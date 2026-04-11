Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

Câu chuyện của bà Dương, 58 tuổi, sau khi nghỉ hưu và trải qua 3 lần hẹn hò, đã khiến bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chuyện tái hôn.

Chồng mất cách đây 8 năm vì bệnh nặng, trước khi nghỉ hưu bà Dương dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc.

Cuộc sống bận rộn giúp bà cảm thấy thời gian trôi qua nhanh và không quá để tâm đến nỗi cô đơn. Nhờ làm việc chăm chỉ, bà cũng tích lũy được một khoản tiết kiệm nhỏ để chuẩn bị cho tuổi già.

Tuy nhiên, khi chính thức nghỉ hưu, nhịp sống bỗng chậm lại. Không còn công việc, không có người thân bên cạnh, bà bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự trống trải.

Bà từng nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão, nhưng với mức lương hưu chỉ khoảng 3000 NDT mỗi tháng (hơn 10 triệu đồng), kế hoạch này trở nên bất khả thi.

Chính vì vậy, bà nảy sinh ý định tìm một người bạn đời để nương tựa khi tuổi già.

Sau ba lần hẹn hò, bà Dương nhận ra mỗi người đàn ông đều có những yêu cầu riêng và đặt lợi ích cá nhân lên trước. Điều này khiến bà mất đi mong muốn tái hôn.

Nghỉ hưu hẹn hò người đàn ông quá sòng phẳng tiền bạc

Người đầu tiên được mai mối là ông Triệu Lâm, lớn tuổi hơn bà Dương vài năm nhưng trông vẫn khỏe mạnh và năng động.

Trong buổi gặp gỡ, ông thẳng thắn nói không có yêu cầu cao, chỉ mong người bạn đời có sức khỏe tốt để không phải chăm sóc ngược lại.

Ban đầu, bà Dương cảm thấy khá thoải mái khi trò chuyện với ông. Tuy nhiên, sau vài lần gặp gỡ, bà nhận ra ông Lâm cực kỳ chi li trong chuyện tiền bạc.

Mỗi lần đi ăn, ông đều đề nghị chia tiền rõ ràng đến từng khoản nhỏ.

Một lần, do ứng dụng thanh toán của bà gặp lỗi, ông Lâm buộc phải trả tiền trước. Đến lần sau, sau khi dùng bữa xong, ông ngồi yên chờ bà đi thanh toán lại phần của mình.

Điều này khiến bà Dương cảm thấy không được tôn trọng và cho rằng ông quá keo kiệt. Sau một thời gian ngắn, mối quan hệ kết thúc.

Nghỉ hưu gặp người đàn ông cần chăm sóc như bệnh nhân

Người thứ hai là ông Lý, lớn hơn bà 5 tuổi, tính cách hào phóng và sẵn sàng chi tiền. Ông có hai người con thành đạt, cuộc sống khá ổn định.

Ban đầu, ông Lý chỉ bày tỏ mong muốn có người trò chuyện và chăm sóc khi ốm đau, điều này khiến bà Dương nghĩ rằng đó là mong muốn bình thường khi nghỉ hưu.

Thế nhưng, sau khi quen nhau, bà mới biết tình trạng sức khỏe của ông Lý rất yếu. Mỗi tuần bà phải vào bệnh viện chăm sóc ông hai ngày, thậm chí có lúc phải ở lại cả ngày lẫn đêm.

Việc phải túc trực bên giường bệnh, hỗ trợ ông trong sinh hoạt cá nhân khiến bà cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

Bà đề nghị thuê y tá nhưng ông Lý không đồng ý, khăng khăng muốn bà ở bên cạnh. Cuối cùng, bà Dương quyết định chấm dứt mối quan hệ vì không muốn trở thành người chăm sóc toàn thời gian khi vừa mới nghỉ hưu.

Nghỉ hưu tái hôn với người đàn ông khó tính đến ngột ngạt

Sau hai lần thất bại, bà gần như mất niềm tin vào việc tìm bạn đời. Tuy nhiên, người hàng xóm vẫn khuyên bà thử gặp người thứ ba – ông Trần Lương.

Ông hiền lành, vui tính, sức khỏe tốt và hứa sẽ chu cấp cho bà 7000 NDT mỗi tháng nếu sống cùng nhau.

Hai người hẹn hò nửa năm và quyết định kết hôn. Ban đầu, bà Dương cảm thấy mình đã tìm được hạnh phúc sau nghỉ hưu.

Nhưng sau khi chuyển về sống chung, bà phát hiện ông Lương có thói quen sạch sẽ quá mức.

Mỗi ngày, ông yêu cầu bà lau dọn nhà cửa không được sót bụi. Nếu chưa đạt yêu cầu, bà phải làm lại.

Tất cả đồ đạc phải sắp xếp đúng vị trí. Ông cũng không đồng ý thuê người giúp việc vì cho rằng họ làm việc không đủ sạch.

Cuộc sống của bà Dương dần trở thành chuỗi ngày dọn dẹp liên tục, phục vụ ăn uống và bị bắt lỗi.

Cảm giác bị kiểm soát khiến bà mệt mỏi và ngột ngạt. Cuối cùng, bà quyết định quay về nhà riêng và chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Sau nghỉ hưu, người phụ nữ quyết định sống độc lập

Sau ba lần hẹn hò, bà Dương nhận ra mỗi người đàn ông đều có những yêu cầu riêng và đặt lợi ích cá nhân lên trước. Điều này khiến bà mất đi mong muốn tái hôn.

Bà quyết định không tìm kiếm thêm mối quan hệ nào nữa. Thay vào đó, bà chọn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu theo cách riêng, tự chăm sóc bản thân và làm những điều khiến mình vui vẻ.

Trải nghiệm của bà Dương cho thấy, sau khi nghỉ hưu, việc tìm bạn đời không đơn giản như nhiều người nghĩ. Quan trọng hơn cả là sự độc lập và cảm giác thoải mái trong cuộc sống. Với bà, hạnh phúc tuổi già không nhất thiết phải đến từ hôn nhân, mà có thể bắt đầu từ việc sống bình yên với chính mình.