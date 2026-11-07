Giá xăng dầu của Việt Nam có cao hơn so với các nước lân cận?

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GĐXH - Trong các kỳ điều hành gần đây, giá bán lẻ các loại xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh và hiện thấp hơn so với nhiều nước lân cận.

Trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 5/11/2026. Đây là kỳ điều hành thứ ba liên tiếp giá xăng dầu giảm trong vòng gần 1 tuần.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu của Việt Nam có cao hơn so với các nước lân cận? - Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước liên tục giảm trong các kì điều hành gần đây.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg. 

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng

Giá mới

Thay đổi

Xăng E5 RON 92

20.898

-2.305

Xăng E10 RON 95

21.156

-2.057

Dầu diesel

28.696

-180

Dầu mazut

22.005

-1.969

Giá xăng dầu của Việt Nam có cao hơn so với các nước lân cận? - Ảnh 2.

Biến động giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính từ ngày 05/11/2026 cụ thể như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.001 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.148 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 21.156 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 40.344 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.696 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Như vậy, giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với một số quốc gia lân cận. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 10.845 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 10.731 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 14.969 đồng/lít. Chênh lệch lớn nhất thuộc về Lào, với mức giá cao hơn Việt Nam gần 26.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam có cao hơn so với các nước lân cận? - Ảnh 3.Hôm nay (ngày 15/10) giá xăng dầu đón tin vui mới sau chuỗi ngày tăng liên tiếp

GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ một số mặt hàng xăng dầu.

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