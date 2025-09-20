Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Thứ bảy, 14:21 20/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc tại VTV: Lý do và tương lai phía Trước - Ảnh 1.

Sinh năm 1982 tại Hà Nam, Tạ Biên Cương tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh bắt đầu sự nghiệp tại VTV với vai trò BLV bóng đá từ World Cup 2006, đồng thời là biên tập viên cho các chương trình như "360 độ Thể thao". BLV Tạ Biên Cương xác nhận đã xin nghỉ việc tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau gần 20 năm công tác. Trước khi xin rời VTV, Tạ Biên Cương là Phó Trưởng ban Thể thao - VTV.

Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc tại VTV: Lý do và tương lai phía Trước - Ảnh 2.

Chia sẻ với Dân Việt về quyết định của mình, BLV Tạ Biên Cương cho biết, anh xin nghỉ việc ở VTV vì có kế hoạch riêng và đó là một quyết định khó khăn. “Từ bỏ một cái gì đó thân thuộc đều rất khó khăn. Việc rời khỏi VTV - ngôi nhà mà tôi đã gắn bó gần 20 năm, có không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và đã cho tôi rất nhiều thứ…, không phải là quyết định khó khăn mà là rất khó khăn”, BLV Tạ Biên Cương nhấn mạnh.

Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc tại VTV: Lý do và tương lai phía Trước - Ảnh 3.

Cũng theo nguồn tin này, BLV Tạ Biên Cương tiết lộ về dự định tương lai: “Sau khi rời VTV, tôi sẽ thực hiện một số kế hoạch riêng và vẫn gắn bó với thể thao. Thể thao không chỉ là tình yêu mà còn là hơi thở, là nhịp sống của tôi”. Trên VTC News và nhiều trang báo, thông tin rời VTV của BLV Tạ Biên Cương cũng được xác nhận và chia sẻ.

Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc tại VTV: Lý do và tương lai phía Trước - Ảnh 4.

Tên tuổi của Tạ Biên Cương gắn liền với nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018 và Asian Cup 2019. Tạ Biên Cương được khán giả biết đến với phong cách bình luận giàu cảm xúc, đầy năng lượng và khả năng ứng biến linh hoạt. Anh nổi tiếng với những câu nói độc đáo, nhiều lần trở thành viral trên mạng xã hội.

Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc tại VTV: Lý do và tương lai phía Trước - Ảnh 5.

Dù từng gây ra những luồng ý kiến trái chiều về phong cách bình luận, Tạ Biên Cương vẫn tạo được sức hút và sở hữu lượng fan lớn. Lối bình luận của anh luôn thể hiện sự chân thật – từ niềm vui vỡ òa cho đến những khoảnh khắc hụt hẫng, thất vọng – giúp người xem như được sống cùng từng trận đấu.

Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc tại VTV: Lý do và tương lai phía Trước - Ảnh 6.

Dù từng gặp ý kiến trái chiều về cách truyền đạt, BLV Tạ Biên Cương vẫn được khán giả yêu mến nhờ sự chân thật, lôi cuốn và khả năng đưa người xem trải qua trọn vẹn cảm xúc trong từng pha bóng. Việc chia tay VTV khép lại một chặng đường dài, đồng thời mở ra hành trình mới trong lĩnh vực thể thao theo hướng khác biệt. Hiện tại, BLV Tạ Biên Cương đang chờ quyết định chính thức từ phía lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Câu chuyện văn hóa - 22 giờ trước

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Trước khi đăng quang hoa hậu, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt từng có cuộc sống bươn chải, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.

Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng Nhung

Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng Nhung

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Diva Hồng Nhung chia sẻ quyết định hoãn phẫu thuật ung thư vú để hoàn thành concert, vai trò của hai con song sinh, sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe và hướng đi tương lai.

Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’

Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.

Xem nhiều

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40

Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40

Câu chuyện văn hóa
Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Câu chuyện văn hóa
Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top