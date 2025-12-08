Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Trong nhiều gia đình, dù các con đều là máu mủ ruột rà, nhưng cha mẹ đôi khi vẫn dành sự thiên vị nhất định cho một đứa trẻ "làm họ nở mày nở mặt hơn". Câu chuyện dưới đây là lời nhắc nhở xót xa về tình yêu thương thiếu công bằng ấy.

Sự thật buồn sau mỗi lần tái khám của người mẹ già

Câu chuyện được chia sẻ bởi một phòng khám tại Trung Quốc. Bệnh nhân là một bà cụ hơn 70 tuổi, mắc biến chứng tiểu đường nặng đến mức không thể tự đi lại.

Mỗi lần tái khám, luôn có một chàng trai trẻ vội vã, mặc đồng phục công nhân, tận tình đưa mẹ đến bệnh viện, chăm sóc từ việc sắp xếp xe cộ đến thanh toán viện phí.

Chàng trai ấy chính là con út của bà.

Thế nhưng, trái với sự tận tụy của con, gương mặt người mẹ già lại luôn lộ vẻ khó chịu, không mấy hài lòng.

Bác sĩ nhiều lần khen ngợi lòng hiếu thảo của anh, nhưng bà cụ vẫn liên tục phàn nàn con út không có tài, học hành dở dang, công việc chân tay lam lũ, không kiếm được nhiều tiền như người con cả.

Nhắc tới con trai lớn, bà lại rạng rỡ tự hào anh giỏi giang, đại học xong đã tự kinh doanh, kiếm bộn tiền và hiện sống trong biệt thự sang trọng.

Nhưng khi bác sĩ hỏi vì sao người con cả không đưa bà đi khám, bà cụ trả lời rằng anh "bận việc kinh doanh", bà không muốn làm phiền.

"Đứa út rảnh thì nó chăm tôi", bà nói. Người con út chỉ cười gượng, đôi mắt hoe đỏ.

Bác sĩ nhẹ nhàng nhắc: Không phải người con nào cũng hết lòng như anh. Đưa đón mẹ đi tái khám, chăm vết thương, lo viện phí rồi tất tả quay về nhà máy, đó là điều vô cùng đáng trân trọng. Nhưng người mẹ già vẫn giữ quan điểm rằng anh út hiếu thảo là chuyện "đương nhiên phải làm".

Nỗi tủi thân của một người con hiếu thảo chỉ biết nuốt ngược vào trong.

Mẹ bệnh tật con cả không đến, chỉ có con út chăm sóc nhưng bà vẫn phàn nàn con út không có tài, học hành dở dang, công việc chân tay lam lũ, không kiếm được nhiều tiền như người con cả.Ảnh minh họa



Nỗi đau từ sự thiên vị của cha mẹ

Trong nhiều gia đình, cha mẹ thường dành sự ưu ái cho đứa con giỏi giang, có tương lai sáng lạn, mang lại tự hào trước mắt người ngoài, dù đôi khi đứa trẻ ấy lại hời hợt, lạnh nhạt với chính cha mẹ mình.

Còn những đứa con bình thường hơn, ngoan ngoãn và biết hi sinh, lại thường bị xem như "lẽ đương nhiên phải chăm lo cho gia đình". Dù chúng có hiếu thảo đến mấy, cha mẹ cũng ít khi ghi nhận.

Chính sự thiên vị ấy đã tạo ra sự bất hòa, tủi thân và chia rẽ âm ỉ giữa các anh chị em, điều mà rất nhiều gia đình đều từng trải qua.

Lời kể chạm đến trái tim từ một nạn nhân của sự thiên vị

Trên diễn đàn Zhihu, câu hỏi "Cha mẹ thiên vị có thể làm tổn thương con đến mức nào?" từng gây chú ý lớn. Một câu trả lời nhận hơn 6.000 lượt thích đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Đó là câu chuyện của Tiểu Dung (Trung Quốc), một cô gái đã sống cả tuổi thơ dưới sự phân biệt đối xử.

Từ khi còn nhỏ, cô phải làm hết việc nhà, không có tiền tiêu vặt, không đồ chơi, không phòng riêng. Trong khi đó, anh trai cô lại có tất cả.

Đến khi bị anh bắt nạt, bố mẹ không những không bảo vệ mà còn mắng cô. Hễ cha mẹ cãi nhau, cô trở thành "bao cát" trút giận.

Khi lớn lên và vào ký túc xá, Tiểu Dung hầu như không còn muốn trở về nhà. Cảm giác nhìn mẹ cười hạnh phúc với anh trai rồi quay sang đối với mình bằng ánh mắt lạnh nhạt khiến cô đau lòng đến nghẹt thở.

Thế nhưng, đến khi mẹ ngã bệnh, chính Tiểu Dung là người túc trực ngày đêm bên giường bệnh. Còn anh trai, người luôn được mẹ đặt kỳ vọng, lại hoàn toàn không hỏi han, không đóng góp.

Ngày mẹ mất, Tiểu Dung đứng trong tang lễ mà không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Bởi trái tim cô đã khô cạn từ rất lâu, từ những ngày bị chính mẹ ruột xem nhẹ và bỏ quên.

Cha mẹ thiên vị: Một vết thương con không bao giờ quên

Tình yêu thương của cha mẹ không nên đặt lên bàn cân. Bởi một chút thiên vị hôm nay có thể trở thành vết thương lòng suốt đời của con cái.

Những đứa trẻ ngoan thường không đòi hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa chúng không đau. Sự im lặng của chúng đôi khi chính là tiếng khóc thầm không ai nghe thấy.

Hãy yêu thương và đối xử công bằng ngay khi còn có thể.

Bởi đến lúc tuổi già và bệnh tật ập đến, người ở bên cạnh cha mẹ có khi lại là đứa con mà trước đây… cha mẹ ít coi trọng nhất.