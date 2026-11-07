Những 'khung giờ vàng' săn thời trang giá tốt tại AEON, Co.opmart, GO! trong tháng 11

Tháng 11 thường là thời điểm thị trường bán lẻ sôi động khi các hệ thống bắt đầu triển khai chương trình tri ân khách hàng, kích cầu cuối năm và đón mùa mua sắm Black Friday. Với nhóm hàng thời trang, người tiêu dùng có thêm cơ hội tìm kiếm sản phẩm giá tốt nếu chủ động cập nhật ưu đãi tại từng siêu thị, trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, khảo sát thông tin trên website chính thức của AEON Việt Nam, Co.opmart và GO! cho thấy, không phải hệ thống nào cũng công bố chương trình giảm giá thời trang riêng biệt trong tháng 11. Các ưu đãi hiện được triển khai theo nhiều hình thức, từ chương trình mua sắm tổng hợp, ưu đãi thanh toán đến khuyến mại trực tuyến.

AEON: Chú ý chương trình ngày lương về và ưu đãi tháng 11

Tại AEON, một trong những chương trình mới được cập nhật trong tháng 11 là "Pay Day – Mừng ngày lương về", áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến 28/2/2027 tại AEON Tân An, AEON Hải Dương, AEON Thanh Hóa và AEON Hạ Long. Theo thông tin trên website AEON, chương trình tại Tân An, Hải Dương và Thanh Hóa diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027; riêng AEON Hạ Long áp dụng từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027. Đây là dịp người tiêu dùng nên theo dõi thêm các ưu đãi tại điểm bán, trong đó có những gian hàng thời trang và phụ kiện nếu được đưa vào chương trình. Tuy nhiên, thông tin công khai hiện chưa nêu cụ thể mức giảm dành riêng cho quần áo, giày dép.

Bên cạnh đó, chương trình "Ưu đãi không tiền mặt tháng 11.2026" được AEON triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2026. Đây là kênh để người mua kiểm tra các quyền lợi khi thanh toán bằng phương thức không tiền mặt, song không nên nhầm lẫn với chương trình giảm giá trực tiếp cho toàn bộ ngành hàng thời trang.

Người tiêu dùng có thể theo dõi mục Khuyến mãi và Sự kiện, cẩm nang mua sắm hoặc thông tin tại từng trung tâm AEON để cập nhật danh mục sản phẩm, điều kiện áp dụng và thời gian ưu đãi. Đặc biệt, các chương trình tại từng trung tâm thương mại có thể khác nhau, do đó cần kiểm tra đúng địa điểm trước khi mua sắm.

Co.opmart: Tranh thủ cẩm nang mua sắm đến hết ngày 11/11

Tại Co.opmart, cẩm nang mua sắm mới nhất được hệ thống công bố có tên "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin", áp dụng từ ngày 22/10 đến ngày 11/11/2026. Cẩm nang được phân theo khu vực như miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và TP.HCM.

Đây là khoảng thời gian người tiêu dùng nên tranh thủ rà soát các mặt hàng đang được ưu đãi trước khi chương trình kết thúc. Với nhóm hàng thời trang, khách hàng cần xem trực tiếp nội dung cẩm nang theo khu vực hoặc hỏi tại siêu thị về những sản phẩm đang có giá khuyến mại. Hiện thông tin hiển thị trên website chưa thể hiện rõ một chương trình giảm giá riêng cho quần áo, giày dép trên toàn hệ thống.

Ngoài cẩm nang định kỳ, Co.opmart cũng có các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng thành viên, ưu đãi thanh toán và hoạt động tại khu vực cho thuê. Đây có thể là những kênh bổ sung để người mua tìm kiếm ưu đãi tại các gian hàng, nhưng cần kiểm tra thời gian, địa điểm và điều kiện áp dụng cụ thể.

Với người có nhu cầu mua sắm thời trang, thời điểm trước khi cẩm nang hiện hành kết thúc ngày 11/11 là mốc đáng chú ý để kiểm tra và so sánh giá. Không nên mặc định mọi sản phẩm trong siêu thị đều được giảm giá hoặc mức ưu đãi áp dụng giống nhau ở tất cả các khu vực.

GO!: Tháng tri ân giảm đến 50%, nhưng cần kiểm tra danh mục hàng

Trong tháng 11, GO! cập nhật chương trình "Trao tri ân – Bùng ưu đãi, sắm thả ga!" trên kênh thông tin chính thức ngày 4/11/2026. Chương trình áp dụng từ ngày 5/11 đến ngày 20/11/2026, với ưu đãi giảm đến 50% cho nhiều sản phẩm thuộc các ngành hàng.

Ngoài mức giảm giá, chương trình còn có ưu đãi giảm thêm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng đối với các sản phẩm tham gia, không áp dụng cho sữa bột, bia và rượu. GO! cũng triển khai một số chương trình mua hàng tặng quà, mua 2 tính tiền 1 hoặc mua 2 tặng 1 đối với các sản phẩm được chỉ định.

Đây là một trong những đợt ưu đãi đáng chú ý trong nửa đầu tháng 11. Tuy nhiên, thông tin chương trình chưa công bố danh sách chi tiết các sản phẩm thời trang được giảm giá, do đó người mua cần kiểm tra trực tiếp trên GO! App hoặc tại siêu thị để xác định quần áo, giày dép, phụ kiện nào thuộc diện khuyến mại.

Một điểm đáng chú ý là GO! có hệ thống thông tin ưu đãi theo từng siêu thị. Người tiêu dùng có thể lựa chọn địa điểm như GO! Long Biên, GO! Thăng Long hoặc GO! Đan Phượng tại Hà Nội để kiểm tra chương trình đang áp dụng. Việc đối chiếu đúng địa điểm sẽ giúp hạn chế tình trạng thấy thông tin giảm giá trên mạng nhưng sản phẩm hoặc ưu đãi không có tại cửa hàng mình định đến.

Săn thời trang giá tốt: Đừng chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá

Từ các chương trình đang được công bố, có thể thấy "khung giờ vàng" mua sắm thời trang trong tháng 11 không đơn thuần là một vài giờ cố định trong ngày. Cơ hội tiết kiệm chủ yếu nằm ở thời gian diễn ra từng chiến dịch, cẩm nang mua sắm, ưu đãi ngày lương về và các chương trình tri ân khách hàng.

Người tiêu dùng có thể ưu tiên ba mốc cần theo dõi: chương trình đang áp dụng trong những ngày đầu tháng; thời điểm kết thúc cẩm nang hoặc chiến dịch giữa tháng; và các đợt khuyến mại cuối tháng gắn với mùa mua sắm Black Friday. Dù vậy, chỉ nên lựa chọn sản phẩm khi hệ thống đã công bố cụ thể mức giá và thời hạn áp dụng, không nên mặc định mọi mặt hàng đều giảm sâu vào dịp này.

Đối với quần áo, giày dép và phụ kiện, người mua cũng cần so sánh giá trước và sau khuyến mại, kiểm tra chất liệu, đường may, kích cỡ, chính sách đổi trả. Một sản phẩm được gắn nhãn giảm 50% chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nếu giá niêm yết ban đầu cao hoặc không phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trong bối cảnh các chương trình khuyến mại thay đổi liên tục, việc theo dõi website, ứng dụng và thông báo tại từng siêu thị sẽ giúp người tiêu dùng chủ động hơn. Thay vì mua sắm theo tâm lý "săn sale", lựa chọn đúng sản phẩm, đúng thời điểm và đúng mức giá mới là cách tận dụng hiệu quả mùa ưu đãi cuối năm.

Những 'khung giờ vàng' săn đồ gia dụng giá tốt nhất tại AEON, Co.opmart, GO! hiện nay GĐXH - Không chỉ thực phẩm, các mặt hàng đồ gia dụng như nồi chiên không dầu, nồi lẩu điện, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng gia đình cũng thường xuyên được các hệ thống siêu thị đưa vào chương trình khuyến mãi.