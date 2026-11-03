3 điều người EQ cao không bao giờ phạm nơi công sở, sự nghiệp cứ thế mà hanh thông

Trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ quyết định cách một người xây dựng các mối quan hệ mà còn ảnh hưởng đáng kể đến hành trình phát triển sự nghiệp. Tại môi trường công sở, người có EQ cao thường biết kiểm soát cảm xúc, ứng xử linh hoạt và hạn chế những xung đột không đáng có.

Họ hiểu rằng năng lực chuyên môn có thể giúp mình hoàn thành công việc, nhưng cách đối nhân xử thế mới là yếu tố góp phần tạo dựng niềm tin và mở rộng cơ hội phát triển.

Dưới đây là 3 nguyên tắc mà người EQ cao thường áp dụng nơi làm việc.

1. Người EQ cao tôn trọng sự khác biệt, không vội phủ nhận ý kiến của người khác

Trong một tập thể, mỗi người đều có góc nhìn, kinh nghiệm và cách giải quyết vấn đề riêng. Vì vậy, không phải lúc nào ý tưởng của bản thân cũng là phương án tốt nhất.

Người EQ cao hiểu rõ điều này nên không vội vàng bác bỏ quan điểm trái chiều. Ngay cả khi không đồng tình, họ vẫn bình tĩnh lắng nghe, phân tích ưu điểm và hạn chế trong đề xuất của đồng nghiệp.

Thay vì cố chứng minh mình đúng, họ tập trung tìm ra giải pháp có lợi nhất cho công việc chung. Cách ứng xử này không chỉ giúp hạn chế tranh cãi mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy được tôn trọng.

Đặc biệt, biết tiếp thu ý kiến không đồng nghĩa với việc thiếu chính kiến. Người có EQ cao vẫn sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình, nhưng họ biết cách trình bày bằng lập luận thuyết phục thay vì thái độ áp đặt.

Ngay cả khi không đồng tình, người EQ cao vẫn bình tĩnh lắng nghe, phân tích ưu điểm và hạn chế trong đề xuất của đồng nghiệp. Ảnh minh họa



2. Giữ kín chuyện riêng, không tham gia nói xấu sau lưng

Môi trường công sở không chỉ có công việc mà đôi khi còn tồn tại những câu chuyện bên lề, lời đồn đoán và mâu thuẫn cá nhân. Một phút thiếu kiểm soát trong lời nói cũng có thể khiến một người vướng vào rắc rối kéo dài.

Người EQ cao thường rất thận trọng khi chia sẻ thông tin. Họ không tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của đồng nghiệp, không đem bí mật của người khác ra làm chủ đề bàn tán và càng không tham gia những cuộc nói xấu sau lưng.

Họ hiểu rằng một người hôm nay có thể thoải mái kể chuyện của đồng nghiệp cho mình nghe, nhưng ngày mai cũng có thể làm điều tương tự với câu chuyện của chính mình.

Khi chứng kiến những hành vi chưa phù hợp, người khôn ngoan thường lựa chọn góp ý trực tiếp, đúng lúc và đúng cách thay vì lan truyền lời nhận xét tiêu cực.

Sự kín đáo và đáng tin cậy giúp họ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đồng thời tránh bị cuốn vào những cuộc tranh chấp không liên quan đến công việc.

3. Khiêm tốn thể hiện năng lực, không phô trương bản thân

Có năng lực là lợi thế, nhưng biết thể hiện năng lực đúng thời điểm mới là sự khôn ngoan của người EQ cao.

Tại nơi làm việc, không ít người nóng lòng muốn chứng minh bản thân bằng cách liên tục kể về thành tích, phô diễn kiến thức hoặc cố gắng trở thành tâm điểm trong mọi cuộc thảo luận. Tuy nhiên, điều này đôi khi khiến họ tạo cảm giác tự mãn, thiếu tinh tế trong mắt đồng nghiệp.

Ngược lại, người có EQ cao thường chọn cách để kết quả công việc lên tiếng. Họ không ngừng học hỏi, chủ động tiếp nhận góp ý và sẵn sàng hỗ trợ tập thể khi cần thiết.

Khiêm tốn không có nghĩa là che giấu năng lực hay tự đánh giá thấp bản thân. Họ vẫn biết cách trình bày thành quả, đề xuất ý tưởng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, nhưng không cần phô trương quá mức.

Chính thái độ cầu thị cùng năng lực thực chất giúp họ từng bước tạo dựng uy tín. Khi cơ hội xuất hiện, họ cũng dễ nhận được sự tin tưởng để đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Suy cho cùng, EQ cao không nằm ở việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người mà ở khả năng ứng xử đúng mực trong những tình huống khác nhau.

Biết lắng nghe, giữ giới hạn trong lời nói và khiêm tốn thể hiện năng lực là những nguyên tắc giúp mỗi người xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tạo dựng quan hệ tốt đẹp và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.