Tỷ giá USD hôm nay 7/11: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ trong và ngoài nước, người mua USD cần lưu ý gì?

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Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,72%, hiện ở mức 102,28 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,67%, xuống 1,11437 USD; GBP giảm 0,71%, còn 1,3355 USD; trong khi JPY giảm 0,47%, xuống 158,43 yên/USD. Đồng yên chịu thêm sức ép sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch sử dụng nguồn thu từ bán các quỹ ETF của BOJ để tài trợ cho những dự án đầu tư trọng điểm của chính phủ...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,28 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR giảm giá.

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất gần 5 tháng, sau khi báo cáo việc làm Mỹ vượt xa dự báo. Số việc làm phi nông nghiệp tăng 165.000 trong tháng trước, so với mức dự báo 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Dữ liệu tích cực cùng những phát biểu của các quan chức Fed về áp lực lạm phát đã củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, đưa xác suất Fed nâng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên gần 80%. Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn an toàn giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI cũng hỗ trợ đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 7/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 8 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.615 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.385 đồng mua vào và 26.845 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 7/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 7/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 7/11/2026.

Tỷ giá USD giảm mạnh tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,370-25,780 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.225-25.765 đồng/USD, đã giảm 140 đồng chiều mua vào và giảm 45 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,395-25,775 đồng/USD, đã giảm 30 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 7/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h48 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.862 đồng và bán ra là 25.962 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 7/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,861.91-29,332.03 đồng/EUR, đã giảm 153 đồng chiều mua vào và giảm 160 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.652-29.372 đồng/EUR, đã giảm 529 đồng chiều mua vào và giảm 119 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,083-29,445 đồng/EUR, đã giảm 80 đồng chiều mua vào và giảm 82 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.67-166.40 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm mạnh chiều mua vào và tăng nhẹ chiều bán so với phiên trước đó, ở vùng 155,95-167,45 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.64-167.53 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 7/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh bật tăng. Trái ngược lại, tại thị trường trong nước, giá USD cả khối ngân hàng vẫn giảm mạnh, thị trường tự do chững giá.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định số tiền cần thiết, thời điểm sử dụng và cân nhắc chia nhỏ giao dịch nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ. Đồng thời, nên so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm đầu tư kiếm lời, rủi ro càng cần được cân nhắc kỹ. Nếu mua ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua – bán.

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' và thị trường tự do đồng loạt giảm mạnh, người mua USD cần lưu ý gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 6/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.