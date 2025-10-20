Ngày sinh Âm lịch "cất giữ Thần Tài": Càng lớn tuổi càng sung túc, phú quý
GĐXH - Trong kho tàng tử vi và số học phương Đông, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang năng lượng đặc biệt, như cất giữ "mật mã Thần Tài".
Người sinh vào những ngày Âm lịch dưới đây không chỉ có vận may tài lộc mà còn sở hữu trí tuệ, nghị lực và sự kiên định để tạo dựng cuộc sống sung túc, an nhiên khi về già.
Người sinh ngày 25 tháng Giêng Âm lịch: Sinh ra đã mang từ trường thu hút của cải
Tháng Giêng Âm lịch mở đầu cho một năm mới, là thời điểm vạn vật hồi sinh, đất trời chan hòa năng lượng tích cực.
Theo người xưa, ngày 25 tháng Giêng Âm lịch là ngày Thần Tài "hạ phàm", tượng trưng cho sự may mắn, hanh thông và phú quý viên mãn.
Người sinh vào ngày này như được "đánh dấu" bằng ngôi sao cát tường cao chiếu. Họ có khả năng thu hút tài lộc, dễ gặt hái thành công trong công việc và đầu tư.
Càng lớn tuổi, phúc khí của họ càng vượng, tài sản tích tụ như quả cầu tuyết lăn mãi không ngừng.
Dân gian còn có câu: "Ngày 25 tháng Giêng, Thần Tài về nhà", thể hiện niềm tin sâu sắc rằng sinh vào ngày này là dấu hiệu của may mắn và đủ đầy.
Họ thường sống hạnh phúc, an yên, có của ăn của để, cuộc sống viên mãn cả vật chất lẫn tinh thần.
Người sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch: Nhà chứa vàng bạc, đời nở hoa
Theo lịch cổ, ngày 19 tháng 2 Âm lịch là một trong những ngày đẹp nhất của mùa xuân, mùa của sự sinh sôi và khởi đầu thịnh vượng.
Người sinh vào ngày này được xem như làn gió xuân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, luôn mang năng lượng tích cực và sức hút tự nhiên đối với vận may tài chính.
Người xưa có câu: "Sinh ngày 19 tháng 2 Âm lịch, nhà chứa đầy vàng bạc". Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng có khả năng vươn lên, gặt hái thành quả vượt trội nhờ vào sự khiêm tốn, cần cù và trí tuệ.
Với họ, may mắn không chỉ là quà tặng của số phận mà còn là kết quả của sự học hỏi không ngừng.
Nhờ biết giữ tâm bình an và trau dồi bản thân, họ dễ duy trì sự giàu có bền vững theo năm tháng.
Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch: Trí tuệ và tài lộc cùng nở rộ
Tháng 4 Âm lịch là thời khắc chuyển giao giữa xuân và hạ, khi nắng ấm chan hòa và muôn hoa đua nở.
Người sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch được sao Bắc Đẩu chiếu sáng – tượng trưng cho trí tuệ và tài năng hiếm có.
Những người này thường sở hữu EQ và IQ cao, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Trong xã hội hiện đại, họ chính là kiểu người "bắt trend" tốt, biết đi theo xu hướng và biến mọi thay đổi thành cơ hội phát triển.
Câu nói cổ "Sinh ngày 7 tháng 4 Âm lịch, trí tuệ và của cải cùng sinh sôi" như minh chứng cho mối liên kết giữa trí tuệ và phú quý.
Với họ, "của cải" không chỉ là vật chất mà còn là tri thức, mối quan hệ và những giá trị tinh thần quý báu giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa.
Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch: An nhiên, tích đức, hưởng phúc về sau
Tháng 8 Âm lịch đánh dấu mùa thu hoạch, mùa của thành quả và biết ơn. Người sinh ngày 23 tháng 8 Âm lịch thường có tính cách điềm đạm, trí tuệ và sống có chiều sâu.
Họ không dễ bị xao động bởi thế giới xung quanh, luôn giữ được sự bình tĩnh và kiên định trong mọi hoàn cảnh.
Chính sự ổn định ấy giúp họ từng bước gây dựng cơ nghiệp vững vàng, tài sản tích lũy bền bỉ theo thời gian.
Về trung niên và tuổi già, những người này thường đạt được cả tiền tài lẫn sự bình an trong tâm hồn.
Họ sống chậm rãi, trân trọng từng niềm vui nhỏ bé, biết cân bằng giữa công việc và đời sống, khiến phúc khí tự nhiên ngày càng dồi dào.
Bí mật của sự giàu có không chỉ nằm ở ngày sinh Âm lịch
Dù những ngày sinh Âm lịch kể trên được xem là "cất chứa Thần Tài", nhưng giàu sang và hạnh phúc thật sự không chỉ do số mệnh quyết định. Người xưa vẫn dạy: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện."
Thành công của một đời người không thể tách rời khỏi sự chăm chỉ, kiên trì và thái độ sống tích cực.
Dù bạn sinh vào ngày nào, chỉ cần luôn học hỏi, nỗ lực và giữ tâm thiện lành, thì mỗi ngày đều có thể trở thành "ngày sinh tài lộc" của chính mình.
Bởi lẽ, tài vận vững bền nhất không phải là vàng bạc, mà là sự giàu có trong tâm hồn, là tình yêu thương, sức khỏe và hạnh phúc được vun đắp qua từng năm tháng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Nhóm đối tượng đặc thù sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòngĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.
Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điệnĐời sống - 13 giờ trước
Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.
Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ TếtĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.
Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sángĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.
Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°CĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.
Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.
Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thươngĐời sống - 1 ngày trước
Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.
Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.
Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suốiĐời sống - 1 ngày trước
Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.
Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Đời sống
GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.