Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý

Thứ hai, 09:10 20/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong kho tàng tử vi và số học phương Đông, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang năng lượng đặc biệt, như cất giữ "mật mã Thần Tài".

Người sinh vào những ngày Âm lịch dưới đây không chỉ có vận may tài lộc mà còn sở hữu trí tuệ, nghị lực và sự kiên định để tạo dựng cuộc sống sung túc, an nhiên khi về già.

Người sinh ngày 25 tháng Giêng Âm lịch: Sinh ra đã mang từ trường thu hút của cải

Ngày sinh Âm lịch &quot;cất giữ Thần Tài&quot;: Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý - Ảnh 1.

Theo người xưa, ngày 25 tháng Giêng Âm lịch là ngày Thần Tài "hạ phàm", tượng trưng cho sự may mắn, hanh thông và phú quý viên mãn. Ảnh minh họa

Tháng Giêng Âm lịch mở đầu cho một năm mới, là thời điểm vạn vật hồi sinh, đất trời chan hòa năng lượng tích cực.

Theo người xưa, ngày 25 tháng Giêng Âm lịch là ngày Thần Tài "hạ phàm", tượng trưng cho sự may mắn, hanh thông và phú quý viên mãn.

Người sinh vào ngày này như được "đánh dấu" bằng ngôi sao cát tường cao chiếu. Họ có khả năng thu hút tài lộc, dễ gặt hái thành công trong công việc và đầu tư.

Càng lớn tuổi, phúc khí của họ càng vượng, tài sản tích tụ như quả cầu tuyết lăn mãi không ngừng.

Dân gian còn có câu: "Ngày 25 tháng Giêng, Thần Tài về nhà", thể hiện niềm tin sâu sắc rằng sinh vào ngày này là dấu hiệu của may mắn và đủ đầy.

Họ thường sống hạnh phúc, an yên, có của ăn của để, cuộc sống viên mãn cả vật chất lẫn tinh thần.

Người sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch: Nhà chứa vàng bạc, đời nở hoa

Ngày sinh Âm lịch &quot;cất giữ Thần Tài&quot;: Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý - Ảnh 2.

Người xưa có câu: "Sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch, nhà chứa đầy vàng bạc". Ảnh minh họa

Theo lịch cổ, ngày 19 tháng 2 Âm lịch là một trong những ngày đẹp nhất của mùa xuân, mùa của sự sinh sôi và khởi đầu thịnh vượng.

Người sinh vào ngày này được xem như làn gió xuân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, luôn mang năng lượng tích cực và sức hút tự nhiên đối với vận may tài chính.

Người xưa có câu: "Sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch, nhà chứa đầy vàng bạc". Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng có khả năng vươn lên, gặt hái thành quả vượt trội nhờ vào sự khiêm tốn, cần cù và trí tuệ.

Với họ, may mắn không chỉ là quà tặng của số phận mà còn là kết quả của sự học hỏi không ngừng.

Nhờ biết giữ tâm bình an và trau dồi bản thân, họ dễ duy trì sự giàu có bền vững theo năm tháng.

Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch: Trí tuệ và tài lộc cùng nở rộ

Ngày sinh Âm lịch &quot;cất giữ Thần Tài&quot;: Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý - Ảnh 3.

Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch được sao Bắc Đẩu chiếu sáng – tượng trưng cho trí tuệ và tài năng hiếm có. Ảnh minh họa

Tháng 4 Âm lịch là thời khắc chuyển giao giữa xuân và hạ, khi nắng ấm chan hòa và muôn hoa đua nở.

Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch được sao Bắc Đẩu chiếu sáng – tượng trưng cho trí tuệ và tài năng hiếm có.

Những người này thường sở hữu EQ và IQ cao, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Trong xã hội hiện đại, họ chính là kiểu người "bắt trend" tốt, biết đi theo xu hướng và biến mọi thay đổi thành cơ hội phát triển.

Câu nói cổ "Sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch, trí tuệ và của cải cùng sinh sôi" như minh chứng cho mối liên kết giữa trí tuệ và phú quý.

Với họ, "của cải" không chỉ là vật chất mà còn là tri thức, mối quan hệ và những giá trị tinh thần quý báu giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa.

Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch: An nhiên, tích đức, hưởng phúc về sau

Ngày sinh Âm lịch &quot;cất giữ Thần Tài&quot;: Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý - Ảnh 4.

Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch thường có tính cách điềm đạm, trí tuệ và sống có chiều sâu. Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch đánh dấu mùa thu hoạch, mùa của thành quả và biết ơn. Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch thường có tính cách điềm đạm, trí tuệ và sống có chiều sâu.

Họ không dễ bị xao động bởi thế giới xung quanh, luôn giữ được sự bình tĩnh và kiên định trong mọi hoàn cảnh.

Chính sự ổn định ấy giúp họ từng bước gây dựng cơ nghiệp vững vàng, tài sản tích lũy bền bỉ theo thời gian.

Về trung niên và tuổi già, những người này thường đạt được cả tiền tài lẫn sự bình an trong tâm hồn.

Họ sống chậm rãi, trân trọng từng niềm vui nhỏ bé, biết cân bằng giữa công việc và đời sống, khiến phúc khí tự nhiên ngày càng dồi dào.

Bí mật của sự giàu có không chỉ nằm ở ngày sinh Âm lịch

Dù những ngày sinh Âm lịch kể trên được xem là "cất chứa Thần Tài", nhưng giàu sang và hạnh phúc thật sự không chỉ do số mệnh quyết định. Người xưa vẫn dạy: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện."

Thành công của một đời người không thể tách rời khỏi sự chăm chỉ, kiên trì và thái độ sống tích cực.

Dù bạn sinh vào ngày nào, chỉ cần luôn học hỏi, nỗ lực và giữ tâm thiện lành, thì mỗi ngày đều có thể trở thành "ngày sinh tài lộc" của chính mình.

Bởi lẽ, tài vận vững bền nhất không phải là vàng bạc, mà là sự giàu có trong tâm hồn, là tình yêu thương, sức khỏe và hạnh phúc được vun đắp qua từng năm tháng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sángTháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.


Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Con giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiết

Con giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiết

Top cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

Top cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Cùng chuyên mục

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Đời sống - 13 giờ trước

Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Đời sống - 1 ngày trước

Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Đời sống - 1 ngày trước

Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.

Xem nhiều

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Đời sống
Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Đời sống
Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống
Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top