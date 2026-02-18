Ngày Thần tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào để mua vàng cầu may, an toàn?
GĐXH - Ngày vía Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.
Ngày Thần tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào?
Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm được xem là ngày vía Thần Tài, dịp nhiều người mua vàng với mong muốn cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.
Truyền thuyết kể rằng Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc trên thiên đình, trong một lần sơ suất đã rơi xuống trần gian và mang lại may mắn cho một gia đình buôn bán. Đến mùng 10 tháng Giêng, Ngài bay về trời. Từ đó, người dân tin rằng mua vàng vào ngày này sẽ "giữ lộc" suốt năm.
Ban đầu, tập tục mua vàng ngày vía Thần Tài chủ yếu phổ biến trong giới kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, những năm gần đây, không chỉ tiểu thương mà cả người làm công ăn lương cũng đổ xô đi mua vàng với niềm tin kim loại quý tượng trưng cho phú quý, cát tường.
Vào ngày này, các cửa hàng thường mở cửa sớm hơn bình thường. Có cửa hàng còn mở cửa bán vàng Thần Tài ngay từ 6h sáng. Dù lượng khách đến hầu hết chỉ chọn một lượng nhỏ vàng để cầu may mắn, song nhiều sản phẩm vẫn nhanh chóng "cháy hàng".
Mua vàng ngày Thần tài thế nào để cầu may?
Trước hết, người mua nên lựa chọn các cửa hàng, thương hiệu uy tín, có giấy tờ mua bán rõ ràng. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao đột biến vào dịp vía Thần Tài, không ít trường hợp mua phải vàng kém chất lượng, thiếu tuổi, gây thiệt hại khi bán lại. Thanh khoản và mức độ giữ giá của sản phẩm phụ thuộc lớn vào nguồn gốc, thương hiệu và chứng từ đi kèm.
Đối với vàng nhẫn tròn trơn, sản phẩm được nhiều người lựa chọn vì tính tích lũy cao, người dân nên ưu tiên loại ép vỉ, có đóng dấu thương hiệu, mã số rõ ràng. Một số sản phẩm sản xuất nhỏ lẻ có thể không đảm bảo đủ tuổi vàng, tiềm ẩn rủi ro khi giao dịch.
Về số lượng, theo quan niệm dân gian, mua 1 chỉ mang ý nghĩa "cầu Lộc", 2 chỉ tượng trưng cho "cầu Phát", còn 5 chỉ là "cầu Tài". Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên cân nhắc khả năng tài chính, tránh tâm lý mua theo đám đông hoặc vượt quá nhu cầu thực tế.
Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn, vàng miếng và vàng nhẫn tròn trơn được đánh giá phù hợp hơn so với vàng trang sức. Vàng nữ trang thường bị trừ chi phí gia công cao, khi bán lại sẽ mất một phần giá trị.
Thực tế, với nhiều người, vàng không chỉ là một loại hàng hóa mà còn được xem như kênh tích sản và phòng ngừa rủi ro. Dù trải qua nhiều chu kỳ tăng – giảm, kim loại quý này vẫn giữ vai trò nhất định trong danh mục tài sản của nhiều gia đình. Tuy vậy, yếu tố tâm linh nên được nhìn nhận ở góc độ văn hóa, tránh biến thành áp lực tài chính.
Lời khuyên chung là giữ sự tỉnh táo, lựa chọn sản phẩm phù hợp và giao dịch tại địa chỉ tin cậy. Bởi cầu may là một nét đẹp truyền thống, nhưng bảo toàn tài sản mới là điều quan trọng trong cả năm.
