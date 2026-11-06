Giá xe Honda Wave RSX FI giảm mạnh, thấp hơn cả niêm yết, rẻ nhất thị trường, tiêu thụ 1,56 lít/100 km

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Giá xe Honda Wave RSX FI giảm mạnh

Xe số Honda Wave RSX FI





Thông tin trên Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, Honda Wave RSX FI được giới thiệu với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, đáp ứng những nhu cầu khác nhau về thiết kế, màu sắc và trang bị.

Theo bảng giá tham khảo, phiên bản Tiêu chuẩn có giá đề xuất 22,13 triệu đồng, trong khi giá bán tại một số đại lý ở mức khoảng 22 triệu đồng. Như vậy, người mua có thể tiết kiệm khoảng 130.000 đồng so với giá đề xuất.

Phiên bản Đặc biệt có giá đề xuất khoảng 23,7 triệu đồng, hiện được một số đại lý chào bán ở mức 23 triệu đồng. Mức chênh lệch tương đương khoảng 701.000 đồng.

Trong khi đó, phiên bản Thể thao có giá đề xuất gần 25,66 triệu đồng, giá bán tham khảo tại đại lý khoảng 25 triệu đồng, thấp hơn gần 665.000 đồng.

Đáng chú ý, giá bán thực tế có thể thay đổi giữa các đại lý, khu vực và thời điểm mua xe. Những phiên bản có màu sắc được ưa chuộng hoặc nguồn cung hạn chế cũng có thể xuất hiện mức giá khác biệt.

Ngoài tiền mua xe, người tiêu dùng cần tính thêm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc để xác định tổng chi phí lăn bánh.

Đối với những khách hàng có ngân sách khoảng 25 triệu đồng, Wave RSX FI tiếp tục là một lựa chọn trong nhóm xe số sử dụng động cơ 110cc, bên cạnh Honda Wave Alpha và một số mẫu xe cùng phân khúc.

Tuy nhiên, việc lựa chọn mẫu xe phù hợp còn phụ thuộc vào nhu cầu đi lại, sở thích thiết kế và mức độ ưu tiên đối với các trang bị.

Honda Wave RSX FI có gì để cạnh tranh?

Động cơ 110cc tiết kiệm xăng, đi 100 km tốn khoảng 1,56 lít

Theo Tạp chí công nghệ Techz, một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Honda Wave RSX FI so với các mẫu xe số phổ thông khác là phong cách thiết kế thể thao.

Mẫu xe sở hữu phần đầu được tạo hình với những đường nét góc cạnh, kết hợp mặt nạ trước có họa tiết chữ V và cụm đèn xi-nhan bố trí cân đối.

Thiết kế này giúp Wave RSX FI mang diện mạo khỏe khoắn, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người yêu thích kiểu dáng xe số năng động.

Ở hai bên thân xe, các đường gân được tạo hình sắc nét, kết hợp phần yếm có thiết kế dày dặn nhằm tăng cảm giác chắc chắn. Phía sau, cụm đèn hậu được vuốt cao, trong khi ốp ống xả màu đen góp phần tạo sự đồng nhất với tổng thể thiết kế.

Honda cũng sử dụng bộ tem trang trí và logo RSX dạng nổi để tăng khả năng nhận diện cho sản phẩm.

Về màu sắc, phiên bản Thể thao có các lựa chọn như trắng đen bạc, đỏ đen bạc và xanh đen bạc. Phiên bản Đặc biệt sử dụng màu đen bạc, trong khi bản Tiêu chuẩn có phối màu đỏ đen.

Sự khác biệt về màu sắc và chi tiết trang trí giúp người mua dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với sở thích cá nhân.

Bên cạnh ngoại hình, khu vực đồng hồ được thiết kế theo hướng dễ quan sát, cung cấp những thông tin vận hành cần thiết cho người lái.

Khác với các mẫu xe tay ga cao cấp có màn hình TFT hoặc nhiều tính năng kết nối, Wave RSX FI vẫn tập trung vào những trang bị cơ bản, phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Đây cũng là đặc điểm quen thuộc của nhóm xe số phổ thông, nơi giá bán, tính thực dụng và chi phí sử dụng thường được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu.

Wave RSX FI là lựa chọn đáng cân nhắc.

Bên cạnh thiết kế, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những yếu tố giúp Honda Wave RSX FI duy trì sức hút trong nhóm xe máy số.

Mẫu xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích khoảng 110cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Công nghệ phun xăng điện tử có nhiệm vụ điều chỉnh lượng nhiên liệu cung cấp phù hợp với điều kiện vận hành, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng xăng.

Theo thông số được giới thiệu, Honda Wave RSX FI có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,56 lít/100 km.

Chẳng hạn, với quãng đường di chuyển trung bình 30 km mỗi ngày, tương đương khoảng 900 km trong một tháng, lượng xăng tiêu thụ theo mức công bố vào khoảng 14,04 lít.

Bên cạnh chi phí xăng, người sử dụng cũng cần tính đến các khoản bảo dưỡng định kỳ như thay dầu động cơ, kiểm tra hệ thống phanh, lốp và bộ truyền động.

Đối với những khách hàng ưu tiên phương tiện đi lại đơn giản, dễ sử dụng và có chi phí vận hành hợp lý, Wave RSX FI là lựa chọn đáng cân nhắc.

So với Honda Wave Alpha, Wave RSX FI hướng đến phong cách thiết kế thể thao hơn và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Trong khi đó, Honda Future được định vị ở nhóm xe số cao hơn, với động cơ dung tích lớn hơn và những khác biệt về trang bị.

Vì vậy, ba mẫu xe có thể đáp ứng những nhóm khách hàng khác nhau thay vì cạnh tranh hoàn toàn dựa trên giá bán.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.