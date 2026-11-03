Người tình nói yêu cả vợ lẫn mình, đến ngày sinh nhật cô gái trẻ mới hiểu vị trí thật sự

Người tình đã có vợ, vẫn tin mình không phải chịu thiệt

Linh 28 tuổi, xinh đẹp, có công việc ổn định và từng trải qua vài mối tình. Cô không còn tin vào những lời thề non hẹn biển, càng không dễ bị đàn ông dùng vài câu chuyện buồn để lấy lòng thương hại.

Vì thế, khi gặp Tùng, Linh khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh. Tùng không giấu chuyện mình đã kết hôn, có con và cũng không hề nói rằng cuộc hôn nhân hiện tại đang trục trặc.

"Anh có gia đình rồi, anh cũng yêu vợ anh. Nhưng không hiểu sao, vừa gặp em, anh đã thích em", Tùng nói.

Chính sự thành thật ấy lại khiến Linh cảm thấy anh đáng tin. Cô tự nhủ, tình cảm vốn không thể ép buộc. Một người đàn ông có thể yêu vợ nhưng vẫn rung động trước một phụ nữ khác. Chỉ cần cả hai không đòi hỏi quá nhiều, mọi chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp.

Tùng cũng rất biết cách chiều chuộng người tình. Anh thường đưa Linh đi ăn nhà hàng, mua những món quà đắt tiền và thỉnh thoảng tổ chức những chuyến du lịch xa thành phố.

Những ngày không thể gặp nhau, họ thường hẹn tại căn hộ riêng của Linh. Hai người cùng nấu ăn, nghe nhạc, xem phim rồi tận hưởng những khoảnh khắc thân mật.

Tùng luôn nói thích không gian riêng tư bên cô. Linh hiểu anh muốn tránh gặp người quen, nhưng cô chẳng bận tâm.

Một vài người bạn từng khuyên Linh nên chấm dứt mối quan hệ này. Họ không hiểu tại sao một cô gái trẻ trung, có điều kiện như cô lại chấp nhận làm người thứ ba.

Linh chỉ cười. Cô nghĩ mình chẳng mất gì, ngược lại còn được yêu chiều, được quan tâm và được một người đàn ông sẵn sàng chi tiền vì mình. Với cô khi ấy, như vậy đã đủ.

Tùng có thể dành cho cô những buổi tối lãng mạn, những chuyến đi xa và những phút giây nồng nhiệt. Nhưng khi gia đình cần, anh lập tức quay về. Ảnh minh họa

Một cuộc điện thoại khiến Linh nhận ra vị trí thật sự

Ngày sinh nhật cô, Tùng dành cả buổi tối ở bên Linh. Cô chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn, mua rượu vang và háo hức chờ đợi món quà anh mang đến. Không khí đang vui vẻ thì điện thoại Tùng bất ngờ đổ chuông, là vợ anh.

Đầu dây bên kia thông báo mẹ vợ đột nhiên mệt, có thể phải đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tùng lập tức đứng dậy, vừa nghe điện thoại vừa tìm áo khoác.

"Anh về ngay đây", anh nói với vợ.

Linh nhìn đồng hồ, gương mặt lập tức sa sầm. Cô không hiểu tại sao một chuyện như vậy lại khiến Tùng phải bỏ dở bữa tiệc sinh nhật của mình.

"Mẹ chị ấy bị mệt thì chị ấy đưa đi khám là được mà. Sao anh phải về ngay?", Linh khó chịu hỏi.

Tùng thoáng ngạc nhiên trước câu nói của người tình.

"Mẹ vợ anh cũng là mẹ anh. Bà không khỏe, anh về là chuyện bình thường".

Câu trả lời khiến Linh im lặng vài giây. Cô cố nén sự khó chịu rồi bất ngờ hỏi: "Với anh, điều gì là quan trọng nhất?".

Tùng suy nghĩ một lát rồi trả lời rất nhanh: "Theo thứ tự thì gia đình, sức khỏe, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội...".

Linh nhìn thẳng vào mắt anh: "Thế còn em? Em đứng ở đâu trong danh sách đó?".

Tùng khựng lại. Anh nhìn cô, nhíu mày như thể đang cố tìm một câu trả lời vừa lòng người đối diện. Nhưng cuối cùng, anh chỉ bật cười, bước đến bế Linh đặt xuống giường.

"Vị trí của em ở đây này. Trên chiếc giường này, được chưa?". Nói xong, anh cúi xuống hôn cô rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, cầm chìa khóa và rời khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng sầm lại, để mặc Linh ngồi bất động giữa căn phòng vừa được trang trí để đón sinh nhật.

Ngoại tình không hạnh phúc như cô từng tưởng

Linh từng tin Tùng mê đắm mình. Cô không nghi ngờ những món quà, những lời ngọt ngào hay ánh mắt anh dành cho cô mỗi lần gặp gỡ. Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên Linh nhìn thẳng vào một sự thật mà trước đây cô luôn cố tình né tránh.

Tùng có thể dành cho cô những buổi tối lãng mạn, những chuyến đi xa và những phút giây nồng nhiệt. Nhưng khi gia đình cần, anh lập tức quay về. Cô không có quyền trách móc, cũng chẳng thể yêu cầu anh ở lại.

Linh chợt hiểu, cô chỉ được bước vào cuộc sống của Tùng ở những khoảng thời gian anh chủ động sắp xếp. Còn những chuyện quan trọng nhất, cô không có quyền tham gia.

Cô nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên những món chưa kịp thưởng thức, hai chiếc ly rượu vang và chiếc bánh sinh nhật chưa được cắt. Căn hộ rộng rãi bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Linh nhớ đến lời cô bạn thân từng nói: "Cậu biết người thứ ba là gì không? Là người nhỏ bé nhất trong một mối quan hệ, dù có được chiều chuộng đến đâu cũng chẳng có vị trí thực sự".

Trước đây, Linh từng cho rằng bạn mình quá khắt khe. Cô nghĩ chỉ cần không đòi hỏi, không ghen tuông, không tranh giành thì vẫn có thể tận hưởng tình yêu theo cách riêng.

Nhưng giờ đây, cô lại thèm một điều tưởng chừng rất bình thường: Có một người đàn ông mà dù đang ở đâu, chỉ cần cô gọi điện nói mình cần anh, anh sẽ lập tức tìm cách trở về.

Linh cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với Tùng. Cô định nhắn một câu trách móc nhưng rồi lại xóa đi.

Hóa ra, ngoại tình không hạnh phúc như cô từng tưởng. Được một người đàn ông yêu chiều trong những khoảng thời gian anh rảnh rỗi không đồng nghĩa với việc được yêu thương và trân trọng.

Và đau đớn nhất là đến tận sinh nhật tuổi 28, Linh mới nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chờ đợi một người vốn chưa bao giờ thuộc về mình.