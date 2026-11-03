Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026

| Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 3/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/11/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 2/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (24/10) đã có một người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 3/11/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 3/11/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O


500.000

Giải Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Ba ngày 3/11/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (ngày 29/9) Vietlott thông báo có một người trúng thưởng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Lương 11 triệu đồng/tháng không đủ sống, gần 5.000 nhân sự 'dứt áo ra đi' khỏi tập đoàn 116.000 tỷ chỉ trong 3 tháng

Lương 11 triệu đồng/tháng không đủ sống, gần 5.000 nhân sự 'dứt áo ra đi' khỏi tập đoàn 116.000 tỷ chỉ trong 3 tháng

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Sức ép từ chi phí sinh hoạt đắt đỏ, các khoản thuế phí gia tăng cùng áp lực kinh tế chung khiến mức thu nhập trung bình 11 triệu đồng/tháng không còn đủ níu chân người lao động, dẫn đến làn sóng dịch chuyển nhân sự quy mô lớn tại một "ông lớn" cao su nhà nước.

Vợ chồng ở Hà Nội, nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A

Vợ chồng ở Hà Nội, nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Nhiều gia đình tại phường Hoàng Liệt đã nhận đền bù, hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian quốc lộ 1A với mức đền bù cao nhất là 69,1 triệu đồng/m2, áp dụng hệ số bồi thường nhân đôi sẽ lên đến 138,2 triệu đồng/m2. Theo đánh giá của các chuyên gia thành công trong công tác giải phóng mặt bằng tại Hoàng Liệt không chỉ đến từ những con số đền bù thỏa đáng, mà còn nhờ sự đối thoại minh bạch, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ cơ sở

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.