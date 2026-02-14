Độc đáo loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg vẫn cháy hàng dịp Tết
GĐXH - Loại mứt từ rễ, củ của cây đinh lăng vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị độc đáo và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.
Loại mứt từ rễ cây, giá trên nửa triệu đồng 1kg
Vài năm trở lại đây, thị trường xuất hiện một sản phẩm khá mới lạ, đó là mứt đinh lăng, được chế biến từ rễ đinh lăng kết hợp với mật ong. Những người từng thưởng thức cho biết, mứt có vị ngọt mát vừa phải, thoang thoảng mùi thuốc bắc và hương sâm đặc trưng, không gắt ngọt như nhiều loại mứt truyền thống.
Về hình thức, mứt đinh lăng có màu vàng sẫm, độ dai cao hơn các loại mứt thông thường. Khi ăn, mứt để lại hậu vị thơm nhẹ, dễ chịu, tạo cảm giác khác biệt rõ rệt so với mứt gừng, mứt dừa hay mứt bí.
Hiện trên thị trường, mứt đinh lăng thường được đóng gói với trọng lượng 200 gram hoặc 500 gram. Mỗi túi 200 gram có giá dao động khoảng 110.000–150.000 đồng, tương đương hơn 550.000 đồng/kg.
So với các loại mứt phổ biến khác, đây được xem là mức giá khá cao. Tuy nhiên, nhờ yếu tố "độc – lạ", nguồn nguyên liệu khó và công dụng tốt cho sức khỏe, mứt đinh lăng vẫn luôn trong tình trạng khan hàng, đặc biệt vào dịp Tết.
Cách làm cầu kỳ nhưng lợi ích kinh tế cao
Công đoạn chế biến mứt đinh lăng rất kỳ công và tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn là một thách thức lớn, khiến nhiều người muốn làm mứt cũng gặp khó khăn.
Muốn làm được mứt đinh lăng, trước hết phải chọn những cây đinh lăng trên 5 năm tuổi, bởi chỉ có những cây này mới có loại củ to, rễ to, nhiều thịt và chỉ chọn những củ chính có đường kính từ 2cm mới đảm bảo các hoạt chất trong mứt là tốt nhất.
Đinh lăng được chia làm nhiều loại như đinh lăng lá nhỏ, đinh lăng lá tròn, đinh lăng rang,.. Trong đó, đinh lăng lá nhỏ được trồng và sử dụng nhiều nhất.
Củ đinh lăng sau khi thu hoạch sẽ được rửa sạch để ráo nước sau đó bào lấy phần thịt của củ. Phần thịt này sau đó đem ướp đường khoảng 8-10 tiếng rồi đem sấy khô. Sấy khoảng 3 tiếng sẽ có sản phẩm mứt đinh lăng dùng được.
Tất cả công đoạn làm mứt đều bằng phương pháp thủ công, không có chất bảo quản, không chất tạo màu, không phụ gia và hương liệu. Do đó, mứt được làm từ củ đinh lăng có chứa các hoạt chất có lợi cho cơ thể con người.
Để làm được 1kg mứt phải sử dụng 7-8kg củ đinh lăng làm nguyên liệu. Hơn nữa, vì công đoạn bào thủ công nên rất mất thời gian.
Đinh lăng thuộc họ Ngũ gia bì, còn được gọi với những cái tên dân dã như cây gỏi cá hay nam dương sâm. Đây là loại cây thân nhỏ, có mùi thơm đặc trưng, thường được trồng phổ biến tại nhiều vùng miền ở Việt Nam nhờ khả năng thích nghi tốt với nhiều loại đất và điều kiện khí hậu.
Hiện nay, đinh lăng có nhiều giống khác nhau như đinh lăng lá nhỏ, đinh lăng lá tròn, đinh lăng răng… Trong đó, đinh lăng lá nhỏ là loại được trồng và sử dụng rộng rãi nhất nhờ hương thơm đậm và giá trị dược liệu cao.
Hầu hết các bộ phận của cây đinh lăng đều có công dụng riêng. Lá đinh lăng thường được dùng làm gia vị trong các món ăn như gỏi cá, món cuốn, giúp tăng hương vị và giảm mùi tanh.
Đáng chú ý nhất là phần rễ – thường được gọi là củ đinh lăng. Với hình dáng và một số đặc tính dược liệu tương đồng với nhân sâm Hàn Quốc hay sâm Ngọc Linh, rễ đinh lăng được ví như "nhân sâm của người nghèo". Theo kinh nghiệm dân gian, rễ đinh lăng thường được thu hoạch vào mùa đông, khi cây đủ từ 4–5 năm tuổi trở lên để đảm bảo chất lượng.
