh sống bên cạnh hứng chịu hết. Hiện nay, chúng tôi đã năm bắt được sự việc. Chúng tôi sẽ phối hợp với các phòng ban, công an và gửi giấy mời gia đình lên làm việc vào hôm thứ 3 tuần tới (tực ngày 30/12)" - ông Hoàn thông tin.

Hình ảnh nhìn từ trên cao lò đốt than củi nằm giữa khu dân cư.

Cũng theo vị Phó chủ tịch UBND xã Hợp Lý, trước đây UBND huyện xử phạt về vấn đề xây dựng công trình trên đất vườn. Lò đốt than không có giấy phép, cũng như các thủ tục liên quan đến môi trường.

Tương tự, ông Nguyễn Chí Dũng - Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Lý cho biết, chúng tôi sẽ phối hợp với các bên liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý. Trước đó, hộ gia đình này đã bị UBND huyện Lập Thạch xử phạt, tháo dỡ hoặc di dời. Tuy nhiên, hộ gia đình này "chống đối", hiện vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu phóng viên có cho thấy, ngày 20/9/2024, UBDN huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt 1771/QĐ-XPVPHC đối với ông Phan Văn Tuấn ở thông Cương, xã Ngọc Mỹ.

Theo đó, ông Tuấn bị UBND huyện Lập Thạch xử phạt 32.500.000 đồng, với hành vi xây dựng lò đốt than củi, đang có hoạt động đốt than mà không có giấy phép môi trường theo quy định.

Nhiều hộ dân cạnh lò đốt lo ngại về sức khỏe, có người phải đi viện cả tháng trời vì bệnh phổi.

Các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di dời lò đốt than củi đã xây dựng đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy định tại điểm d khoản 6, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).



Đã có quyết định xử phạt, yêu cầu di dời nhưng đến nay lò đốt than này vẫn tồn tại, chưa di dời. Thậm chí, gia đình ông Tuấn không chấp hành nộp phạt theo quyết định.

Trước đó chúng tôi đã thông tin, giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Điều đáng lo ngại là khói bụi từ lò đốt than không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Nhiều người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, thường xuyên có biểu hiện ho kéo dài, khó thở, cay mắt, đau đầu. Một hộ gia đình sinh sống ngay sát lò đốt than củi hiện có người thân mắc bệnh phổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

