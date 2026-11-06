Tỷ giá USD hôm nay 6/11: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' và thị trường tự do đồng loạt giảm mạnh, người mua USD cần lưu ý gì?

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Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,02%, hiện ở mức 101,58 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, EUR tăng nhẹ 0,02%, lên 1,1229 USD; GBP giảm 0,09%, xuống 1,3457 USD sau khi BoE nâng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm. Trong khi đó, JPY tăng 0,46% so với USD, lên 157,63 JPY/USD, nhờ kỳ vọng BOJ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,58 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR giảm giá.



Đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi giá dầu phục hồi hơn 3%, trong khi giới đầu tư lo ngại làn sóng đầu tư AI chững lại có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, đặc biệt nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc S&P 500 mất hơn 6%, do lo ngại chi phí đầu tư AI và các quy định quản lý mới.

Các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 6.000, xuống 189.000 đơn; năng suất lao động quý III tăng nhanh hơn dự kiến, góp phần giảm chi phí lao động và áp lực lạm phát. Giới đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ để đánh giá thêm triển vọng chính sách của Fed. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 hiện ở mức 66,1%, giảm so với 79,9% một tuần trước.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 6/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 4 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.623 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.392 đồng mua vào và 26.854 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 6/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 6/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 6/11/2026.

Tỷ giá USD giảm mạnh tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 100 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,400-25,810 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.365-25.810 đồng/USD, đã tăng 30 đồng chiều mua vào và giảm 65 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,425-25,805 đồng/USD, đã giảm 125 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 6/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h55 giảm mạnh so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.824 đồng và bán ra là 25.924 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 6/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,014.42-29,492.54 đồng/EUR, đã giảm 170 đồng chiều mua vào và giảm 178 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.181-29.491 đồng/EUR, đã tăng 183 đồng chiều mua vào và giảm 227 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,163-29,527 đồng/EUR, đã giảm 168 đồng chiều mua vào và giảm 177 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.43-167.21 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm mạnh chiều bán so với phiên trước đó, ở vùng 157,20-167,20 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.8-167.69 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Ngày 6/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tăng nhẹ sau đà giảm ngày hôm qua. Trái ngược lại, tại thị trường trong nước, giá USD cả khối ngân hàng và thị trường tự do đều giảm mạnh.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.

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