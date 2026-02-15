Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ

Chủ nhật, 07:00 15/02/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số 110cc giá từ 15 , 8 triệu đồng tại Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ - Ảnh 1.Trải nghiệm xe số Honda Wave Alpha 110cc 2026 giá 17,9 triệu đồng xứng danh xe số đẹp, rẻ, tiết kiệm nhất Việt Nam

GĐXH - Xe số Honda Wave Alpha 110cc không chỉ đẹp, rẻ lại cực kỳ tiết kiệm xăng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Xe số 110cc giá từ 15 , 8 triệu đồng tại Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ - Ảnh 2.

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Đánh giá xe số Suzuki Revo

Với mức giá bình dân, thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm và tiết kiệm xăng, Revo 110 tỏ ra khá phù hợp với sinh viên và người lao động có mức tài chính vừa phải.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

Xe số 110cc giá từ 15 , 8 triệu đồng tại Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ - Ảnh 3.

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Đánh giá xe số SYM Elegant

SYM Elegant 110 cũng là mẫu xe máy số giá rẻ tại thị trường xe máy sử dụng động cơ đốt trong hiện nay. Nhờ lợi thế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, dòng xe này trở thành lựa chọn quen thuộc của sinh viên – những người ưu tiên một chiếc xe vừa túi tiền nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Xe số 110cc giá từ 15 , 8 triệu đồng tại Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ - Ảnh 4.

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Đánh giá xe số Honda Wave Alpha

Trong phân khúc xe số giá rẻ, Wave Alpha của Honda luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Kiểu dáng gọn gàng, trẻ trung cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn phổ biến của sinh viên cho nhu cầu đi học hay làm thêm hằng ngày.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Xe số 110cc giá từ 15 , 8 triệu đồng tại Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ - Ảnh 5.

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Đánh giá xe số Yamaha Sirius

Cùng với Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, đặc biệt với giới trẻ nhờ sự bền bỉ, kiểu dáng năng động cùng nhiều lựa chọn phiên bản, màu sắc.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Xe số 110cc giá từ 15 , 8 triệu đồng tại Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ - Ảnh 6.

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.


Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.

Đánh giá xe số Honda Blade

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng nhờ thiết kế trung tính, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Với ưu điểm gọn gàng, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, Blade trở thành lựa chọn hợp lý cho sinh viên hoặc những ai cần một phương tiện di chuyển hằng ngày đơn giản mà hiệu quả.

Kinh nghiệm chi tiết khi chọn mua xe số

Xác định nhu cầu và tài chính

Cân nhắc mục đích sử dụng (đi làm, đi phượt) và ngân sách. Xe số thường có giá thành hợp lý, tiết kiệm xăng và chi phí bảo dưỡng thấp.

Chọn kiểu dáng phù hợp: Chọn xe phù hợp với vóc dáng (chiều cao) để đảm bảo an toàn và thoải mái khi vận hành.

Kiểm tra kỹ thuật

Ngoại thất: Kiểm tra vỏ, sơn, vành xe, giảm sóc xem có trầy xước không.

Chức năng: Thử còi, đèn pha/cốt, đèn hậu, đèn tín hiệu.

Động cơ: Kiểm tra âm thanh lạ, rò rỉ dầu.

Chọn thời điểm mua: Nên mua vào các dịp lễ hoặc lúc cửa hàng có chương trình khuyến mãi để có giá tốt.

Giấy tờ và bảo hành: Kiểm tra sổ bảo hành, giấy tờ xe và lấy biên nhận đầy đủ.

Phanh xe: Nữ giới nên ưu tiên phanh đùm, trong khi phanh đĩa phù hợp với nam giới tay lái cứng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 27,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, đi 120km/lần sạc, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision

Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn Vison

Trải nghiệm xe máy điện giá 27,69 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp chẳng kém SH Mode, động cơ siêu mạnh, tính năng NFC, chống trộm, rẻ hơn Vison

Cùng chuyên mục

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận Tết, dọc tuyến phố Tân Mai (phường Hoàng Mai và phường Tương Mai) rực rỡ sắc đào, mai, quất. Người dân hối hả chọn cây, tiểu thương tất bật bán hàng, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp. Đáng chú ý, giá nhiều loại cây cảnh giảm tới 30% vào cuối ngày, khiến sức mua càng thêm sôi động.

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù giống iPhone 17

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 15 đang là những chiếc iPhone rẻ nhất Việt Nam mà khách Việt có thể cân nhắc.

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tụt 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên liên tiếp không thay đổi.

SUV hạng C, D giảm giá sốc tới hàng trăm triệu, chỉ từ 585 triệu đồng, Hyundai Santa Fe rẻ chưa từng có

SUV hạng C, D giảm giá sốc tới hàng trăm triệu, chỉ từ 585 triệu đồng, Hyundai Santa Fe rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng C, D hiện được điều chỉnh giá hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu là những cái tên Subaru Forester, Hyundai Santa Fe, MG HS, thị trường ô tô trong nước chứng kiến làn sóng xả hàng mạnh tay ở nhiều phân khúc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?

SUV hạng B giá 416 triệu đồng thiết kế sang trọng, nội thất tiện nghi cùng gói an toàn vượt bậc cạnh tranh Kia Seltos, rẻ chỉ như SUV hạng A Kia Sonet, Hyundai Venue có giá ra sao ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B MG ZS tại thị trường Australia vừa được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới, song vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý, từ màn hình giải trí cỡ lớn đến các tính năng an toàn chủ động ADAS được trang bị sẵn.

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 12/2, Bộ Công thương chính thức công bố giá xăng dầu bán lẻ mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường
Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Chợ hoa Tân Mai ngày cận Tết: Đẹp rực rỡ, đông vui không khí ngập sắc Xuân

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top