Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott trị giá hơn 45 tỷ đồng

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GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 45 tỷ đồng.

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott lên tới hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/11/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott lên tới hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 2.Hôm nay (24/10) đã có một người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 7/11/2026 Vietlott xác nhận đã có 2 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 kỳ quay #01421 với giá trị giải thưởng là 22,636,747,050 đồng/người.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot 1 sẽ có 6 cặp số thường trùng với kết quả giải thưởng. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 có các cặp số như sau: 05-19-20-26-44-53 | 39.

Giải Jackpot 2 giá trị gần 6 tỷ đồng vẫn chưa tìm thấy chủ nhân.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 15 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1,002 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 21,260 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott lên tới hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ ố Vietlott Power 6/55 ngày 7/11/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, 2 vị khách hàng trúng giải Jackpot 1 sẽ phải nộp hơn 2 tỷ đồng/người tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 24/10, giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng đã có người trúng.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 4/10 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới gần 200 tỷ đồng.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott lên tới hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 2.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo giá trị của giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott lên tới hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 5.Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott lên tới hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 6.Hôm nay (ngày 29/9) Vietlott thông báo có một người trúng thưởng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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