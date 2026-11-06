Những 'khung giờ vàng' săn đồ gia dụng giá tốt nhất tại AEON, Co.opmart, GO! hiện nay

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cần được cân đối, việc săn hàng giảm giá tại siêu thị không còn giới hạn ở thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Những sản phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, chảo chống dính, bộ dụng cụ nhà bếp, hộp bảo quản thực phẩm, đồ dùng phòng ăn cũng là nhóm hàng được nhiều người quan tâm.

Đáng chú ý, vào những đợt khuyến mãi lớn, mức giảm giá đối với một số sản phẩm gia dụng có thể lên tới 30–50%, thậm chí cao hơn tùy mặt hàng và chương trình. Tuy nhiên, không phải hệ thống siêu thị nào cũng có khung giờ giảm giá đồ gia dụng cố định. Người tiêu dùng cần biết lựa chọn thời điểm, theo dõi chương trình và kiểm tra giá bán thực tế để không bỏ lỡ cơ hội mua sắm tiết kiệm.

1. Những thời điểm đáng chú ý để săn đồ gia dụng tại AEON, Co.opmart, GO!

Khác với thực phẩm tươi sống thường có những đợt điều chỉnh giá vào cuối ngày, đồ gia dụng thường được khuyến mãi theo chiến dịch, cẩm nang mua sắm, ngày hội hàng hóa hoặc các chương trình kích cầu theo mùa.

Tại AEON: Chú ý các đợt khuyến mãi lớn và chương trình ưu đãi đầu tháng

Theo thông tin trên website chính thức của AEON Việt Nam, tháng 11 là thời điểm hệ thống triển khai nhiều chương trình mua sắm và ưu đãi đặc biệt, trong đó có chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026, áp dụng trên toàn hệ thống từ ngày 5/11 đến 18/11.

Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi không tiền mặt tháng 11/2026 cũng được AEON triển khai từ ngày 1/11 đến 30/11 tại tất cả các cửa hàng.

Đây là những thời điểm người tiêu dùng nên chủ động theo dõi danh mục sản phẩm, đặc biệt với các mặt hàng gia dụng, đồ dùng nhà bếp và sản phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình.

Ngoài ra, AEON có hệ thống cẩm nang mua sắm và chuyên mục khuyến mãi, sự kiện được cập nhật thường xuyên. Người mua có thể theo dõi các đợt giảm giá theo mùa, chương trình ưu đãi thành viên và các sự kiện mua sắm lớn trong năm.

Đáng chú ý, tháng 11 thường gắn với mùa mua sắm Black Friday. Đây là thời điểm người tiêu dùng có thể chú ý đến các chương trình giảm giá đối với đồ gia dụng, thiết bị điện gia đình và sản phẩm nhà bếp. Tuy nhiên, danh mục và thời gian áp dụng cụ thể cần căn cứ thông báo chính thức của từng cửa hàng.

Tại Co.opmart: Theo dõi cẩm nang mua sắm và các tuần lễ gia dụng

Đối với Co.opmart, cẩm nang mua sắm là một trong những kênh quan trọng để người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm gia dụng đang được ưu đãi.

Theo website chính thức, cẩm nang mua sắm hiện hành có thời gian áp dụng từ ngày 22/10 đến 11/11/2026, được phân chia theo từng khu vực, trong đó có miền Bắc, miền Trung, TP.HCM, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Điểm đáng chú ý là Saigon Co.op từng triển khai chương trình "Tuần lễ gia dụng Việt", đưa nhiều sản phẩm thiết yếu như nồi, chảo và thiết bị gia đình vào danh mục giảm giá đến 50%. Đây là hình thức khuyến mãi người tiêu dùng nên theo dõi khi có các đợt triển khai mới.

Ngoài các chương trình giảm giá trực tiếp, Co.opmart còn có những ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, chương trình tích điểm, voucher và ưu đãi thanh toán. Nếu kết hợp đúng thời điểm, người mua có thể tiết kiệm thêm chi phí khi sắm sửa đồ dùng gia đình.

Đặc biệt, với những sản phẩm có giá trị tương đối cao như nồi cơm điện, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu hay bộ nồi inox, người tiêu dùng nên kiểm tra cẩm nang của khu vực mình sinh sống để tránh nhầm lẫn về giá và điều kiện áp dụng giữa các địa phương.

Tại GO!: Săn deal trên website và ứng dụng, chú ý các mặt hàng đồ dùng nhà bếp

Tại GO! Việt Nam, website chính thức có các danh mục riêng dành cho đồ dùng gia đình, đồ dùng nhà bếp, sản phẩm chăm sóc nhà cửa và hóa phẩm.

Khác với hình thức chỉ tập trung vào một ngày khuyến mãi cố định, GO! thường xuyên cập nhật các chiến dịch giảm giá theo từng nhóm hàng và thời điểm.

Đáng chú ý, trên hệ thống bán hàng trực tuyến, một số sản phẩm gia dụng đang được niêm yết với mức giá ưu đãi khá sâu. Chẳng hạn, nồi chiên không dầu Magic Eco AC-161 dung tích 6 lít được hiển thị giá 790.000 đồng, so với giá trước đó 1.990.000 đồng. Nồi lẩu điện Comet CM7731 được niêm yết 349.000 đồng, so với giá cũ 570.000 đồng.

Đây là những ví dụ cho thấy người tiêu dùng có thể tìm thấy các sản phẩm gia dụng giảm giá đáng chú ý mà không nhất thiết phải đợi đến dịp cuối tuần.

Bên cạnh đó, GO! có chương trình "Chợ sớm giảm sung" trước 10h, tập trung vào nhiều nhóm hàng, trong đó có thực phẩm và một số sản phẩm phục vụ việc nấu nướng. Tuy nhiên, đây không phải khung giờ giảm giá chung cho toàn bộ đồ gia dụng.

Người tiêu dùng muốn mua nồi, chảo, đồ dùng nhà bếp hay thiết bị điện gia đình nên theo dõi mục ưu đãi trên website, GO! App và lựa chọn siêu thị cụ thể để kiểm tra giá bán.

2. Đồ gia dụng giảm giá thu hút người mua: Không chỉ chờ cuối tuần

Nếu trước đây nhiều gia đình thường có thói quen mua sắm đồ gia dụng vào dịp cuối tuần hoặc các đợt lễ lớn, hiện nay việc theo dõi giá bán và chương trình ưu đãi trên website, ứng dụng của siêu thị đang giúp người tiêu dùng chủ động hơn.

Những sản phẩm như chảo chống dính, nồi inox, hộp đựng thực phẩm, bình giữ nhiệt, bộ bát đĩa, nồi chiên không dầu hay máy xay sinh tố thường được người mua quan tâm bởi đây là những vật dụng có tần suất sử dụng cao trong gia đình.

Đặc biệt, khi các siêu thị triển khai chương trình giảm giá theo ngành hàng, nhiều sản phẩm có thể được điều chỉnh giá trong thời gian ngắn. Tâm lý muốn mua được món đồ cần thiết với giá thấp hơn khiến người tiêu dùng có xu hướng thường xuyên kiểm tra các chương trình khuyến mãi thay vì chỉ đến siêu thị khi có nhu cầu phát sinh.

Một trong những yếu tố khiến đồ gia dụng trở thành nhóm hàng hấp dẫn trong các đợt săn sale là khả năng sử dụng lâu dài. Nếu chọn được sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu và mức giá hợp lý, khoản tiền tiết kiệm có thể mang lại hiệu quả đáng kể cho ngân sách gia đình.

Tuy nhiên, cũng giống như thực phẩm, tâm lý săn hàng giảm giá có thể khiến người tiêu dùng mua sắm vượt nhu cầu. Không ít người dễ bị thu hút bởi những con số giảm 30%, 40% hoặc 50% mà chưa thực sự cân nhắc công năng, chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm.

Vì vậy, xu hướng mua sắm hiện nay không chỉ là tìm kiếm nơi bán rẻ nhất mà còn là lựa chọn thời điểm có ưu đãi phù hợp, so sánh giá giữa các hệ thống và tận dụng những quyền lợi đi kèm như voucher, tích điểm hay ưu đãi thanh toán.

3. Trước khi xuống tiền mua đồ gia dụng giảm giá, cần kiểm tra những gì?

Đồ gia dụng là nhóm sản phẩm có thời gian sử dụng tương đối dài, thậm chí nhiều thiết bị được sử dụng trong nhiều năm. Do đó, mức giá ưu đãi không nên là yếu tố duy nhất quyết định việc mua hàng.

Trước khi lựa chọn sản phẩm giảm giá tại AEON, Co.opmart hay GO!, người tiêu dùng nên lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, so sánh giá bán thực tế thay vì chỉ nhìn tỷ lệ giảm

Một sản phẩm được quảng cáo giảm 50% chưa chắc đã là món hàng có giá tốt nhất. Người mua nên kiểm tra giá niêm yết trước khuyến mãi, giá bán tại thời điểm mua và so sánh với sản phẩm tương đương ở những hệ thống khác.

Đối với các sản phẩm cùng loại, cần so sánh cả dung tích, công suất, chất liệu, kích thước và tính năng. Chẳng hạn, một chiếc nồi chiên không dầu có dung tích 6 lít không nên được so sánh trực tiếp với sản phẩm dung tích 3–4 lít chỉ dựa trên giá bán.

Thứ hai, kiểm tra thương hiệu, nguồn gốc và thông số kỹ thuật

Với các thiết bị điện gia dụng như nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, người tiêu dùng cần kiểm tra tên thương hiệu, model, công suất, điện áp, xuất xứ và thông tin của đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Đặc biệt, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng, nhãn hàng đầy đủ và chế độ bảo hành minh bạch.

Thứ ba, kiểm tra chất liệu và độ an toàn khi sử dụng

Với nồi, chảo, hộp bảo quản thực phẩm, bình đựng nước và các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, cần chú ý đến chất liệu, khả năng chịu nhiệt và hướng dẫn sử dụng.

Đối với chảo chống dính, nên kiểm tra bề mặt lớp phủ, tránh chọn sản phẩm bị trầy xước, bong tróc. Với nồi inox, cần tìm hiểu chất liệu, cấu tạo đáy và khả năng tương thích với loại bếp đang sử dụng.

Thứ tư, đọc kỹ điều kiện khuyến mãi và chính sách bảo hành, đổi trả

Một số sản phẩm chỉ được giảm giá trong thời gian nhất định, áp dụng cho khách hàng thành viên hoặc yêu cầu thanh toán bằng phương thức cụ thể. Người mua cần kiểm tra điều kiện áp dụng trước khi thanh toán.

Đối với thiết bị điện gia dụng, cần hỏi rõ thời hạn bảo hành, địa điểm tiếp nhận bảo hành, điều kiện đổi trả và các trường hợp không được bảo hành.

Thứ năm, cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi mua

Không nên mua một chiếc nồi chiên không dầu chỉ vì giá đang giảm sâu nếu gia đình ít sử dụng hoặc không có nhu cầu. Tương tự, việc mua nhiều bộ nồi, chảo hoặc dụng cụ nhà bếp có thể khiến chi tiêu tăng lên mà không mang lại hiệu quả sử dụng tương ứng.

Người tiêu dùng nên lập danh sách những món đồ thực sự cần thiết, xác định ngân sách trước khi đi mua sắm và ưu tiên sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.

Có thể thấy, cơ hội săn đồ gia dụng giá tốt tại AEON, Co.opmart và GO! không chỉ nằm ở những ngày cuối tuần. Việc chủ động theo dõi cẩm nang mua sắm, các chương trình theo ngành hàng, ưu đãi trực tuyến và sự kiện khuyến mãi trong tháng sẽ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Tuy nhiên, một món hàng chỉ thực sự đáng mua khi mức giá hợp lý đi cùng chất lượng, công năng và nhu cầu sử dụng. Thay vì chạy theo những con số giảm giá hấp dẫn, người tiêu dùng nên trở thành người mua sắm có tính toán để mỗi khoản chi đều mang lại giá trị thiết thực cho gia đình.

'Khung giờ vàng' giảm giá 30–50% tại siêu thị: Người tiêu dùng cần kiểm tra những gì trước khi xuống tiền? GĐXH - Những tấm tem giảm giá 30–50% xuất hiện trên quầy thịt cá, sushi, bánh mì, cơm hộp vào cuối ngày đang thu hút đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, phía sau sức hút của những con số ưu đãi là không ít điều cần cân nhắc.