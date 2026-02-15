Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ
GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng
Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.
Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.
Đánh giá xe số Suzuki Revo
Với mức giá bình dân, thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm và tiết kiệm xăng, Revo 110 tỏ ra khá phù hợp với sinh viên và người lao động có mức tài chính vừa phải.
Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng
Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.
Đánh giá xe số SYM Elegant
SYM Elegant 110 cũng là mẫu xe máy số giá rẻ tại thị trường xe máy sử dụng động cơ đốt trong hiện nay. Nhờ lợi thế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, dòng xe này trở thành lựa chọn quen thuộc của sinh viên – những người ưu tiên một chiếc xe vừa túi tiền nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.
Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng
Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.
Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Đánh giá xe số Honda Wave Alpha
Trong phân khúc xe số giá rẻ, Wave Alpha của Honda luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Kiểu dáng gọn gàng, trẻ trung cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn phổ biến của sinh viên cho nhu cầu đi học hay làm thêm hằng ngày.
Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu
Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.
Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.
Đánh giá xe số Yamaha Sirius
Cùng với Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, đặc biệt với giới trẻ nhờ sự bền bỉ, kiểu dáng năng động cùng nhiều lựa chọn phiên bản, màu sắc.
Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng
Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.
Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.
Đánh giá xe số Honda Blade
Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng nhờ thiết kế trung tính, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Với ưu điểm gọn gàng, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, Blade trở thành lựa chọn hợp lý cho sinh viên hoặc những ai cần một phương tiện di chuyển hằng ngày đơn giản mà hiệu quả.
Kinh nghiệm chi tiết khi chọn mua xe số
Xác định nhu cầu và tài chính
Cân nhắc mục đích sử dụng (đi làm, đi phượt) và ngân sách. Xe số thường có giá thành hợp lý, tiết kiệm xăng và chi phí bảo dưỡng thấp.
Chọn kiểu dáng phù hợp: Chọn xe phù hợp với vóc dáng (chiều cao) để đảm bảo an toàn và thoải mái khi vận hành.
Kiểm tra kỹ thuật
Ngoại thất: Kiểm tra vỏ, sơn, vành xe, giảm sóc xem có trầy xước không.
Chức năng: Thử còi, đèn pha/cốt, đèn hậu, đèn tín hiệu.
Động cơ: Kiểm tra âm thanh lạ, rò rỉ dầu.
Chọn thời điểm mua: Nên mua vào các dịp lễ hoặc lúc cửa hàng có chương trình khuyến mãi để có giá tốt.
Giấy tờ và bảo hành: Kiểm tra sổ bảo hành, giấy tờ xe và lấy biên nhận đầy đủ.
Phanh xe: Nữ giới nên ưu tiên phanh đùm, trong khi phanh đĩa phù hợp với nam giới tay lái cứng.
