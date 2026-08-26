Xe máy điện ở Việt Nam giá 13 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cổ điển, đi 75km/lần sạc

Xe máy điện giá 33,9 triệu đồng đã xuất hiện ở Việt Nam pin kép đi gần 200 km/lần sạc dễ 'đốn tim' người dùng GĐXH - Xe máy điện mới ra mắt thị trường Việt của Yadea có khả năng vận hành mạnh, tầm hoạt động dài nhưng vẫn sở hữu nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Xe máy điện ở Việt Nam gây sốt nhờ thiết kế cổ điển, đi 75km/lần sạc





Xe điện Before All Civit có giá chỉ từ 13 triệu đồng

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, thị trường xe máy điện phổ thông tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng trẻ, học sinh, sinh viên và người cần phương tiện di chuyển hàng ngày với chi phí thấp. Trong số đó, Before All Civit gây chú ý nhờ kiểu dáng cổ điển, mức giá dễ tiếp cận và sử dụng pin LFP.

Before All Civit được phát triển theo phong cách xe tay ga châu Âu với nhiều đường nét bo tròn. Cụm đèn phía trước, yếm xe và thân sau đều được tạo hình mềm mại hướng tới nhóm khách hàng đề cao yếu tố thời trang khi lựa chọn phương tiện đi lại.

Xe được thiết kế kiểu dáng cổ điển

Xe được trang bị hệ thống đèn LED trước và sau, kết hợp bảng đồng hồ LCD để hiển thị các thông số cần thiết trong quá trình vận hành. Ngoài ra còn có khóa từ, yên xe rộng và một số trang bị cơ bản phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Theo thông số nhà sản xuất, Civit có trọng lượng khoảng 85 kg, tương đối gọn đối với một mẫu xe điện đô thị. Hệ thống phanh sử dụng phanh tang trống ở cả bánh trước và sau.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ điện có công suất danh định 800W, đi cùng bộ điều khiển dạng sine-wave. Vận tốc tối đa được công bố ở mức 48 km/h, tập trung vào nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển quãng ngắn trong thành phố thay vì khả năng vận hành tốc độ cao.

Xe sử dụng cơ chế làm mát tự nhiên và đạt chuẩn chống nước IP54. Đây là mức bảo vệ hỗ trợ xe trước bụi và nước bắn trong quá trình sử dụng thông thường. Tuy nhiên, IP54 không đồng nghĩa phương tiện có thể vận hành an toàn khi bị ngâm nước, vì vậy người dùng vẫn cần thận trọng khi gặp đường ngập sâu.

Một điểm đáng chú ý trên Before All Civit là hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng pin LFP 48V - 20Ah, tương đương dung lượng khoảng 960 Wh.

Theo thông số công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 75 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy trọng lượng người lái, tốc độ, địa hình, nhiệt độ và tình trạng pin.

Thời gian để nạp đầy pin được công bố khoảng 4-5 giờ. Pin có chu kỳ sạc từ 1.000 lần trở lên theo thông tin của nhà sản xuất.

Việc sử dụng pin LFP cũng là điểm đáng chú ý trong phân khúc phổ thông. Loại pin này ngày càng được sử dụng trên các phương tiện điện nhờ ưu điểm về độ bền chu kỳ và độ ổn định nhiệt.

Giá xe máy điện Before All Civit

Theo mức giá được công bố từ hãng BeforeAll, Before All Civit có giá 13,122 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Do đó, người mua cần tính thêm chi phí pin để xác định tổng số tiền thực tế phải bỏ ra khi nhận xe.

Tuy nhiên, mức giá 13,122 triệu đồng của Before All Civit chưa bao gồm pin. Đây là yếu tố người mua cần đặc biệt lưu ý khi so sánh giá với những mẫu xe máy điện khác, bởi nhiều sản phẩm trên thị trường được niêm yết theo hình thức đã bao gồm pin hoặc ắc quy.

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, Before All Civit được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Hãng công bố chính sách bảo hành xe 2 năm và pin LFP 10 năm, song người mua nên kiểm tra kỹ điều kiện, phạm vi và các trường hợp loại trừ trong chính sách bảo hành pin trước khi quyết định.

Với công suất 800W, tốc độ tối đa 48 km/h và phạm vi khoảng 75 km, Civit chủ yếu phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Giá xe hơn 13 triệu đồng tạo lợi thế ban đầu nhưng do chưa bao gồm pin, tổng chi phí sở hữu thực tế sẽ cao hơn mức niêm yết này.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.