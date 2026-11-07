Giá vàng hôm nay 7/11: Giá vàng trong nước biến động

Trước giờ mở cửa phiên sáng 7/11, giá vàng trong nước biến động trái chiều tại các phân khúc. Theo đó, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu giữ nguyên ở mức 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Biên độ mua - bán đối với vàng miếng tiếp tục neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136,5– 140,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Trước giờ mở cửa phiên sáng 7/11, giá vàng trong nước biến động trái chiều tại các phân khúc.

Trái lại, giá vàng thế giới sáng nay 7/11 quay đầu giảm 21 USD/ounce, khi dữ liệu việc làm Mỹ tích cực làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh đầu tháng 11. Dù giảm trở lại, kim loại quý vẫn duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce và cao hơn đáng kể so với cuối tháng 10. Việc chưa thể vượt mốc 4.100 USD/ounce cho thấy đà tăng ngắn hạn vẫn gặp trở ngại, trong khi thị trường tiếp tục biến động mạnh.