Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Chia sẻ với Dân Việt về quyết định của mình, BLV Tạ Biên Cương cho biết, anh xin nghỉ việc ở VTV vì có kế hoạch riêng và đó là một quyết định khó khăn. “Từ bỏ một cái gì đó thân thuộc đều rất khó khăn. Việc rời khỏi VTV - ngôi nhà mà tôi đã gắn bó gần 20 năm, có không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và đã cho tôi rất nhiều thứ…, không phải là quyết định khó khăn mà là rất khó khăn”, BLV Tạ Biên Cương nhấn mạnh.