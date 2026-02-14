Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết
GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.
Khác với cây cau lấy quả để ăn trầu, cau cảnh (cau kiểng) thường chỉ dùng trang trí và làm đẹp cho không gian trong gia đình. Quả của loại cây này cũng vậy, mọi người thường nghĩ nó chỉ để trang trí cho đẹp, họ để chín rụng rồi vứt đi, ít ai biết rằng nó có thể chế biến thành mứt và ăn được.
Trên các chợ mạng nhiều người rao bán món mứt được làm từ quả cau cảnh. Những năm trước, mứt cau kiểng thường được người dân làm để ăn trong dịp lễ Tết. Sau chúng trở thành món được giao bán nhiều. Giờ là đặc sản của vùng miền Tây. Loại mứt này không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe, đặc biệt tốt cho người tiểu đường. Trên thị trường, giá của loại mứt cau cảnh được bán với giá từ 150.000-200.000 đồng/kg.
Chị Ngọc – một người bán mứt cau cảnh online, cho biết mặt hàng này phụ thuộc nhiều vào thời tiết. "Loại mứt này phải được phơi giữa trời nắng to thì mới đạt độ dẻo và khô, ngon nhất. Nếu thời tiết ẩm ướt, mứt phải đem đi sấy lò sẽ khiến chúng rất cứng, độ dẻo cũng bớt đi phần nào", chị nói.
Mỗi lần, chị chỉ làm được vài kg mứt nên hàng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu. Chị nói: "Tôi tìm hiểu qua mạng nên biết cách làm mứt này, đăng bán vì thấy chúng ăn khá hay. Nhưng làm nhỏ lẻ, tôi không có số lượng bán buôn dù thi thoảng có khách liên hệ muốn mua sỉ".
Đặc sản không phải lúc nào cũng sẵn
Nói về cách làm loại mứt này, người làm cho biết quả cau cảnh phải chọn lựa, không phải quả nào cũng làm được. Những quả già quá sẽ cứng hạt, lúc ăn sẽ không nhai được, còn quả non quá sẽ bị mềm, nhão và ăn không ngon. Cách tốt nhất là những quả mà khi bổ ra làm đôi sẽ thấy hạt cau vừa kín là được, có thể sử dụng móng tay để bấm thử, nếu cứng quá thì loại ra luôn.
Trên các trang mạng, nhiều người cũng chia sẻ về cách để làm mứt cau cảnh. Nhiều người tỏ ra thích thú khi trải nghiệm làm món mứt đặc biệt này. Theo đó, quả cau sau khi được chọn ưng ý, mọi người lấy phần hạt của quả cau ra bằng cách lấy chày đập. Sau đó, đem hạt này ngâm với nước có pha với muối, chanh rồi rửa lại vài lần. Tiếp đến đem luộc với nước có muối và chanh để hạt cau trắng, không còn chát. Nên luộc 3 lần, mỗi lần 5-10 phút. Khi hạt cau đã được luộc đem ướp với đường, đun lên nhỏ lửa đến khi sền sệt rồi mang ra phơi nắng là được.
