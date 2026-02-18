Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang Lead

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.

New Honda Giorno+

Cách đây ít ngày, Honda đã ra mắt New Honda Giorno+ tại Thái Lan, mẫu xe tay ga được nâng tầm phong cách với 7 màu sắc hoàn toàn mới dưới concept “New High Style Setter – Nâng tầm phong cách mới, dẫn đầu xu hướng”

Theo ghi nhận, Honda Giorno+ 2026 đã chính thức có mặt tại đại lý và được mở bán với 7 màu sắc mới, gồm 4 màu cho phiên bản ABS (xám–nâu, vàng–nâu, đen–nâu, trắng–nâu) và 3 màu cho phiên bản CBS (xanh dương–đen, xanh lá–đen, xám–đen).

Honda Giorno+ 2026 đã chính thức có mặt tại đại lý

New Honda Giorno+ gây ấn tượng với thiết kế được tinh chỉnh tinh tế, kết hợp các gam màu mới nổi bật cùng đường nét hiện đại. Khung đèn pha màu đen tạo điểm nhấn mạnh mẽ khi đặt cạnh logo Honda, mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa cao cấp.

Phiên bản ABS được trang bị yên xe màu nâu, góp phần nâng cao cảm giác sang trọng, trong khi thân xe và tay nắm sau được phối màu đồng bộ, tạo nên tổng thể hài hòa và nổi bật.





New Honda Giorno+ gây ấn tượng với thiết kế được tinh chỉnh tinh tế

Biểu tượng Giorno+ màu đen khói tiếp tục nhấn mạnh phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế. Bên cạnh đó, cốp xe dung tích 30 lít tích hợp đèn LED chiếu sáng giúp tăng tính tiện dụng, đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển và sinh hoạt hằng ngày trong đô thị.

Về khả năng vận hành, New Honda Giorno+ được phát triển tối ưu cho môi trường thành phố với động cơ eSP+ dung tích 125cc, phun xăng điện tử PGM-FI, 4 thì, 4 van, làm mát bằng nước. Xe mang lại cảm giác lái êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, đạt mức tiêu thụ lên đến 52,6 km/lít.

New Honda Giorno+ được phát triển tối ưu cho môi trường thành phố với động cơ eSP+ dung tích 125cc

Khung xe và hệ thống treo chắc chắn giúp tăng độ ổn định, đồng thời xe được trang bị hệ thống phanh CBS hoặc ABS, đảm bảo an toàn tối đa trên mọi hành trình, từ di chuyển hằng ngày đến những chuyến đi xa.

Song song với việc nâng cấp sản phẩm, Thai Honda tiếp tục hợp tác cùng Jeff Satur – đại diện hình ảnh của New Honda Giorno+ – để truyền tải trọn vẹn tinh thần trẻ trung, phong cách và cao cấp của mẫu xe, phản ánh rõ nét cá tính của thế hệ mới.

Giá xe ga 125cc New Honda Giorno+

Mức giá đề xuất cho 2 phiên bản CBS và ABS lần lượt là 63.700 Baht và 68.700 Baht (khoảng 46 – 50 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.