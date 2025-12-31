Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'
GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.
Liên quan đến sự việc, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân xung quanh nhiều năm nay, ngày 24/12, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có buổi trao đổi thông tin với UBND xã Hợp Lý.
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND xã Hợp Lý cho biết, lò đốt than củi của hộ gia đình ông Phan Văn Tuấn. Vến đề phản ánh đã có từ trước thời điểm sáp nhập, UBND xã Ngọc Mỹ (cũ) và UBND huyện Lập Thạch (cũ) đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu xử lý.
"Lò đốt than không thể tồn tại trong khu dân cư như thế được, thời điểm còn UBND huyện chúng tôi cũng đã có những quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, lúc đó gia đình ông Tuấn lấy lý do đi làm xa, không ở nhà và không chấp hành. Hiện ở xã có mỗi hộ gia đình này đốt than kiểu này, còn lại họ đều có khu riêng để làm.
Thỉnh thoảng họ mới đốt, nhưng mỗi lần như thế khói ứ đọng lại gây ô nhiễm, nhất là vào mùa đông. Các hộ dân sinh sống bên cạnh hứng chịu hết. Hiện nay, chúng tôi đã năm bắt được sự việc. Chúng tôi sẽ phối hợp với các phòng ban, công an và gửi giấy mời gia đình lên làm việc vào hôm thứ 3 tuần tới (tực ngày 30/12)" - ông Hoàn thông tin.
Cũng theo vị Phó chủ tịch UBND xã Hợp Lý, trước đây UBND huyện xử phạt về vấn đề xây dựng công trình trên đất vườn. Lò đốt than không có giấy phép, cũng như các thủ tục liên quan đến môi trường.
Tương tự, ông Nguyễn Chí Dũng - Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Lý cho biết, chúng tôi sẽ phối hợp với các bên liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý. Trước đó, hộ gia đình này đã bị UBND huyện Lập Thạch xử phạt, tháo dỡ hoặc di dời. Tuy nhiên, hộ gia đình này "chống đối", hiện vẫn chưa hoàn thiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định pháp luật.
Theo tài liệu phóng viên có cho thấy, ngày 20/9/2024, UBDN huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt 1771/QĐ-XPVPHC đối với ông Phan Văn Tuấn ở thông Cương, xã Ngọc Mỹ.
Theo đó, ông Tuấn bị UBND huyện Lập Thạch xử phạt 32.500.000 đồng, với hành vi xây dựng lò đốt than củi, đang có hoạt động đốt than mà không có giấy phép môi trường theo quy định.
Các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di dời lò đốt than củi đã xây dựng đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy định tại điểm d khoản 6, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).
Đã có quyết định xử phạt, yêu cầu di dời nhưng đến nay lò đốt than này vẫn tồn tại, chưa di dời. Thậm chí, gia đình ông Tuấn không chấp hành nộp phạt theo quyết định.
Trước đó chúng tôi đã thông tin, giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Điều đáng lo ngại là khói bụi từ lò đốt than không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Nhiều người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, thường xuyên có biểu hiện ho kéo dài, khó thở, cay mắt, đau đầu. Một hộ gia đình sinh sống ngay sát lò đốt than củi hiện có người thân mắc bệnh phổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn xây dựng ở Cao Dương, Phú Thọ
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớnĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lýĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụngĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhấtĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.
Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.
Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thiĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2026 không khí lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.
Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lụcĐời sống - 1 ngày trước
Dự báo sản lượng vận chuyển ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác.
Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đã quá "hạn chót" hơn 1 tháng kể từ khi UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình sai phép tại ô đất C2 (KĐT Trung Hòa – Nhân Chính), nhưng đến nay (ngày 30/12), toàn bộ tổ hợp sân Pickleball và chợ tạm vẫn hoạt động rầm rộ, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc khắc phục vi phạm.
Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.