Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV hạng C giá 385 triệu đồng, tiêu thụ chỉ 3,89 lít xăng/100 km

Cạnh tranh Mitsubishi Xforce, SUV cỡ B giá 247 triệu đồng động cơ điện, sở hữu LiDAR, phạm vi 510 km/lần sạc GĐXH - SUV cỡ B Leapmotor A05 2027 sở hữu chiều dài 4,2 m, màn hình 14,6 inch cùng tùy chọn cảm biến LiDAR, được xem là ‘đối thủ xứng tầm’ của Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross.

SUV hạng C tiêu thụ chỉ 3,89 lít xăng/100 km

Changan CS55 Plus 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Changan CS55 Plus 2027 được phân phối với 4 phiên bản. Điểm đáng chú ý nhất của Changan CS55 Plus 2027 là hệ thống truyền động hybrid 1.5T do Changan phát triển, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì hiệu suất vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

CS55 Plus 2027 sở hữu thiết kế phần đầu xe mới với lưới tản nhiệt không viền, bên trong tạo hình bằng các đường gợn sóng xếp lớp. Chi tiết này giúp phiên bản hybrid dễ dàng phân biệt với mẫu CS55 Plus sử dụng động cơ xăng truyền thống. Lưới tản nhiệt còn được điểm xuyết bằng các họa tiết hình chữ V, gợi liên tưởng đến logo Changan, trong khi cụm đèn LED ban ngày hình vòng sao tạo thêm điểm nhấn cho phần đầu xe và hỗ trợ cải thiện khả năng nhận diện vào ban đêm.

CS55 Plus 2027 sở hữu thiết kế phần đầu xe mới với lưới tản nhiệt không viền

Phần thân xe vẫn duy trì kiểu dáng năng động, thực dụng vốn có của CS55 Plus. Mẫu SUV hybrid Changan CS55 Plus được trang bị bộ mâm 5 chấu thiết kế tối ưu khí động học, kết hợp với các đường viền mạ crôm quanh cửa sổ. Xe có kích thước dài 4.550 mm, rộng 1.868 mm và cao 1.675 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.656 mm, tương đương phiên bản chạy xăng.

Ở phía sau, cụm đèn hậu của Changan CS55 Plus 2027 với thiết kế liền mạch tạo sự liên kết với phong cách phần đầu xe. Mẫu SUV hạng C này vẫn sử dụng cặp ống xả bố trí hai bên và cánh gió trên nóc, qua đó duy trì vẻ ngoài thể thao quen thuộc của dòng CS55 Plus.

Bên trong khoang cabin, Changan CS55 Plus 2027 tiếp tục sử dụng thiết kế buồng lái dạng ôm trọn, tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Tâm điểm của bảng táp-lô là hệ thống màn hình kép Star Ring gồm màn hình 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm 14,6 inch.

Changan CS55 Plus Hybrid 2027 còn được nâng cấp đáng kể về tiện nghi.

Hệ thống giải trí hỗ trợ nhiều nền tảng kết nối điện thoại như Apple CarPlay, Carlink, HiCar và Honor Connect, đồng thời tích hợp điều khiển bằng giọng nói AI. Xe cũng hỗ trợ hệ thống bản đồ kép Gaode và Baidu, sạc điện thoại không dây công suất 50W cùng tính năng Scene Cube, cho phép người dùng thiết lập nhiều chức năng theo các tình huống sử dụng khác nhau.

Không chỉ chú trọng công nghệ, Changan CS55 Plus Hybrid 2027 còn được nâng cấp đáng kể về tiện nghi. Các ghế ngồi được bọc da Nappa, trong đó cả ghế lái và ghế hành khách phía trước đều có chức năng sưởi và thông gió với 3 mức điều chỉnh.

Ghế hành khách phía trước còn được tích hợp massage 8 điểm và đệm đỡ chân, mang đến trải nghiệm được hãng định hướng theo phong cách "ghế nữ hoàng". Toàn bộ cabin có tới 23 vị trí chứa đồ, trong khi khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 475 lít và có thể tăng lên 1.415 lít khi gập hàng ghế sau.

CS55 Plus 2027 sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp áp suất siêu cao 500 bar

Về công nghệ an toàn, mẫu SUV hybrid Changan được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe TianShu Navigation. Các tính năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ chuyển làn tự động, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau cùng phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống này giúp giảm bớt áp lực cho người lái trong quá trình di chuyển, đặc biệt trên đường cao tốc và trong điều kiện giao thông đông đúc.

Điểm nhấn quan trọng nhất của Changan CS55 Plus 2027 nằm ở hệ thống truyền động iDE-H Hybrid Architecture do Changan tự phát triển. Hệ thống kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít với mô-tơ điện công suất cao. Động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 150 mã lực, trong khi hệ thống truyền động điện hybrid đạt công suất 245 mã lực.

Changan cho biết, CS55 Plus 2027 sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp áp suất siêu cao 500 bar, kết hợp thuật toán điều khiển thông minh dựa trên điện toán đám mây AI nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trong nhiều điều kiện khác nhau.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những ưu điểm đáng chú ý của Changan CS55 Plus. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện đô thị chỉ 3,89 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC đạt 4,68 lít/100 km. Với bình nhiên liệu đầy, xe có phạm vi hoạt động lên tới 1.500 km, giúp giảm đáng kể tần suất phải dừng để tiếp nhiên liệu trong những hành trình dài.

Giá SUV hạng C Changan CS55 Plus 2027

Changan CS55 Plus 2027 được phân phối với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 98.900-117.900 Nhân dân tệ (tương đương 384,41-458,26 triệu đồng).

Theo Tạp chí Thanh niên Việt, năm 2019, cặp đôi ô tô Trung Quốc Changan CS35 Plus và CS55 đã cùng nhau bất ngờ xuất hiện tại cảng Hải Phòng. Qua những hình ảnh được đăng lên mạng, có thể thấy chiếc Changan CS55 về Việt Nam thuộc phiên bản 2018 đã từng trình làng tại thị trường Trung Quốc trước đó. Tại Việt Nam, thương hiệu Changan chủ yếu mới chỉ xuất hiện qua một vài dòng xe đưa về dạng thăm dò thị trường hoặc qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân nhỏ lẻ trước đây, chứ chưa có hệ thống phân phối chính hãng rộng rãi hay thông tin mở bán mẫu CS55 Plus đời mới này.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.