Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du khách GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.

Đêm ngày 14/2, khi khoảnh khắc giao thừa chỉ còn tính theo giờ, không khí tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) càng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Khu vực cổng chợ đã ken đặc người và xe.

Các lối đi giữa những dãy sạp hoa chật kín, khách phải nghiêng người, nhích từng bước mới có thể tiến sâu vào bên trong.

Tại các quầy bán ly kép, cảnh mua bán diễn ra đặc biệt sôi động. Ngay khi tiểu thương vừa cắt dây, mở bao bọc lô hàng mới chuyển tới, nhiều khách đã nhanh chóng vây quanh. Người hỏi giá, người kiểm tra nụ, người tranh thủ giữ chỗ bằng cách đặt tay lên bó hoa mình ưng ý. Có lúc, chỉ trong vài phút, cả chục bó ly được "chốt" liên tiếp.

Năm nay, bên cạnh đào Nhật Tân, quất cảnh và lan hồ điệp, ly kép trở thành mặt hàng được nhiều người tìm mua. Tại các sạp hoa, những bó ly kép 10 cành được chào giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó; hoa ly đơn truyền thống cũng có giá đến 850.000 đồng/bó.

Một tiểu thương vừa thoăn thoắt bó hoa vừa lớn tiếng thông báo: "Mỗi người lấy vừa thôi để ai cũng có phần!"

Thế nhưng, nhiều khách vẫn không giấu được sự sốt ruột. Có người sẵn sàng trả tiền ngay mà không mặc cả để chắc chắn giữ được bó ly đẹp. Những bó 10 cành giá 1,2 triệu đồng nhanh chóng được gói giấy cẩn thận, trao tay trong sự tiếc nuối của những người đến sau.

Tại chợ dân sinh Yên Duyên (Hoàng Mai, Hà Nội), giá ly kép cũng cao không kém khi giá bán mỗi bó lên đến 430.000 đồng/bó 5 cành.

Chị Nguyễn Thị Tường An (43 tuổi, chủ kiot hoa tại chợ Yên Duyên, phường Hoàng Mai) cho biết, những ngày 26 tháng Chạp, giá hoa bắt đầu tăng. Trong đó, ly kép Anouska trắng viền hồng 3-4 tai có giá 420.000 đồng/bó, ly kép Anouska loại đẹp lên tới 430.000 đồng/bó 5 cành. Ly kép đỏ Samatha và ly kép Aisha cùng loại 3-4 tai ở mức 370.000 đồng/bó.

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho thấy, các loại hoa ly đều tăng giá mạnh, không ít người mua chấp nhận giá đắt đỏ để có hoa trưng bày ngày Tết.

Không chỉ hoa ly tăng giá, các loại hoa khác cũng neo cao. Đơn cử như hoa cúc hồng, xanh có giá 180.000 đồng/chục; ly đơn đỏ loại "vip" được bán 180.000 đồng/chục; tuyết mai 170.000 đồng/bó 5 cành.

So với thời điểm trong năm, giá nhiều loại hoa đã tăng rất nhiều lần do nhu cầu dâng cao dịp cận Tết.

Cũng theo các tiểu thương, kể từ ngày 20 tháng Chạp, lượng ly kép xuất vườn tăng mạnh. Nhiều khách sỉ đặt hàng từ sớm với số lượng lớn để phân phối lại cho cửa hàng nội thành. Nguồn cung có hạn trong khi sức mua tăng vọt khiến giá bị đẩy lên cao, song vẫn tiêu thụ nhanh.

Cận cảnh hoa ly kép đỏ Samatha 3-4 tai có giá 370.000 đồng/bó 5 cành và hoa ly kép trắng viền hồng Anouska 3-4 tai có giá 420.000/bó 5 cành.

Ngày cận Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Hương (49 tuổi, ở Trương Định, Hà Nội) nhận được thông tin rao bán hoa trên chợ cư dân tổ dân phố. Vì giá đắt đỏ nên chị phải trực tiếp đến cửa hàng để "mắt thấy, tay chạm" từng cành hoa và tránh các loại hoa ướp lạnh, dễ hỏng.

Chị Hương cho biết, các loại hoa ly đều tăng giá "chóng mặt", có trả giá cũng chỉ giảm được 5.000 – 10.000 đồng.

Dù đắt đỏ nhưng chị Hương vẫn chọn mua một bó hoa ly trắng hồng, đáp ứng tiêu chí sang – thơm, tạo không gian mới mẻ cho phòng khách.

Chị Hương cho biết, ly kép đẹp, sang nhờ bông to, nhiều lớp cánh, màu sắc trang nhã và thời gian chơi kéo dài 10-15 ngày nếu chăm sóc tốt. Thời tiết lạnh, thời gian chơi hoa sẽ lâu hơn.

Xu hướng người tiêu dùng tìm kiếm các loại hoa độc, lạ, sang trọng để trưng Tết cũng góp phần khiến mặt hàng này "cháy hàng" dù giá không hề rẻ.

Bên cạnh ly kép, thị trường hoa online và truyền thống những ngày giáp Tết tiếp tục sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, phục vụ nhu cầu trang trí, làm đẹp không gian ngày xuân của người dân.

Tuy vậy, người mua cũng được khuyến cáo lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hoa bảo quản lạnh quá lâu, dễ nở không đều hoặc nhanh tàn.

Dự báo từ nay đến 28-29 Tết, sức mua ly kép vẫn duy trì ở mức cao, giá có thể tiếp tục biến động tùy nguồn hàng còn lại tại vườn.

